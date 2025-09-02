Domingo 7 de septiembre: “La plaza del domingo” en el Anfiteatro

En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.

La misma tendrá lugar ESTE DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE en el Anfiteatro del Paseo Parque de la Ciudad, a partir de las 15:00 hs., con los shows en vivo de “ALFREDO CASTRO” y “SR. OKS”.

El evento, con acceso totalmente libre y gratuito, contará con la importante presencia del Paseo de Artesanos Sancarlinos.

Cantina a cargo de la Promo´25 de la Escuela Técnica.

LA PLAZA DEL DOMINGO, PARA VIVIR EN FAMILIA Y DISFRUTAR EN COMUNIDAD.