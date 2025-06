Adobe lanza Photoshop gratis en Android en versión de prueba

Adobe cumplió un viejo anhelo de miles de usuarios: Photoshop ya está disponible para Android, con herramientas avanzadas y sin costo durante su periodo de prueba. Se trata de una versión beta que puede descargarse desde la tienda oficial, y que busca replicar la potencia del editor de imágenes de escritorio en teléfonos móviles.

La app incluye capas, recortes, máscaras, tampón de clonar, transformaciones y funciones basadas en inteligencia artificial, como selección automática de sujetos, eliminación de objetos o inserción de elementos con texto.

Este es el tercer intento de Adobe por ganar terreno en el mundo móvil, tras los poco exitosos lanzamientos de Photoshop Touch (retirado hace casi una década) y Photoshop Express, de funcionalidades más limitadas. Esta nueva versión, en cambio, es la más ambiciosa hasta la fecha.

Además, Adobe pensó en los usuarios sin experiencia: la app integra tutoriales accesibles desde un ícono en forma de bombilla, lo que facilita el aprendizaje.

No obstante, hay algunas limitaciones: no están disponibles los filtros, el recorte sólo puede hacerse con proporciones predeterminadas, y aún no se incorporó el popular relleno según contenido, aunque se espera que llegue en futuras actualizaciones. También es necesario iniciar sesión para poder usarla, algo que forma parte de la estrategia de monetización de Adobe.

¿Será siempre gratis?

Por ahora, la aplicación es gratuita durante su fase de prueba, pero Adobe no especificó cuánto durará ni qué funciones quedarán accesibles después. Todo indica que seguirá un modelo similar al de Lightroom Mobile, con herramientas básicas libres y otras, especialmente las que usan IA, sujetas a pago.

Actualmente, la suscripción a Creative Cloud cuesta 20 dólares al mes e incluye las versiones de escritorio de Photoshop y Lightroom.

¿Qué teléfonos son compatibles?

La beta está diseñada para dispositivos con Android 11 o superior, y al menos 6 GB de RAM (Adobe recomienda 8 GB para mejor rendimiento). Se requiere también 600 MB de espacio libre.

Con esta apuesta, Adobe busca consolidarse en el mercado móvil con una herramienta poderosa, pero accesible. El desafío estará en cómo reciban los usuarios sus limitaciones y el futuro modelo de suscripción. Fuente: LT10 - INFOBAE