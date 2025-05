Es la iniciativa que impulsa la participación en actividades deportivas, educativas y recreativas en todo el territorio santafesino. Podrán anotarse instituciones, organizaciones, así como también escuelas de gestión pública y privada que deseen participar. El plazo de inscripción vence el próximo viernes 30 de mayo.

El gobierno de Santa Fe, a través de los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano y Educación, abrió la inscripción para todas aquellas instituciones, organizaciones y escuelas (de gestión pública y privada) que quieran ser parte del programa “Santa Fe en Movimiento” durante el año 2025.

La iniciativa tiene como objetivo desarrollar la participación de los jóvenes y personas mayores en actividades deportivas, educativas y recreativas. Aquellos interesados podrán anotarse de manera online y tendrán tiempo hasta el próximo viernes 30 de mayo.

“Santa Fe en Movimiento” impulsa diferentes propuestas teniendo en cuenta las características de las instituciones que se involucran. Este año el programa contará con distintas etapas de participación: Escuelas en movimiento, destinada a escuelas de gestión pública y privada; Infancias jugadas, destinada a estudiantes de nivel primario; Encuentros deportivos, pensado para las categorías Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 18; y Jugadas mayores, para facilitar el acceso a actividades recreativas y deportivas a personas mayores de toda la provincia.

Cabe destacar que durante el año 2024 Santa Fe en Movimiento reunió a más de 451.000 jóvenes, de 8.750 instituciones distribuidos en 353 localidades de los 19 departamentos de la provincia.

Inscripciones

Aquellas instituciones educativas, instituciones, organizaciones sociales y clubes deberán inscribirse ingresando al siguiente link: https://www.santafe.gob.ar/enmovimiento/.