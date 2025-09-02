Domingo 7 de septiembre: “La plaza del domingo” en el Anfiteatro

Último aviso previo a desguace de motovehículos retenidosLocales02 de septiembre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro comunica e INTIMA a los propietarios de motovehículos retenidos y/o secuestrados en la vía pública, que se encontraran depositados por más de seis (6) meses bajo responsabilidad del Municipio, a que en el plazo perentorio máximo de diez (10) días hábiles contados desde la primera publicación (20-08-25), se presenten a fin de retirar los mismos, previa acreditación de su derecho y pago de las multas y demás gastos que pudieran existir.