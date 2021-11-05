Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy viernes 5 de noviembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
ACOSTA FERMÍN MANUEL 41733312
ACOSTA MARIA DAMIANA 23559734
ACUÑA MICHAEL EXEQUIEL 43957039
ADROVER MAIA 43580293
AGUIRRE DIEGO GASTÓN 43715701
ALBERA CAMILA PAOLA 43378294
ALBERA JORGE MARTÍN 41086826
ALBRECHT MAURICIO MATIAS 33990482
ALBRECHT GERMAN GUSTAVO 34081874
ALLOA JUAN IGNACIO 43378271
AMBORT ROY RENÉ 42330338
AMHERDT NOEL GUILLERMINA 42330353
AMHERDT LUISINA PATRICIA 42330360
ARMUA SHARON AYLÉN 44181226
AROLFO SOFÍA AGUSTINA 41217662
ASTESANA MACARENA LILIANA 37402862
AVILA GUSTAVO ARIEL 43715633
BARSANTI DAIANA BELÉN 43843387
BASSINO FACUNDO DAVID 41637106
BELENGUER JUAN BAUTISTA 43644487
BENASSI MARÍA VALENTINA 44766361
BENEDETTO MATÍAS NICOLÁS 43841603
BENEGAS GASPAR ANTONIO 44865224
BENEGAS GUILLERMO MIGUEL 44865225
BENZO DANIEL CARLOS 43378291
BERTOSSI LUISINA 43843373
BERTOSSI DAFNE MILAGROS 44848520
BERUTTI MARCOS ADRIAN 44865213
BERUTTI LAUTARO 43377784
BESSONE MILONO GINO 44810511
BETTIG AGUSTINA 43428022
BIAGIONI LUCIO 43717973
BIELER MELANY GUADALUPE 42330366
BILLOUD NORMA ISABEL 12541757
BITSCHIN NICOLÁS 41637136
BOASSO MAURO 41637188
BONETTI LUCIANA 44292947
BONFIETTI ULISES 44177562
BORETTO RENZO JOAQUIN 44766366
BORTOLOZZI GIANELA ASAEL 44632501
BRAVO MARÍA INÉS 43125456
BRODBECK YANIA 44731800
BRUSAURO EUGENIA MICAELA 43843385
BULLON GILDA ELIZABETH 44731139
BURGI FRANCISCO 44576290
CABRERA IMHOFF MARIANELA 43644490
CANDIOTI LARA 44288444
CARRIZO GUILLERMO DAVID 43843357
CASSINI SANTIAGO JOSÉ 43843384
CATTANEO BRISA AYELÉN 43770526
CAVALCA PAULINA SOFIA 44773149
CEBALLOS SELENA ANABEL 44731121
CEBALLOS PRISCILA MICHELLE 44865773
CENCI MARÍA ANGÉLICA 16561043
CHAMORRO FLAVIA SOLEDAD 43766075
CHAVARINI RODRIGUEZ RENZO IVES 43843363
CHERVAT LAUTARO 44576294
CHIOSSO PAULA 42330367
CIGNETTI GUIDO ABEL 43378279
CIZ LAUTARO 44865217
CLAUSEN MARTIN MARCELO 42330372
CLEMENZ LAUTARO RENE 44731465
COLAUTTI VICTORIA SOLEDAD 44632502
COLOMBO MICAELA 43644498
COMELLI SOFÍA NAZARENA 43843365
CORREA JORGE ROBERTO 16648220
CROATTO RAMIRO 41733357
CUENCA TOMÁS MARCELO VALENTÍN 44062792
CURA MARTINA ROCÍO 43843356
DALL' ASTA MARTIN 43843392
DEJON CAMILA GUADALUPE 44848578
DENING CARINA ALICIA 23813791
DIAZ EZEQUIEL NICOLAS 44917802
DICHIARA RIZZO DINO 44766363
DIP ARIEL BRIAN 44731117
DIP FIAMA ANA 44731115
DONNET MARÍA DE LOS ANGELES 42330332
DONNET NICOLÁS YOEL 42330352
DUARTE DAIANA GUADALUPE 43378285
DUARTE JULIA 45216794
EBERHARDT ABIGAIL 44429681
EBERHARDT ALEJANDRO DANTE 42330346
EBERHARDT FABIO 44865215
EGGSTEIN JUAN IGNACIO 42330308
ENGEL TAIS NICOL 43378263
ENGEL NICOLÁS CLAUDIO 44865220
FABRE LARA BELÉN 44731113
FEDELE VALENTIN 37330284
FEDERICHI CANDELA 45214839
FERNANDEZ RICARDO ARIEL 43841510
FERRERO MARISA ELISABETH 17171755
FERREYRA AGUSTIN 44766375
FERREYRA DANIEL GERMÁN 24317803
FEULIEN LEONARDO NICOLÁS 42559215
FIGLIA DELFINA BELÉN 44062777
FIGUEROA VALENTINA IMELDA 44731105
FLADUNG DARIO JAVIER 44782542
FLAMENCO ALEJO 43377749
FLORES RODRIGO ALEJANDRO 43713683
FORASTIERI MARTÍN ARIEL 44731109
FRANCO RAÚL ANDRÉS 43958640
FRANZEN SOL ABRIL 44576289
FRUTOS LUCIANO JOSE LUIS 43378287
FUSSI AGUSTÍN LUCAS 43714448
GALIANO MATEO 44429676
GALLARDO KATERINA GABRIELA 43843381
GAUTERO KIARA HUILÉN 43376950
GEESE GASTON MIGUEL 40647228
GERSTNER PAOLA ANDREA 27864172
GIACOMINO ALDANA YAMILA 44773150
GIACOSA BRUNO ALEJANDRO 43378277
GIMENEZ LAUTARO NICOLÁS 44766370
GODOY WANDA EVANGELINA 44765642
GODOY JUAN RAMÓN 43841526
GODOY KAREN NOEMI 43841549
GOMEZ DELFINA CAMILA 43841558
GÓMEZ JULIANA ANAHÍ 44865380
GONZALEZ DAIANA BELÉN 42242821
GONZALEZ GONZALO EMANUEL 43768820
GONZALEZ KAREN AYLEN 43959815
GONZALEZ BRENDA LUJÁN 45058172
GONZALEZ MAIRA EVELYN 42926826
GRANDOLIO MARÍA MANUELA 43378292
GRIBAUDO MARTINA 44974161
GUDIÑO MICAELA NEREA 44766367
GUEVARA VICTORIA MARICEL 44731827
GULLINO JOSEFINA 44731102
GULLINO MAIA 44783091
HEREDIA JUAN CRUZ 45414353
HERNANDEZ ALEJANDRA SOLEDAD 42330331
HOFFMANN JAZMÍN NARELLA 43843388
HUG CARINA ANDREA 25454381
IBAÑEZ TIZIANA AYELEN 43605542
IBARRA LUCIA AGUSTINA 43843624
IMHOFF KAREN DE LOS MILAGROS 44576283
IMHOFF MARIA DE LOS MILAGROS 44576281
IMHOFF MARTINA SOFIA 44783089
IMHOFF MARCOS SEBASTIÁN 42330336
IMHOFF MILENA 43378219
IMVINKELRIED RENATA 45058179
ITURRASPE FRANCISCO 43843353
JOBSON LUCILA 44766369
JUAREZ AUGUSTO JOSE 43957301
JUNGES JULIA 44731103
KLEIN THOMÁS EDISON 44289446
KLING NAZARENA 43377783
KLIPAN ZOE SASHA 44766364
KLOSTER MARISOL CELESTE 43843362
KLOSTER LORENA PAOLA 43128434
KUCHEN CELINA BELEN 44429674
KUCHEN MARIA AGUSTINA 44761632
KUCHEN ABRIL 44576286
LAGGER MACARENA 42333125
LANDRA AGUSTINA RAQUEL 44630060
LANDRIEL LEONARDO CARLOS 44865211
LANDRIEL MARTIN ALEJANDRO 44865212
LAUDATI AYMARA MARIBEL 43164167
LEGUIZA IVÁN ANDRÉS 43843354
LEGUIZAMON ADRIANA SOFÍA 43843359
LEIKER SHARON SERENA 44810512
LENCINA AGUSTÍN OSMAR 44781576
LOPEZ CANDELA 43843397
LOZANO LAUTARO EMANUEL 41860885
LUCERO DIEGO CARLOS 43959891
MALLET GERMÁN GABRIEL 44025502
MANGIAUT VALENTINA 43644492
MARIN GIANELLA AGUSTINA 43769710
MARTINEZ MALAQUÍAS JESÚS 44731108
MARTINEZ AILIN CELESTE 44778097
MARTINEZ SOFIA 43843375
MASINO MARCOS 44766377
MATTIG MATÍAS RAÚL 44576287
MEDINA VALERIA EDITH 43378276
MEDINA AYMARA 43377787
MENDOZA SANTIAGO ANTONIO 44632505
MERLO BELÉN 43843369
MEURZET CANDELA 44731101
MINARI MARCO JOSÉ 44783093
MONNEY SANTIAGO JOSÉ 42330345
MONTERO GONZALO GABRIEL 44783100
MONTTI MARTINA 43378297
MORETTI MILAGROS 43378299
MORETTI AGUSTÍN IGNACIO 43843380
NASTA NAHUEL FRANCISCO 43378267
NASTA LAUTARO ANDRÉS 43378268
NIEVA LUDMILA ANAHI 44783092
NOTTA BELÉN 43769906
NOTTA GRACIELA CATALINA 4384177
NOVAK SERENA 43644486
NUSBAUM YAMILA ALEJANDRA 40920685
OGGIER VIRGINIA PAOLA 44731110
OJEDA FRANCISCO CÉSAR 43843383
OLDANI MATEO LUCAS 44731112
OLDANI TOMÁS NICOLÁS 43841613
OLMEDO NORMA ELIZABETH 94415790
ORTIZ GRACIELA BEATRIZ 41637227
OTTOLINA JUAN DIEGO 41637199
OTTONELLI GIULIANA MARIA 43955224
OVANDO FRANCISCO JOSÉ 43840895
OVELAR KEVIN ALEJANDRO 43843382
OVELAR JONATÁN GABRIEL 45058171
OYARZABAL JOAQUÍN 43378240
PAEZ ANDRÉS ANTONIO 44783094
PANUNCIO HITA JUAN JOSÉ 43769912
PANZANI ALEJO JOAQUIN 44632506
PAREDES AGUSTIN ANDRES 44429685
PASCHETTA LISANDRO 43378296
PEDROZZA AGOSTINA VICTORIA 43843358
PERALTA YOANA GUADALUPE 44848519
PEREIRA DAIANA ABIGAIL 44525565
PEREIRA ARIEL 44731118
PEREYRA LUCILA 45214954
PERREN AGOSTINA ELISABET 43378269
PERREN SANTIAGO LUIS 42330349
PERRIG EMANUEL DANILO 44525572
PETROCELLI MAYLEN 44731106
PILLONEL GERARDO GABRIEL 44231529
PINTO DUARTE ENGEL ADOLFO 95856574
PORTILLO ROCÍO AILÉN 45058161
PORTO ROCIO AYLEN 44783090
PRATO CHIARA 43843377
PRIERI MARTINA 44783098
PRIERI GUILLERMO 43843368
PUZ VENECIA 45058173
QUIROZ MARTINA SOFIA 44731799
RACIGH MELANI SOL 44332296
RAMOS NAHIR ARIEL 44289445
RAMOS LORENA GUADALUPE 43377995
RAVELLI LUDMILA DENIS 44632496
REA JOSE ELISEO 40786702
REGNER MIRNA ELISABET 37830689
REUTEMANN ROXANA ANALÍA 44495112
REY LARA 43378300
RIOS MARCOS NICOLAS 44495116
RIOS LUNA SUYAY AIEN 43959871
RIOS CLARO NAHUEL 43959872
RIOS ALDANA SOLEDAD 42330377
RISSO VERONICA MILAGROS 43493319
RIVERO MALENA LUCÍA 44766365
RIZZO FRANCO LUIS 43843396
RODRIGUEZ JAVIER JESUS 44777802
RODRIGUEZ JOSÉ LUIS 43644488
RODRIGUEZ JUAN ALBERTO 43495388
RODRIGUEZ RODRIGO MANUEL 44065695
ROMERO JOSEFINA 42330334
ROSADO MARIA GUADALUPE 43843351
ROSSI CAMILA NEREA 43580294
RUIZ SOFÍA AYLÉN 44766378
RUIZ BRISA SOLEDAD 43644493
SAID JACINTO JOSE 5068449
SAIRE LUCIANA ANABEL 43843352
SALGUERO BRITOS MARTINA ISABELA 43493189
SALVA BRISA JAZMÍN 45414361
SALZMANN MARCOS ALBERTO 44865712
SANCHEZ RODRIGO ORLANDO 42330313
SANTILLAN MATIAS OSVALDO 43770555
SARETTO LAUTARO DANIEL 43284791
SARU AGUSTÍN FERNANDO 43009779
SARÚ MARTÍN ALEJANDRO 44731123
SCHAMME MENDOZA SANTINO JESÚS 44777576
SCHAUFLER ANA BELÉN 43644484
SCHIAPPARELLI GIULIANA 43880394
SCHIMPF MERLINA LUCIA 43644494
SCHMIDT FLORENCIA 44865219
SCHNEIDER DAVID GABRIEL 43843370
SCHREIBER AGUSTIN GUSTAVO 42330361
SCHUMACHER NATALIA ISABEL 44289443
SCHWINDT LUCIANO OSCAR 44865214
SCUDALETTI NAHUEL CRISTIAN 43561663
SILVA MAXIMILIANO ALEXANDER 44722569
SORIA ROSARIO VALENTINA 45058177
SOTO RAMIRO EZEQUIEL 43005246
SOTO MELANI CELESTE 43956468
SPOTTI NAHUEL 43843389
STALDER SEBASTIAN IGNACIO 42330375
STANICH MELANY GUADALUPE 44765921
STEIMBACH ROCIO BELEN 43282807
STRADA ALEJO 45343412
TAIVO JERÓNIMO EMILIANO 42330335
THEILER ALEJO 43378273
TOANI SANTIAGO JESÚS 43843395
TORELLI EMILIANO DAVID 41637295
TORRES PAULINA 41680810
TOYA SANTINO JESÚS 44731104
UBAIT LAUREANO MAURICIO 43765951
VACHINO NICOLÁS OSCAR 43378284
VALENTINI CINDI BELÉN 43843361
VALLEJOS AGOSTINA MAGALI 44715855
VALLI MARILÍN ROSANA 43282815
VERA MILAGROS DAIANA 43843391
VERGARA MILAGROS GUADALUPE 44062795
VERGE ALDANA CELINA 44632503
VERON LAGGER ARIANNA VANESA 43415191
VERWIMP SOFÍA FABIANA 43843364
VIERA EXEQUIEL ALEJANDRO 43378270
VILLA DAMARIS ANTONELLA 42328517
VILLÁN FACUNDO FRANCISCO 44865221
VITELLI NAZARENO FABIÁN 44995401
VIVALDA CAMILA SOFÌA 44810514
VOLKART ARIÁN ERNESTO 44766368
VUAGNOUX BULLON ANTONELA MAGALÍ 43126900
WALPEN AGOSTINA 42330347
WEIDMANN SANTIAGO 44848521
WEPPLER ALEX DIEGO 44576282
YAPPERT JUAN IGNACIO 44731128
YENSEN ERIC NICOLÁS 43378272
ZABALA ANAHI MICAELA 43376948
ZABALA GUTIERREZ TOMÁS FACUNDO 44865222
ZANUTTINI YULIANA AILÉN 44766362
ZANUTTINI THOMÁS ARÓN 45058163
ZAPATA GABRIEL DANIEL 44766374
ZARATE CATHERINE LUCÍA 44731119
ZEBALLOS PABLO JOAQUIN 43841568
ZIMMERMANN CELINA 44576291
ZINGERLING LUISINA 42330356