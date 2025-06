Continúa la obra de pavimento en San Carlos Sud

El Gobierno de San Carlos Centro continúa con la propuesta de actividad física, deportiva y recreativa que desarrolla durante todo el año, no solamente en el Centro Municipal de Actividades Culturales y el Centro Comunitario “Barrio Oeste” sino también recorriendo nuestros vastos y cuidados espacios verdes distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

Esteban Bovo adquirió el inmueble donde funcionaba la fábrica (ex Cenci) ubicado en calle 25 de Mayo hacia el Este, en Zona Rural de San Carlos Centro, y se instalará con su empresa láctea que funcionó en Gessler.

¿Alguna vez te has preguntado de dónde venís? ¿Quiénes fueron tus antepasados y cómo vivieron? Para muchos, las respuestas a estas preguntas residen en la genealogía, un campo fascinante que nos permite reconstruir la historia de nuestras familias, una generación a la vez. Mi nombre es Alejandro Eberhardt-Eggel, y me he sumergido en las profundidades de los archivos del Valais, Suiza, con el objetivo de desentrañar los lazos familiares que conectan a sus habitantes a lo largo de los siglos.