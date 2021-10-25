Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy lunes 25 de octubre en el Suchón

Locales 25 de octubre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy lunes 25 de octubre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACEVEDO PORTIGLIATTI    LUISINA AILÉN    52087977
ACOSTA    TATIANA AYELÉN    46970150
ACOSTA    NAHUEL SEBASTIAN    49896125
ACOSTA    BRIAN JULIÁN    52086060
ACOSTA    DYLAN AGUSTIN    53270069
ACOSTA    SOFÍA MILAGROS    56164146
ACUÑA    CATALINA    47038936
ALBERTO    VALENTINA MERCEDES    47313209
ALBORNOZ    ROCIO AILÉN    46685879
ALBRECHT    CANDELA INÉS    46136167
ALBRECHT    JOEL ADRIÁN    46839944
ALEGRE    ISMAEL ARIEL    47105681
ALEMANY    MARÍA CARMÉN    47206741
ALMADA    ALEJANDRA NOEMI    47109118
ALMEYRA    KEVIN SILVESTRE    46970193
AMBORT    ABIGAIL BELÉN    46970171
ARANDA    MARÍA INES    46715479
ARANDA    MELODY JAZMIN    49924684
ARCEL    FELICITAS GUADALUPE    46879530
BANCHIO    VALENTINA BELÉN    46764634
BARBIERI    MARÍA JOSEFINA    47038435
BARGAS    CANDELA    46839914
BARRETO    LEONARDO GIOVANI    54505807
BARZAGHI    FRANCO SIMON    46970200
BELLINI    LISANDRO    47207323
BELSITO    ABRIL    47207691
BELTRAMINO    AGUSTÍN    46970143
BERETE    BAUTISTA    46998298
BERNHARD    LAUREANO RUBÉN    45954085
BERTOLÉ    BELÉN ABRIL    47207325
BERTOLÉ    SOFÍA NICOLE    47207350
BOCASSI    FIORELA    47207333
BORTOLOZZI    LAUTARO RAÚL    47207344
BRODA    MATEO BENJAMÍN    47207326
BUGAHL    THIAGO JOSÉ    50169152
BUGDAHL    PAULINA AILÉN    53500445
CABRERA    ANGELES TERESA    47075432
CACCIOLATTO    ROCCO    46970175
CACCIOLATTO    DAIRA    46839933
CAILLET BOIS    MATILDA    50923015
CALVI    IGNACIO    51191093
CAMILO    MATÍAS    53778490
CANDIA    CELESTE CAROLINA    46970048
CARREL    ADALBERTO NICOLÁS    52210576
CASTILLO    YOSELÍN ANAHÍ    53401169
CAVALLERO    XIOMARA AILÍN    47207341
CEJAS AVACA    VALENTINA ALMA    49924668
CENA    CARLOS ALBERTO    46997496
CIGNETTI    AGUSTINA    46970156
CITRARO    JOSEFINA LUZ    56381592
CLEMENTE    IGNACIO BLADIMIR    46369914
COCCO    MATEO AGUSTÍN    46970145
COLLA    GINO    49638198
COMELLI    FEDERICO DANIEL    46970189
CORNIER    AXEL JOAQUÍN    49924693
CORONEL    MICAELA    50122130
CORONEL    MATEO LUCIANO    56690670
CORSINI BOUHIER    JUAN IGNACIO    55716856
CORTES    BRISA LEANA    46369912
CORTÉS VOLONTE    GERÓNIMO    49978785
CRIADO    ALFONSINA    56686589
DALLIA    MELANI AYELÉN    52691684
DE LIMA VIDAL    JORGE ESTEBAN MARTIN    46833401
DEJON    AGOSTINA LUCÍA    49924653
DEL FANTE    ENZO    46970183
DIP    BRIAN DAVID    47105618
DIPANGRASIO    VICTORIA    51355931
DOBLER    OLIVIA    53270029
DUARTE    AUGUSTO    46965987
DURÉ    SOFÍA AYLÉN    47207321
EBERHARDT    FACUNDO HERNÁN    46970152
EBERHARDT    SELENE    46997614
ECHEVARRIA    ALEXANDER GABRIEL    46997697
ENGEL    BRUNO    46764637
ENRICO VIGLIETTI    ELINA    50122132
ERBA    LAUREANO    47207343
ESCOBAR    SELENE NICOLLE    46970164
ESCUDERO    THIAGO EZEQUIEL    50092197
EUGSTER    LUISIANA    46970159
FACTTOR    SABRINA BELÉN    46970177
FALCHINI    JERONIMO    46839923
FARIAS    FACUNDO TOMÁS    46372015
FEDELE PERALTA    AGOSTINA PILAR    49924679
FELKER    ELIAS OSVALDO    49924654
FELKER    FERNANDA DANIELA    50126057
FERNANDEZ    CELINA JACKELINE    46839917
FERRERO    MARTINA    46970151
FEULIEN    VERÓNICA SOLEDAD    49924672
FEULIEN    KIARA LEONELA    50122115
FORASTIERI    MAXIMILIANO EFRAÍN    54448166
FOURNELL    AVRIL    46497270
FRANK    CATIANA    46654379
FRANZEN    BRIAN XAVIER    46970051
FREZZA    LUZ FATIMA    49924262
FUSSI    GRISELDA YANINA    46497267
GAITAN SEGOVIA    SIMÓN SEBASTIÁN    56525290
GALIANO    MÁXIMO    46970053
GAMARRA    JAVIER ORLANDO    46151399
GARDIOL KLOSTER    ROCÍO DAMARIS    49924665
GARUTI    FABRICIO    46497268
GIACOMINO    MARIANELA    46042387
GIACOSA    GIOVANNA    47207322
GILLIARD    SOFIA    49924697
GIMENEZ    SANTINO NICOLÁS    56852263
GIMENEZ CIAN    BELÉN    50122110
GIMENEZ OCAMPO    MORENA VALENTINA    46970187
GIONE    BRISA ROCIO    46970036
GOMEZ    MARTÍN IGNACIO    47207327
GOMEZ    SANTINO ALFREDO    47207342
GOMEZ    MÁXIMO ALEJANDRO    50122105
GONZALEZ    ADRIEL MATIAS    46839910
GONZALEZ    LUZ AYELÉN    46369913
GONZALEZ    KAREN MARÍA    53398087
GONZALEZ    THIAGO OMAR    53402462
GOROSITO    NICOLÁS    46970162
GRANDOLI    VALENTINA AGOSTINA    47207353
GUAN    DAVID    47157153
GUTIERREZ    SOFÍA BELÉN    47207359
HAMMERLY    FEDERICO    46970045
HARTMANN    JUAN IGNACIO    50017664
HASPERT    MILAGROS GUADALUPE    46879527
HERNANDEZ    BRISA DE LOS MILAGROS    46839930
HISCHIER    ABRIL    46970185
HOYO    JUAN GABRIEL    46970197
HUCK    YULIANA BEATRIZ CELESTE    47210837
IBARRA    IVO AGUSTIN    46994760
IMHOFF    EVA LUNA    46839921
IMHOFF    MARIA SOLEDAD    46839940
IMHOFF    GUILLERMO FABIAN    53921718
IMHOFF    JUAN MANUEL    57208891
INGARAMO    JUAN DIEGO    56687319
JOBSON    EMILIO ANDRÉS    46970196
KELLER    DANIEL JESÚS    46970052
KUCHEN    IGNACIO ELIAS    46839937
KUCHEN    MATEO ANDRÉS    47207351
LANDOLT    YONATAN JESÚS    47207352
LANFRANCO    DIANELA PAOLA    46879529
LEGUIZA    NICOLÁS URIEL    46970154
LEGUIZAMON    SANTIAGO NICOLÁS    47037616
LEIVA    NATIVIDAD BELÉN    46970157
LEIVA    MAXIMO IVAN    46970035
LEIVA    MATEO ANDRÉS    50169193
LENCINA    CATRIEL MANUEL    46970172
LENCINA    MÁXIMO GABRIEL    51098112
LOPEZ    ADRIEL ANTONIO    47137218
LOPEZ    MATIAS DAVID    51191666
LÓPEZ    SOL DEL VALLE    46497266
LOPEZ SOTO    LUANA BELÉN    56160491
LUPIS    SOFIA    46839941
LUQUE    PAULINA LUCÍA    46839926
MAGNIN    JOSEFINA LUCIA    46879522
MALISANI    VALENTÍN    52372455
MANFREDI    ABRIL    47207355
MANGIAUT    MORENA    46764437
MANGIAUT    GRACIELA LUJÁN    47207337
MANZANARES    TOMÁS    49924682
MARTINELLI    JUANA    46970192
MARTINEZ    BENJAMÍN JEREMÍAS    46970167
MARTINEZ    LUCÍA    47207347
MARTINEZ    YASMIN MILAGROS    55403149
MARTINEZ    EFRAIN VALENTINO    49978625
MARTINEZ ALBERA    AVRIL    52372688
MARTINEZ ALBERA    SELENE    52372687
MARTINEZ DUARTE    ANTONELLA SOFIA    95856578
MEDRANO    AGUSTÍN    49924209
MELANO    JUAN MANUEL    47207358
MENDOZA    MARCELO GABRIEL    50211141
MENDOZA    VALENTIN    49924673
MERLO    VIRGINIA    47207338
MEURZET    ALEJANDRO ANDRÉS    49638181
MIÑO    JENIFER YANET    46970165
MIÑO    NARELA CAMILA    47207346
MIÑO    MATÍAS EZEQUIEL    50211083
MONDUZZI    ZOE MÍA    47135513
MONNEY    LEONEL JOSE    50608720
MONTERO    ALMA MIA    52359181
MORAGUEZ    BAUTISTA JESÚS    50122108
MOSQUEDA    YAIEL AYHAN ALECIO    46497269
MOTTURA    DANILO JESUS    49816984
MÜHN    SANTIAGO NICOLÁS    46970178
MULLER    EMANUEL    46970033
NAGEL    BENJAMIN DAVID JESUS    53033739
NEFFEN    CARMELA BEATRIZ    49979012
NIERENBERGER    ABRIL LEONOR    46372014
NIEVA    MARIANELA GUADALUPE    46975534
NOIRGEAN    VALENTINA    49924699
NUÑEZ    EVANGELINA AYELÉN    46966344
ODASSO    MARTINA GUADALUPE    46764640
OGGIER    LUCA JOSE    46839915
OGGIER    LUCAS LIAM    46839927
OGGIER    GONZALO    46970049
OLMEDO    JESICA    47207332
ORTIGOZA    ALMA    49979005
ORTIZ    IAN ALEJO    46970161
ORTIZ    MORA    49924299
PERALTA    ISAÍAS DAVID    50242413
PEREYRA    JULIETA    46839935
PEREZ    JOAQUÍN    46970141
PEREZ    JOHN EDUARDO    53270047
PEREZLINDO    OSCAR EZEQUIEL    52560982
PERINO    JUAN CRUZ    46966182
PERREN    LARA    46839922
PERREN    MARÍA EMILIA    46839924
PERREN    BENJAMIN    46970040
PETROCELLI    MILAGROS    46970191
PINTO    DELFINA JAZMIN    49851675
PIÑERO    FIORELLA    46839919
PONZO    CELINA    46970142
PRATTO    MARTINA    49790544
PRESUTTI    SEBASTIÁN DARÍO    52750976
PRESUTTI    LETIZIA LUCÍA    49924659
PRIMON    FIORELLA ANNA    46970032
QUIROZ ESCOBAR    THIAGO NATANAEL    51191656
RADOLOVICH    ANGEL LEONEL    47075854
RAIMONDI    LUDMILA ROCIO    44810735
RAMONDA    THOMAS    46968545
RAMOS    JUANA    47207339
REGNER    AGUSTÍN NICOLÁS    45954090
REGNER    CÉSAR JOSÉ    46764638
REISCH    ARACELI BELEN    46880414
REPETTI ALEGRE    PRISCILA SOLANGE ADELINA    50088605
REYNOSO MASINO    JOSÉ IGNACIO    47104875
RIFF    VIOLETA LIZ    49790543
RIQUELME    DANISA MILAGROS    47105694
ROBLEDO    MICAELA ABIGAIL    46998446
RODRIGUEZ    AARON SEBASTIAN    47096559
RODRIGUEZ    NAHUEL FABRICIO    47209114
ROJAS    AUGUSTO JOAQUÍN    47037213
ROMAN    JAZMIN    49978679
ROMERO    ARACELI LUCÍA    46995029
ROMERO    ZAHIR NAHUEL    54205006
ROMERO    JULIETA BELÉN    49924662
ROSTAGNO    FACUNDO NICOLÁS    46970166
RUIZ    EMILIA    49924238
SALAS    PRISCILA ANTONELA    46970041
SALGUERO BRITOS    AGUSTÍN BAUTISTA    46838630
SANCHEZ    ELIAN VALENTIN    50608777
SANTÓN    TATIANA SOLEDAD    45657700
SAUCEDO    CAMILA ALDANA    46764436
SCHAMME    JOAQUÍN TOMÁS    47137202
SCUDALETTI    LIHUÉN ANDRÉS    46970144
SEJAS    SOFÍA BELÉN    47103153
SERRANO    GIOVANNI MIGUEL    46764627
SILVA    DAIANA LUDMILA    46970146
SILVA    MARCELO JOAQUÍN    46970147
SILVA    CATALINA ABIGAIL    50122123
SIVERA    CAMILO    46839913
SOSA    WALDEMAR JOEL    50788388
SOTO    AXEL EZEQUIEL    46762170
SOTTINI    FIAMA JULIETA    50349883
SPIZZAMIGLIO    LUCAS    50037721
SPOTTI    MALEN    46970158
SUAREZ    LAUTARO LUIS    46497300
THEILER    HELENA    46764126
TIRONI    IGNACIO JULIÁN    46879526
TORELLI    VALENTINO BENJAMÍN    52636359
URIARTE LATTANZI    LAUTARO MIYEL    46554550
URRUTIA    GIANELLA AILÉN    46970160
VACHINO    MAGDALENA CLARA    46970149
VERWIMP    ANTHONIO VALENTÍN    56852273
VIERA PIAGGIO    RENATA    49924678
VILLAN    OLGA DAIANA    46970195
VILLANUEVA    SANTINO MANUEL    49924671
VITACOLONNA    VICTORIA    50210396
VOGT    JOEL DAVID    46764438
VOGT    JACKELINE MILAGROS    47208311
WALKER    THOMAS ARIEL    46764632
WELSCHEN    MAXIMO GABRIEL    46997571
WELSCHEN    MELANI YANET    47207324
YBARRA    LOANA MILAGROS    46970153
YUAN    GONZALO MANUEL    46372013
ZABALA    EZEQUIEL JUAN    47207334
ZAMER    AYRTON LUIS    46967317
ZAPATA    AMPARO DELFINA    55307487
ZAUSI    CATALINA    46970184
ZEBALLOS    MATÍAS AGUSTÍN    46497542
ZEITER    CARMELA BELÉN    49790533
ZEITER    VICTORIA ELIZABETH    49790534
ZUCHIATTI    LISANDRO    47207329
ZURVERA    LUDMILA DE LOS ANGELES    47207363

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