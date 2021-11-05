Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy viernes 5 de noviembre en el Suchón

Locales 05 de noviembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy viernes 5 de noviembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
18052021-suchon
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

ACOSTA    FERMÍN MANUEL    41733312
ACOSTA    MARIA DAMIANA    23559734
ACUÑA    MICHAEL EXEQUIEL    43957039
ADROVER    MAIA    43580293
AGUIRRE    DIEGO GASTÓN    43715701
ALBERA    CAMILA PAOLA    43378294
ALBERA    JORGE MARTÍN    41086826
ALBRECHT    MAURICIO MATIAS    33990482
ALBRECHT    GERMAN GUSTAVO    34081874
ALLOA    JUAN IGNACIO    43378271
AMBORT    ROY RENÉ    42330338
AMHERDT    NOEL GUILLERMINA    42330353
AMHERDT    LUISINA PATRICIA    42330360
ARMUA    SHARON AYLÉN    44181226
AROLFO    SOFÍA AGUSTINA    41217662
ASTESANA    MACARENA LILIANA    37402862
AVILA    GUSTAVO ARIEL    43715633
BARSANTI    DAIANA BELÉN    43843387
BASSINO    FACUNDO DAVID    41637106
BELENGUER    JUAN BAUTISTA    43644487
BENASSI    MARÍA VALENTINA    44766361
BENEDETTO    MATÍAS NICOLÁS    43841603
BENEGAS    GASPAR ANTONIO    44865224
BENEGAS    GUILLERMO MIGUEL    44865225
BENZO    DANIEL CARLOS    43378291
BERTOSSI    LUISINA    43843373
BERTOSSI    DAFNE MILAGROS    44848520
BERUTTI    MARCOS ADRIAN    44865213
BERUTTI    LAUTARO    43377784
BESSONE MILONO    GINO    44810511
BETTIG    AGUSTINA    43428022
BIAGIONI    LUCIO    43717973
BIELER    MELANY GUADALUPE    42330366
BILLOUD    NORMA ISABEL    12541757
BITSCHIN    NICOLÁS    41637136
BOASSO    MAURO    41637188
BONETTI    LUCIANA    44292947
BONFIETTI    ULISES    44177562
BORETTO    RENZO JOAQUIN    44766366
BORTOLOZZI    GIANELA ASAEL    44632501
BRAVO    MARÍA INÉS    43125456
BRODBECK    YANIA    44731800
BRUSAURO    EUGENIA MICAELA    43843385
BULLON    GILDA ELIZABETH    44731139
BURGI    FRANCISCO    44576290
CABRERA IMHOFF    MARIANELA    43644490
CANDIOTI    LARA    44288444
CARRIZO    GUILLERMO DAVID    43843357
CASSINI    SANTIAGO JOSÉ    43843384
CATTANEO    BRISA AYELÉN    43770526
CAVALCA    PAULINA SOFIA    44773149
CEBALLOS    SELENA ANABEL    44731121
CEBALLOS    PRISCILA MICHELLE    44865773
CENCI    MARÍA ANGÉLICA    16561043
CHAMORRO    FLAVIA SOLEDAD    43766075
CHAVARINI RODRIGUEZ    RENZO IVES    43843363
CHERVAT    LAUTARO    44576294
CHIOSSO    PAULA    42330367
CIGNETTI    GUIDO ABEL    43378279
CIZ    LAUTARO    44865217
CLAUSEN    MARTIN MARCELO    42330372
CLEMENZ    LAUTARO RENE    44731465
COLAUTTI    VICTORIA SOLEDAD    44632502
COLOMBO    MICAELA    43644498
COMELLI    SOFÍA NAZARENA    43843365
CORREA    JORGE ROBERTO    16648220
CROATTO    RAMIRO    41733357
CUENCA    TOMÁS MARCELO VALENTÍN    44062792
CURA    MARTINA ROCÍO    43843356
DALL' ASTA    MARTIN    43843392
DEJON    CAMILA GUADALUPE    44848578
DENING    CARINA ALICIA    23813791
DIAZ    EZEQUIEL NICOLAS    44917802
DICHIARA RIZZO    DINO    44766363
DIP    ARIEL BRIAN    44731117
DIP    FIAMA ANA    44731115
DONNET    MARÍA DE LOS ANGELES    42330332
DONNET    NICOLÁS YOEL    42330352
DUARTE    DAIANA GUADALUPE    43378285
DUARTE    JULIA    45216794
EBERHARDT    ABIGAIL    44429681
EBERHARDT    ALEJANDRO DANTE    42330346
EBERHARDT    FABIO    44865215
EGGSTEIN    JUAN IGNACIO    42330308
ENGEL    TAIS NICOL    43378263
ENGEL    NICOLÁS CLAUDIO    44865220
FABRE    LARA BELÉN    44731113
FEDELE    VALENTIN    37330284
FEDERICHI    CANDELA    45214839
FERNANDEZ    RICARDO ARIEL    43841510
FERRERO    MARISA ELISABETH    17171755
FERREYRA    AGUSTIN    44766375
FERREYRA    DANIEL GERMÁN    24317803
FEULIEN    LEONARDO NICOLÁS    42559215
FIGLIA    DELFINA BELÉN    44062777
FIGUEROA    VALENTINA IMELDA    44731105
FLADUNG    DARIO JAVIER    44782542
FLAMENCO    ALEJO    43377749
FLORES    RODRIGO ALEJANDRO    43713683
FORASTIERI    MARTÍN ARIEL    44731109
FRANCO    RAÚL ANDRÉS    43958640
FRANZEN    SOL ABRIL    44576289
FRUTOS    LUCIANO JOSE LUIS    43378287
FUSSI    AGUSTÍN LUCAS    43714448
GALIANO    MATEO    44429676
GALLARDO    KATERINA GABRIELA    43843381
GAUTERO    KIARA HUILÉN    43376950
GEESE    GASTON MIGUEL    40647228
GERSTNER    PAOLA ANDREA    27864172
GIACOMINO    ALDANA YAMILA    44773150
GIACOSA    BRUNO ALEJANDRO    43378277
GIMENEZ    LAUTARO NICOLÁS    44766370
GODOY    WANDA EVANGELINA    44765642
GODOY    JUAN RAMÓN    43841526
GODOY    KAREN NOEMI    43841549
GOMEZ    DELFINA CAMILA    43841558
GÓMEZ    JULIANA ANAHÍ    44865380
GONZALEZ    DAIANA BELÉN    42242821
GONZALEZ    GONZALO EMANUEL    43768820
GONZALEZ    KAREN AYLEN    43959815
GONZALEZ    BRENDA LUJÁN    45058172
GONZALEZ    MAIRA EVELYN    42926826
GRANDOLIO    MARÍA MANUELA    43378292
GRIBAUDO    MARTINA    44974161
GUDIÑO    MICAELA NEREA    44766367
GUEVARA    VICTORIA MARICEL    44731827
GULLINO    JOSEFINA    44731102
GULLINO    MAIA    44783091
HEREDIA    JUAN CRUZ    45414353
HERNANDEZ    ALEJANDRA SOLEDAD    42330331
HOFFMANN    JAZMÍN NARELLA    43843388
HUG    CARINA ANDREA    25454381
IBAÑEZ    TIZIANA AYELEN    43605542
IBARRA    LUCIA AGUSTINA    43843624
IMHOFF    KAREN DE LOS MILAGROS    44576283
IMHOFF    MARIA DE LOS MILAGROS    44576281
IMHOFF    MARTINA SOFIA    44783089
IMHOFF    MARCOS SEBASTIÁN    42330336
IMHOFF    MILENA    43378219
IMVINKELRIED    RENATA    45058179
ITURRASPE    FRANCISCO    43843353
JOBSON    LUCILA    44766369
JUAREZ    AUGUSTO JOSE    43957301
JUNGES    JULIA    44731103
KLEIN    THOMÁS EDISON    44289446
KLING    NAZARENA    43377783
KLIPAN    ZOE SASHA    44766364
KLOSTER    MARISOL CELESTE    43843362
KLOSTER    LORENA PAOLA    43128434
KUCHEN    CELINA BELEN    44429674
KUCHEN    MARIA AGUSTINA    44761632
KUCHEN    ABRIL    44576286
LAGGER    MACARENA    42333125
LANDRA    AGUSTINA RAQUEL    44630060
LANDRIEL    LEONARDO CARLOS    44865211
LANDRIEL    MARTIN ALEJANDRO    44865212
LAUDATI    AYMARA MARIBEL    43164167
LEGUIZA    IVÁN ANDRÉS    43843354
LEGUIZAMON    ADRIANA SOFÍA    43843359
LEIKER    SHARON SERENA    44810512
LENCINA    AGUSTÍN OSMAR    44781576
LOPEZ    CANDELA    43843397
LOZANO    LAUTARO EMANUEL    41860885
LUCERO    DIEGO CARLOS    43959891
MALLET    GERMÁN GABRIEL    44025502
MANGIAUT    VALENTINA    43644492
MARIN    GIANELLA AGUSTINA    43769710
MARTINEZ    MALAQUÍAS JESÚS    44731108
MARTINEZ    AILIN CELESTE    44778097
MARTINEZ    SOFIA    43843375
MASINO    MARCOS    44766377
MATTIG    MATÍAS RAÚL    44576287
MEDINA    VALERIA EDITH    43378276
MEDINA    AYMARA    43377787
MENDOZA    SANTIAGO ANTONIO    44632505
MERLO    BELÉN    43843369
MEURZET    CANDELA    44731101
MINARI    MARCO JOSÉ    44783093
MONNEY    SANTIAGO JOSÉ    42330345
MONTERO    GONZALO GABRIEL    44783100
MONTTI    MARTINA    43378297
MORETTI    MILAGROS    43378299
MORETTI    AGUSTÍN IGNACIO    43843380
NASTA    NAHUEL FRANCISCO    43378267
NASTA    LAUTARO ANDRÉS    43378268
NIEVA    LUDMILA ANAHI    44783092
NOTTA    BELÉN    43769906
NOTTA    GRACIELA CATALINA    4384177
NOVAK    SERENA    43644486
NUSBAUM    YAMILA ALEJANDRA    40920685
OGGIER    VIRGINIA PAOLA    44731110
OJEDA    FRANCISCO CÉSAR    43843383
OLDANI    MATEO LUCAS    44731112
OLDANI    TOMÁS NICOLÁS    43841613
OLMEDO    NORMA ELIZABETH    94415790
ORTIZ    GRACIELA BEATRIZ    41637227
OTTOLINA    JUAN DIEGO    41637199
OTTONELLI    GIULIANA MARIA    43955224
OVANDO    FRANCISCO JOSÉ    43840895
OVELAR    KEVIN ALEJANDRO    43843382
OVELAR    JONATÁN GABRIEL    45058171
OYARZABAL    JOAQUÍN    43378240
PAEZ    ANDRÉS ANTONIO    44783094
PANUNCIO HITA    JUAN JOSÉ    43769912
PANZANI    ALEJO JOAQUIN    44632506
PAREDES    AGUSTIN ANDRES    44429685
PASCHETTA    LISANDRO    43378296
PEDROZZA    AGOSTINA VICTORIA    43843358
PERALTA    YOANA GUADALUPE    44848519
PEREIRA    DAIANA ABIGAIL    44525565
PEREIRA    ARIEL    44731118
PEREYRA    LUCILA    45214954
PERREN    AGOSTINA ELISABET    43378269
PERREN    SANTIAGO LUIS    42330349
PERRIG    EMANUEL DANILO    44525572
PETROCELLI    MAYLEN    44731106
PILLONEL    GERARDO GABRIEL    44231529
PINTO DUARTE    ENGEL ADOLFO    95856574
PORTILLO    ROCÍO AILÉN    45058161
PORTO    ROCIO AYLEN    44783090
PRATO    CHIARA    43843377
PRIERI    MARTINA    44783098
PRIERI    GUILLERMO    43843368
PUZ    VENECIA    45058173
QUIROZ    MARTINA SOFIA    44731799
RACIGH    MELANI SOL    44332296
RAMOS    NAHIR ARIEL    44289445
RAMOS    LORENA GUADALUPE    43377995
RAVELLI    LUDMILA DENIS    44632496
REA    JOSE ELISEO    40786702
REGNER    MIRNA ELISABET    37830689
REUTEMANN    ROXANA ANALÍA    44495112
REY    LARA    43378300
RIOS    MARCOS NICOLAS    44495116
RIOS    LUNA SUYAY AIEN    43959871
RIOS    CLARO NAHUEL    43959872
RIOS    ALDANA SOLEDAD    42330377
RISSO    VERONICA MILAGROS    43493319
RIVERO    MALENA LUCÍA    44766365
RIZZO    FRANCO LUIS    43843396
RODRIGUEZ    JAVIER JESUS    44777802
RODRIGUEZ    JOSÉ LUIS    43644488
RODRIGUEZ    JUAN ALBERTO    43495388
RODRIGUEZ    RODRIGO MANUEL    44065695
ROMERO    JOSEFINA    42330334
ROSADO    MARIA GUADALUPE    43843351
ROSSI    CAMILA NEREA    43580294
RUIZ    SOFÍA AYLÉN    44766378
RUIZ    BRISA SOLEDAD    43644493
SAID    JACINTO JOSE    5068449
SAIRE    LUCIANA ANABEL    43843352
SALGUERO BRITOS    MARTINA ISABELA    43493189
SALVA    BRISA JAZMÍN    45414361
SALZMANN    MARCOS ALBERTO    44865712
SANCHEZ    RODRIGO ORLANDO    42330313
SANTILLAN    MATIAS OSVALDO    43770555
SARETTO    LAUTARO DANIEL    43284791
SARU    AGUSTÍN FERNANDO    43009779
SARÚ    MARTÍN ALEJANDRO    44731123
SCHAMME MENDOZA    SANTINO JESÚS    44777576
SCHAUFLER    ANA BELÉN    43644484
SCHIAPPARELLI    GIULIANA    43880394
SCHIMPF    MERLINA LUCIA    43644494
SCHMIDT    FLORENCIA    44865219
SCHNEIDER    DAVID GABRIEL    43843370
SCHREIBER    AGUSTIN GUSTAVO    42330361
SCHUMACHER    NATALIA ISABEL    44289443
SCHWINDT    LUCIANO OSCAR    44865214
SCUDALETTI    NAHUEL CRISTIAN    43561663
SILVA    MAXIMILIANO ALEXANDER    44722569
SORIA    ROSARIO VALENTINA    45058177
SOTO    RAMIRO EZEQUIEL    43005246
SOTO    MELANI CELESTE    43956468
SPOTTI    NAHUEL    43843389
STALDER    SEBASTIAN IGNACIO    42330375
STANICH    MELANY GUADALUPE    44765921
STEIMBACH    ROCIO BELEN    43282807
STRADA    ALEJO    45343412
TAIVO    JERÓNIMO EMILIANO    42330335
THEILER    ALEJO    43378273
TOANI    SANTIAGO JESÚS    43843395
TORELLI    EMILIANO DAVID    41637295
TORRES    PAULINA    41680810
TOYA    SANTINO JESÚS    44731104
UBAIT    LAUREANO MAURICIO    43765951
VACHINO    NICOLÁS OSCAR    43378284
VALENTINI    CINDI BELÉN    43843361
VALLEJOS    AGOSTINA MAGALI    44715855
VALLI    MARILÍN ROSANA    43282815
VERA    MILAGROS DAIANA    43843391
VERGARA    MILAGROS GUADALUPE    44062795
VERGE    ALDANA CELINA    44632503
VERON LAGGER    ARIANNA VANESA    43415191
VERWIMP    SOFÍA FABIANA    43843364
VIERA    EXEQUIEL ALEJANDRO    43378270
VILLA    DAMARIS ANTONELLA    42328517
VILLÁN    FACUNDO FRANCISCO    44865221
VITELLI    NAZARENO FABIÁN    44995401
VIVALDA    CAMILA SOFÌA    44810514
VOLKART    ARIÁN ERNESTO    44766368
VUAGNOUX BULLON    ANTONELA MAGALÍ    43126900
WALPEN    AGOSTINA    42330347
WEIDMANN    SANTIAGO    44848521
WEPPLER    ALEX DIEGO    44576282
YAPPERT    JUAN IGNACIO    44731128
YENSEN    ERIC NICOLÁS    43378272
ZABALA    ANAHI MICAELA    43376948
ZABALA GUTIERREZ    TOMÁS FACUNDO    44865222
ZANUTTINI    YULIANA AILÉN    44766362
ZANUTTINI    THOMÁS ARÓN    45058163
ZAPATA    GABRIEL DANIEL    44766374
ZARATE    CATHERINE LUCÍA    44731119
ZEBALLOS    PABLO JOAQUIN    43841568
ZIMMERMANN    CELINA    44576291
ZINGERLING    LUISINA    42330356

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