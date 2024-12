En los últimos años, la palta se ha convertido en un ingrediente imprescindible en las cocinas de todo el mundo, destacándose por su cremosidad y sabor versátil. Desde las tostadas con aguacate que llenan las redes sociales hasta la popularización de guacamoles en restaurantes y hogares, esta fruta ha dejado de ser un simple acompañante para convertirse en una verdadera tendencia culinaria. Sin embargo, más allá de su auge en las mesas modernas, la palta tiene una larga historia que se remonta a las antiguas civilizaciones de Mesoamérica.

Originaria de regiones como el sur de México y Centroamérica, ha sido cultivada y consumida durante miles de años. De hecho, los aztecas y mayas la consideraban un alimento sagrado, atribuyéndole propiedades nutritivas y medicinales. Hoy en día, este fruto sigue siendo apreciado no solo por su sabor único, sino también por los beneficios para la salud que ofrece, respaldados por estudios científicos.

Cuántas calorías tiene una palta

Una palta de tamaño mediano (aproximadamente 200 gramos) contiene entre 320 y 350 calorías, dependiendo de su tamaño exacto. La mayor parte de estas calorías provienen de grasas saludables, principalmente de grasas monoinsaturadas, que constituyen alrededor del 70% de su contenido graso.

Estas grasas son beneficiosas para la salud cardiovascular, ya que ayudan a reducir el colesterol LDL (el colesterol “malo”) y aumentar el colesterol HDL (el colesterol “bueno”). Este dato está respaldado por estudios como los realizados por la American Heart Association (AHA), que han demostrado los efectos positivos de las grasas monoinsaturadas en la salud del corazón.

El valor nutricional de una palta

La palta es rica en nutrientes esenciales que favorecen la salud general. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Lipidology destaca que la palta contiene:

15 gramos de grasa, de los cuales la mayor parte son grasas monoinsaturadas (principalmente ácido oleico).

2 gramos de proteína.

9 gramos de carbohidratos, de los cuales 7 gramos son fibra, lo que contribuye a la saciedad y mejora la digestión.

Vitaminas y minerales como la vitamina K, vitamina E, vitamina C, ácido fólico y potasio. La palta es especialmente rica en potasio, con un contenido que supera el de otros alimentos como el plátano, lo que la hace excelente para la regulación de la presión arterial. Según un artículo en The Journal of the American College of Nutrition, el consumo adecuado de potasio puede ayudar a reducir el riesgo de hipertensión.

Cuáles son los beneficios de la palta para la salud

Los beneficios de la palta para la salud han sido ampliamente estudiados. A continuación, se detallan algunos de los principales efectos positivos respaldados por investigaciones científicas:

Salud cardiovascular: la palta es una fuente rica de grasas monoinsaturadas, especialmente ácido oleico, que tiene efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular. Un estudio publicado en The Journal of Nutrition encontró que el consumo de palta contribuye a la reducción del colesterol LDL y mejora la calidad de la dieta en general, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

Control de peso: a pesar de su contenido calórico relativamente alto, la palta es una fruta que ayuda a controlar el peso debido a su alto contenido en fibra y grasas saludables. Según un estudio realizado por la Harvard T.H. Chan School of Public Health, las personas que incluyen palta en sus dietas experimentan una mayor saciedad, lo que reduce la ingesta calórica total.

Mejora de la digestión: la fibra en la palta es fundamental para mantener una digestión saludable. Un artículo en The Journal of Nutritional Biochemistry concluyó que el consumo de alimentos ricos en fibra, como la palta, mejora el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y favorece la salud del microbioma intestinal.

Propiedades antiinflamatorias: la palta también contiene compuestos bioactivos como los carotenoides y polifenoles, que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Un estudio en Food Research International reveló que los antioxidantes presentes en la palta ayudan a reducir la inflamación, lo que puede ser beneficioso en enfermedades crónicas como la artritis. INFOBAE