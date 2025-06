El Club Central organiza el 1º Torneo de Fútbol Infantil “Sabalito Femenino”

Se llevará a cabo el sábado 27 y domingo 28 de septiembre con la presencia de aproximadamente 88 equipos, provenientes de distintas provincias del país.

El Presidente del 1º Torneo de Fútbol Infantil “Sabalito Femenino” Adrián Alloa, la referente de fútbol femenino Cielo Eberhardt y el coordinador deportivo Gonzalo Schmidhalter realizaron una conferencia de prensa en el Polideportivo del Club Central San Carlos, en horas de la tarde de este viernes para brindar información del evento.

Cabe destacar que en el mismo, que se realizará durante dos días, participarán 3 categoría, Sub 10, Sub 12 y Sub 16.