Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy lunes 25 de octubre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACEVEDO PORTIGLIATTI LUISINA AILÉN 52087977
ACOSTA TATIANA AYELÉN 46970150
ACOSTA NAHUEL SEBASTIAN 49896125
ACOSTA BRIAN JULIÁN 52086060
ACOSTA DYLAN AGUSTIN 53270069
ACOSTA SOFÍA MILAGROS 56164146
ACUÑA CATALINA 47038936
ALBERTO VALENTINA MERCEDES 47313209
ALBORNOZ ROCIO AILÉN 46685879
ALBRECHT CANDELA INÉS 46136167
ALBRECHT JOEL ADRIÁN 46839944
ALEGRE ISMAEL ARIEL 47105681
ALEMANY MARÍA CARMÉN 47206741
ALMADA ALEJANDRA NOEMI 47109118
ALMEYRA KEVIN SILVESTRE 46970193
AMBORT ABIGAIL BELÉN 46970171
ARANDA MARÍA INES 46715479
ARANDA MELODY JAZMIN 49924684
ARCEL FELICITAS GUADALUPE 46879530
BANCHIO VALENTINA BELÉN 46764634
BARBIERI MARÍA JOSEFINA 47038435
BARGAS CANDELA 46839914
BARRETO LEONARDO GIOVANI 54505807
BARZAGHI FRANCO SIMON 46970200
BELLINI LISANDRO 47207323
BELSITO ABRIL 47207691
BELTRAMINO AGUSTÍN 46970143
BERETE BAUTISTA 46998298
BERNHARD LAUREANO RUBÉN 45954085
BERTOLÉ BELÉN ABRIL 47207325
BERTOLÉ SOFÍA NICOLE 47207350
BOCASSI FIORELA 47207333
BORTOLOZZI LAUTARO RAÚL 47207344
BRODA MATEO BENJAMÍN 47207326
BUGAHL THIAGO JOSÉ 50169152
BUGDAHL PAULINA AILÉN 53500445
CABRERA ANGELES TERESA 47075432
CACCIOLATTO ROCCO 46970175
CACCIOLATTO DAIRA 46839933
CAILLET BOIS MATILDA 50923015
CALVI IGNACIO 51191093
CAMILO MATÍAS 53778490
CANDIA CELESTE CAROLINA 46970048
CARREL ADALBERTO NICOLÁS 52210576
CASTILLO YOSELÍN ANAHÍ 53401169
CAVALLERO XIOMARA AILÍN 47207341
CEJAS AVACA VALENTINA ALMA 49924668
CENA CARLOS ALBERTO 46997496
CIGNETTI AGUSTINA 46970156
CITRARO JOSEFINA LUZ 56381592
CLEMENTE IGNACIO BLADIMIR 46369914
COCCO MATEO AGUSTÍN 46970145
COLLA GINO 49638198
COMELLI FEDERICO DANIEL 46970189
CORNIER AXEL JOAQUÍN 49924693
CORONEL MICAELA 50122130
CORONEL MATEO LUCIANO 56690670
CORSINI BOUHIER JUAN IGNACIO 55716856
CORTES BRISA LEANA 46369912
CORTÉS VOLONTE GERÓNIMO 49978785
CRIADO ALFONSINA 56686589
DALLIA MELANI AYELÉN 52691684
DE LIMA VIDAL JORGE ESTEBAN MARTIN 46833401
DEJON AGOSTINA LUCÍA 49924653
DEL FANTE ENZO 46970183
DIP BRIAN DAVID 47105618
DIPANGRASIO VICTORIA 51355931
DOBLER OLIVIA 53270029
DUARTE AUGUSTO 46965987
DURÉ SOFÍA AYLÉN 47207321
EBERHARDT FACUNDO HERNÁN 46970152
EBERHARDT SELENE 46997614
ECHEVARRIA ALEXANDER GABRIEL 46997697
ENGEL BRUNO 46764637
ENRICO VIGLIETTI ELINA 50122132
ERBA LAUREANO 47207343
ESCOBAR SELENE NICOLLE 46970164
ESCUDERO THIAGO EZEQUIEL 50092197
EUGSTER LUISIANA 46970159
FACTTOR SABRINA BELÉN 46970177
FALCHINI JERONIMO 46839923
FARIAS FACUNDO TOMÁS 46372015
FEDELE PERALTA AGOSTINA PILAR 49924679
FELKER ELIAS OSVALDO 49924654
FELKER FERNANDA DANIELA 50126057
FERNANDEZ CELINA JACKELINE 46839917
FERRERO MARTINA 46970151
FEULIEN VERÓNICA SOLEDAD 49924672
FEULIEN KIARA LEONELA 50122115
FORASTIERI MAXIMILIANO EFRAÍN 54448166
FOURNELL AVRIL 46497270
FRANK CATIANA 46654379
FRANZEN BRIAN XAVIER 46970051
FREZZA LUZ FATIMA 49924262
FUSSI GRISELDA YANINA 46497267
GAITAN SEGOVIA SIMÓN SEBASTIÁN 56525290
GALIANO MÁXIMO 46970053
GAMARRA JAVIER ORLANDO 46151399
GARDIOL KLOSTER ROCÍO DAMARIS 49924665
GARUTI FABRICIO 46497268
GIACOMINO MARIANELA 46042387
GIACOSA GIOVANNA 47207322
GILLIARD SOFIA 49924697
GIMENEZ SANTINO NICOLÁS 56852263
GIMENEZ CIAN BELÉN 50122110
GIMENEZ OCAMPO MORENA VALENTINA 46970187
GIONE BRISA ROCIO 46970036
GOMEZ MARTÍN IGNACIO 47207327
GOMEZ SANTINO ALFREDO 47207342
GOMEZ MÁXIMO ALEJANDRO 50122105
GONZALEZ ADRIEL MATIAS 46839910
GONZALEZ LUZ AYELÉN 46369913
GONZALEZ KAREN MARÍA 53398087
GONZALEZ THIAGO OMAR 53402462
GOROSITO NICOLÁS 46970162
GRANDOLI VALENTINA AGOSTINA 47207353
GUAN DAVID 47157153
GUTIERREZ SOFÍA BELÉN 47207359
HAMMERLY FEDERICO 46970045
HARTMANN JUAN IGNACIO 50017664
HASPERT MILAGROS GUADALUPE 46879527
HERNANDEZ BRISA DE LOS MILAGROS 46839930
HISCHIER ABRIL 46970185
HOYO JUAN GABRIEL 46970197
HUCK YULIANA BEATRIZ CELESTE 47210837
IBARRA IVO AGUSTIN 46994760
IMHOFF EVA LUNA 46839921
IMHOFF MARIA SOLEDAD 46839940
IMHOFF GUILLERMO FABIAN 53921718
IMHOFF JUAN MANUEL 57208891
INGARAMO JUAN DIEGO 56687319
JOBSON EMILIO ANDRÉS 46970196
KELLER DANIEL JESÚS 46970052
KUCHEN IGNACIO ELIAS 46839937
KUCHEN MATEO ANDRÉS 47207351
LANDOLT YONATAN JESÚS 47207352
LANFRANCO DIANELA PAOLA 46879529
LEGUIZA NICOLÁS URIEL 46970154
LEGUIZAMON SANTIAGO NICOLÁS 47037616
LEIVA NATIVIDAD BELÉN 46970157
LEIVA MAXIMO IVAN 46970035
LEIVA MATEO ANDRÉS 50169193
LENCINA CATRIEL MANUEL 46970172
LENCINA MÁXIMO GABRIEL 51098112
LOPEZ ADRIEL ANTONIO 47137218
LOPEZ MATIAS DAVID 51191666
LÓPEZ SOL DEL VALLE 46497266
LOPEZ SOTO LUANA BELÉN 56160491
LUPIS SOFIA 46839941
LUQUE PAULINA LUCÍA 46839926
MAGNIN JOSEFINA LUCIA 46879522
MALISANI VALENTÍN 52372455
MANFREDI ABRIL 47207355
MANGIAUT MORENA 46764437
MANGIAUT GRACIELA LUJÁN 47207337
MANZANARES TOMÁS 49924682
MARTINELLI JUANA 46970192
MARTINEZ BENJAMÍN JEREMÍAS 46970167
MARTINEZ LUCÍA 47207347
MARTINEZ YASMIN MILAGROS 55403149
MARTINEZ EFRAIN VALENTINO 49978625
MARTINEZ ALBERA AVRIL 52372688
MARTINEZ ALBERA SELENE 52372687
MARTINEZ DUARTE ANTONELLA SOFIA 95856578
MEDRANO AGUSTÍN 49924209
MELANO JUAN MANUEL 47207358
MENDOZA MARCELO GABRIEL 50211141
MENDOZA VALENTIN 49924673
MERLO VIRGINIA 47207338
MEURZET ALEJANDRO ANDRÉS 49638181
MIÑO JENIFER YANET 46970165
MIÑO NARELA CAMILA 47207346
MIÑO MATÍAS EZEQUIEL 50211083
MONDUZZI ZOE MÍA 47135513
MONNEY LEONEL JOSE 50608720
MONTERO ALMA MIA 52359181
MORAGUEZ BAUTISTA JESÚS 50122108
MOSQUEDA YAIEL AYHAN ALECIO 46497269
MOTTURA DANILO JESUS 49816984
MÜHN SANTIAGO NICOLÁS 46970178
MULLER EMANUEL 46970033
NAGEL BENJAMIN DAVID JESUS 53033739
NEFFEN CARMELA BEATRIZ 49979012
NIERENBERGER ABRIL LEONOR 46372014
NIEVA MARIANELA GUADALUPE 46975534
NOIRGEAN VALENTINA 49924699
NUÑEZ EVANGELINA AYELÉN 46966344
ODASSO MARTINA GUADALUPE 46764640
OGGIER LUCA JOSE 46839915
OGGIER LUCAS LIAM 46839927
OGGIER GONZALO 46970049
OLMEDO JESICA 47207332
ORTIGOZA ALMA 49979005
ORTIZ IAN ALEJO 46970161
ORTIZ MORA 49924299
PERALTA ISAÍAS DAVID 50242413
PEREYRA JULIETA 46839935
PEREZ JOAQUÍN 46970141
PEREZ JOHN EDUARDO 53270047
PEREZLINDO OSCAR EZEQUIEL 52560982
PERINO JUAN CRUZ 46966182
PERREN LARA 46839922
PERREN MARÍA EMILIA 46839924
PERREN BENJAMIN 46970040
PETROCELLI MILAGROS 46970191
PINTO DELFINA JAZMIN 49851675
PIÑERO FIORELLA 46839919
PONZO CELINA 46970142
PRATTO MARTINA 49790544
PRESUTTI SEBASTIÁN DARÍO 52750976
PRESUTTI LETIZIA LUCÍA 49924659
PRIMON FIORELLA ANNA 46970032
QUIROZ ESCOBAR THIAGO NATANAEL 51191656
RADOLOVICH ANGEL LEONEL 47075854
RAIMONDI LUDMILA ROCIO 44810735
RAMONDA THOMAS 46968545
RAMOS JUANA 47207339
REGNER AGUSTÍN NICOLÁS 45954090
REGNER CÉSAR JOSÉ 46764638
REISCH ARACELI BELEN 46880414
REPETTI ALEGRE PRISCILA SOLANGE ADELINA 50088605
REYNOSO MASINO JOSÉ IGNACIO 47104875
RIFF VIOLETA LIZ 49790543
RIQUELME DANISA MILAGROS 47105694
ROBLEDO MICAELA ABIGAIL 46998446
RODRIGUEZ AARON SEBASTIAN 47096559
RODRIGUEZ NAHUEL FABRICIO 47209114
ROJAS AUGUSTO JOAQUÍN 47037213
ROMAN JAZMIN 49978679
ROMERO ARACELI LUCÍA 46995029
ROMERO ZAHIR NAHUEL 54205006
ROMERO JULIETA BELÉN 49924662
ROSTAGNO FACUNDO NICOLÁS 46970166
RUIZ EMILIA 49924238
SALAS PRISCILA ANTONELA 46970041
SALGUERO BRITOS AGUSTÍN BAUTISTA 46838630
SANCHEZ ELIAN VALENTIN 50608777
SANTÓN TATIANA SOLEDAD 45657700
SAUCEDO CAMILA ALDANA 46764436
SCHAMME JOAQUÍN TOMÁS 47137202
SCUDALETTI LIHUÉN ANDRÉS 46970144
SEJAS SOFÍA BELÉN 47103153
SERRANO GIOVANNI MIGUEL 46764627
SILVA DAIANA LUDMILA 46970146
SILVA MARCELO JOAQUÍN 46970147
SILVA CATALINA ABIGAIL 50122123
SIVERA CAMILO 46839913
SOSA WALDEMAR JOEL 50788388
SOTO AXEL EZEQUIEL 46762170
SOTTINI FIAMA JULIETA 50349883
SPIZZAMIGLIO LUCAS 50037721
SPOTTI MALEN 46970158
SUAREZ LAUTARO LUIS 46497300
THEILER HELENA 46764126
TIRONI IGNACIO JULIÁN 46879526
TORELLI VALENTINO BENJAMÍN 52636359
URIARTE LATTANZI LAUTARO MIYEL 46554550
URRUTIA GIANELLA AILÉN 46970160
VACHINO MAGDALENA CLARA 46970149
VERWIMP ANTHONIO VALENTÍN 56852273
VIERA PIAGGIO RENATA 49924678
VILLAN OLGA DAIANA 46970195
VILLANUEVA SANTINO MANUEL 49924671
VITACOLONNA VICTORIA 50210396
VOGT JOEL DAVID 46764438
VOGT JACKELINE MILAGROS 47208311
WALKER THOMAS ARIEL 46764632
WELSCHEN MAXIMO GABRIEL 46997571
WELSCHEN MELANI YANET 47207324
YBARRA LOANA MILAGROS 46970153
YUAN GONZALO MANUEL 46372013
ZABALA EZEQUIEL JUAN 47207334
ZAMER AYRTON LUIS 46967317
ZAPATA AMPARO DELFINA 55307487
ZAUSI CATALINA 46970184
ZEBALLOS MATÍAS AGUSTÍN 46497542
ZEITER CARMELA BELÉN 49790533
ZEITER VICTORIA ELIZABETH 49790534
ZUCHIATTI LISANDRO 47207329
ZURVERA LUDMILA DE LOS ANGELES 47207363