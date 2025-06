Sesiona el Concejo Municipal

¿Alguna vez te has preguntado de dónde venís? ¿Quiénes fueron tus antepasados y cómo vivieron? Para muchos, las respuestas a estas preguntas residen en la genealogía, un campo fascinante que nos permite reconstruir la historia de nuestras familias, una generación a la vez. Mi nombre es Alejandro Eberhardt-Eggel, y me he sumergido en las profundidades de los archivos del Valais, Suiza, con el objetivo de desentrañar los lazos familiares que conectan a sus habitantes a lo largo de los siglos.