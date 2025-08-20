El Club Central festeja 99 años con una Cena Aniversario

El sábado 6 de septiembre a la hora 21:00 el Club Central San Carlos festeja 99 años de vida institucional con una Cena Aniversario en Letoile Disco.

Polideportivo20 de agosto de 2025
Imagen de WhatsApp 2025-08-20 a las 11.39.19_68900a8d
Te puede interesar
ScreenHunter_012

Finalistas con todas las letras

Polideportivo04 de agosto de 2025

El Club Atlético Argentino expresa su profundo orgullo por el desempeño de las jugadoras de la categoría Sub 15, quienes lograron una victoria por 3 a 2 en el partido de vuelta de la final disputado ante Unión de Esperanza.

Lo más visto
ScreenHunter_098

Nuevas comodidades en "El Puente"

Locales19 de agosto de 2025

EL Gobierno de San Carlos Centro realiza permanentes tareas de mantenimiento, remodelación y mejoras en la gran cantidad espacios públicos, Plazas, Parques y Paseos distribuidos en toda la ciudad.

0512023-prision

Ordenaron la prisión preventiva de cuatro hombres a los que se investiga por intentar robar en inmuebles a los que previamente le cortaron el suministro de energía eléctrica en Esperanza y en Franck

Zonales19 de agosto de 2025

La medida cautelar fue impuesta a partir del pedido formulado por el fiscal Alejandro Benítez, en audiencias realizadas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los imputados son oriundos de Cañada de Gómez y de Rosario. Los ilícitos fueron cometidos en mutuales, en inmobiliarias, en un estudio contable y en la sede de un organismo público.

ScreenHunter_104

Primer aviso previo a desguace de motovehículos retenidos

Locales20 de agosto de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro comunica e INTIMA a los propietarios de motovehículos retenidos y/o secuestrados en la vía pública, que se encontraran depositados por más de seis (6) meses bajo responsabilidad del Municipio, a que en el plazo perentorio máximo de diez (10) días hábiles contados desde la presente publicación (20-08-25), se presenten a fin de retirar los mismos, previa acreditación de su derecho y pago de las multas y demás gastos que pudieran existir.