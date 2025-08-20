El Club Central festeja 99 años con una Cena Aniversario

Te puede interesar

Finalissima 2026: ¿Cómo podría terminar el duelo entre Messi y Yamal? Polideportivo 20 de agosto de 2025 En marzo de 2026, el mundo será testigo del esperado cruce entre Lionel Messi y su sucesor en el Barcelona, Lamine Yamal, cuando Argentina y España se enfrenten por la Finalissima 2026.

Avanza la construcción de los nuevos vestuarios en la Cancha Nº2 del Club Atlético Argentino Polideportivo 05 de agosto de 2025 El Club Atlético Argentino informa que se encuentra en marcha una importante obra de infraestructura en el predio: la construcción de los vestuarios de la Cancha Nº2, una mejora significativa que continúa fortaleciendo el desarrollo integral de la institución.

Finalistas con todas las letras Polideportivo 04 de agosto de 2025 El Club Atlético Argentino expresa su profundo orgullo por el desempeño de las jugadoras de la categoría Sub 15, quienes lograron una victoria por 3 a 2 en el partido de vuelta de la final disputado ante Unión de Esperanza.

Cupos completos también en la categoría Sub 12 Polideportivo 30 de julio de 2025 Desde la Comisión Organizadora del Torneo Internacional Argentinito Femenino queremos compartir con mucha alegría que ya se han completado los cupos en la categoría Sub 12.