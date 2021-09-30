Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy jueves 30 de septiembre en el Suchón

Locales 30 de septiembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy jueves 30 de septiembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
AGUILERA    SERGIO LEONARDO    28947397
ALARCON    GONZALO RAÚL    29793691
ALBERA    ANTONIO RAMÓN    28499485
ALBRECHT    VALERIA ANALIA    28571866
AMBORDT    ALEJANDRO PABLO    29793678
AMHERDT    ELINA LORENA    28571347
ANGELI    CLAUDIO ALBERTO    28692550
BANCHIO    LEONARDO DANIEL    28567463
BASSI    CARLOS HORACIO    28976631
BAUCERO    PAMELA ELIANA    28958691
BECCHIO    VANINA ELIZABET    26655427
BEGUIRISTAIN LATORRE    GABRIEL SEBASTIAN    28663997
BERARDO    NATALIA PAOLA    29793672
BERNHARD    MARISA RAQUEL    34663250
BERRA    MAURICIO ALEJANDRO    28976645
BERTOLÉ    NICOLÁS SEBASTIÁN    28347439
BERTOSSI    MARICRUZ    28249404
BERTOSSI    NADIA SOLEDAD    28976641
BERTOSSI    JUAN MANUEL    30373445
BESSONE    LUCIANA ANDREA    28567979
BETIQUE    GERMÁN AUGUSTO    30285215
BETTIG    LUIS MARIO    28976659
BLANC    JUAN CARLOS    29793667
BOASSO PICATTO    PRISCILA NATACHA    29793685
BORETTO    MARIA SILVIA    28567464
BOSCOVICH    RODRIGO ABEL    28571325
BOTELLI    WALDO AMBROSIO    28072284
BULLA    CARLA CECILIA    30285202
BUONAGEMMA    ISABELA    30265254
BURGI    ROBERTO LUIS    28928511
BUSTOS    ANDREA PAOLA    29806104
CABRERA    JERONIMO LUIS    28976653
CACCIOLATTO    MARIA BELEN    29793648
CACERES    FLAVIA GISELA    30173295
CANO    ROBERTO HERNÁN    28976607
CAPELLO    GUILLERMO SEBASTIAN    30624031
CARBONE    ALEJANDRA ISABEL    28571340
CARLINI    CECILIA ANABEL    28879764
CASSINI    JORGE LUIS    26773253
CASTILLO    PABLO FABIAN    28055758
CASTILLO    ANTONIO FELIPE    29229005
CHAVARINI    FERNANDO DAVID    28922347
CITRARO    CESAR FRANCISCO    28567478
CLAUSEN    SILVINA MARÍA    28571316
COGGIOLA    CAROLINA GUADALUPE    28468599
COLLA    CARLOS ALBERTO    28567467
CORREA    CARLOS CEFERINO    28758417
CORTES    ROMINA SOLEDAD    29179377
CROATTO    FLORENCIA MARIA    33664701
DAMEVIN    ZULMA JIMENA    28567471
DEJON    NELIDA PAOLA    28976662
DENTE    LORENA GUADALUPE    28741480
DEVESA    CLAUDIA    28571323
DI STEFANO    MARIA EMILIA    28764861
DIETRICH    RAÚL ANGEL    28567480
DON    NOELIA    28135522
EBERHARDT    CRISTIAN DANIEL    28571313
EBERHARDT    ANDRES EDUARDO    28928517
EBERHARDT    ROMINA MERCEDES    29095693
EGGEL    MARIA BELÉN    30171926
EHRSAM    LAURA OLGA    29793674
ERNI    MILENA VANESA    30360351
ESCUDERO    DANIEL ALBERTO RAFAEL    29095711
FAES    DANIEL OMAR    28928529
FALCHINI    ISMAEL LUIS    28976687
FANTINI    VANESA MARÍA    30305690
FERNANDEZ    CRISTIÁN DANIEL    28828092
FERRARIS    NOELIA ANDREA    29940451
FERREYRA    MÓNICA INÉS    28976625
FLEURY    NICOLÁS SILVIO    28513737
FRANCHINO    LUCAS MANUEL    29793633
FRANZEN    MARCIA BIBIANA    28571312
FRIGIERI    MARIA EUGENIA    29793693
GAIDO    ERIKA FLAVIA    28947248
GALARZA    MATIAS AGUSTIN    30285204
GARCIA    FERNANDO DAMIAN    30007224
GARNERO    SOLEDAD GRACIELA    28567495
GARUTI    MARCELO ROBERTO    30238829
GASSER    CESAR NESTOR    28928537
GASSER    PAOLA LILIANA    30171952
GASTRICINI    SANTIAGO OSCAR    29793673
GAUNA    JUAN ANTONIO    27795986
GIROD    NICOLAS DANIEL    30171953
GIUPPONI    CRISTIAN DAVID    30487743
GODANO    SERGIO ERNESTO    29180877
GODOY    MARINA ANTONINA    28513702
GODOY    DIEGO ARMANDO    28736193
GOMEZ ABBA    EZEQUIEL NICOLAS    30562233
GONZALEZ    ANGEL RAMON    28567435
GONZALEZ    SABRINA JESICA    30431887
GONZALEZ    ELISABET SOLEDAD    30171958
GORGO    VIVIANA NOELIA    28741517
GORGO    HUGO DANIEL    29793675
GUEVARA    DARIO RAMON    28651793
GUSELLA    PAOLA ELISABET JESICA    28513721
GUTIERREZ    MARCELA ANTONIA    28759610
HAFLIGER    CAROLINA GUADALUPE    29793652
HEIM    ARIEL ALEJANDRO    28513744
HERNANDEZ    JESICA GERALDINE    28938885
HUMELER    CINTIA SABRINA    28928544
IBAÑEZ    DIEGO LUIS    29793669
IMHOFF    SILVINA SOLEDAD    28571320
IMHOFF    SEBASTIAN EMILIO    28571334
IMSAND    CAROLINA    28567472
IMSAND    FERNANDO ARIEL    28928505
IMSANT    DIEGO ALBERTO    28928502
IMVINKELRIED    CRISTIAN RUBEN    28513715
IMVINKELRIED    CECILIA LEONOR    28928564
IMVINKELRIED    EZEQUIEL ANGEL    30171933
INGARAMO    SEBASTIÁN NORBERTO    28513710
INGARAMO    MATIAS RAUL    28522770
ISHIKAWA    MARIA VIRGINIA    28567492
JACOB    ANDREA VANINA    28928553
JULLIER    PABLO ENRIQUE    28928540
JUNCOS    JORGE ANDRES    30373449
KESSLER    JOSÉ ALBERTO    30265305
KLOSTER    ROSALIA ANDREA    28976635
KRENZ    RODRIGO JOSÉ    28567455
KUCHEN    ROMINA MARIA    28928506
KUCHEN    MATIAS EDUARDO    30171959
KUMMER    ANDREA GUADALUPE    28882181
LONGONI    LORENA SOLEDAD    28856080
MAGLIA    FERNANDO GERMÁN    28567466
MAIDANA    MARIA SOLEDAD    28442145
MAIZA SECCASPINA    MARÍA GUADALUPE    29180736
MANGIAUT    RAFAEL ADRIAN    28567465
MARIANI    DAMIAN LUIS    29793655
MARIN    LORENA PAOLA    29793676
MARTINELLI    CAROLINA ELENA    28567442
MARTINELLI    ALEXIS    28567476
MARTOS    MARIA CARLA    28525396
MATTIO    CECILIA INES    30171934
MEHRING    MARIA ASUNCION    28249411
MEHRING    JAVIER ENRIQUE    30171941
MELIA    SAMANTA VANINA    28764721
MILAN    GUADALUPE    28769688
MONDINO    JUAN MARTIN ANTONIO    28567874
MONTERO    JUAN CARLOS    28976616
MORALES    RAMIRO BENITO    30185651
MOREIRA    MARCELA BETIANA    28744346
MOREL    MARIA SOLEDAD    30185945
NAGEL    MARÍA EVANGELINA GUADALUPE    28976608
NAGEL    LUIS ORLANDO    30097446
NEUMANN    MATIAS    28567484
NICOLLIER    MAURO ABEL    29793643
NUÑEZ    PAULA BELÉN    28976677
NUÑEZ    DIEGO DANTE    29793651
OBELAR    SONIA CAROLINA    28891660
OGGIER    MARTIN ENRIQUE    30171923
OGGIER    MARTIN ANDRES    30171955
OJEDA    SILVIA ESTEFANIA    28931965
ORPIANESI    MARILIN DIANA    28499498
ORTIZ    PAOLA EDITH    29940388
ORTMANN    ADRIANA MARISELA    28513707
PACHECO    SERGIO ALEJANDRO    29799405
PALACIOS    JULIO ALBERTO    29793649
PAPORELLO    CRISTIAN CARLOS    28976672
PASTOR    HUGO ALBERTO    30185497
PEREIRA    FRANCISCO ESTEBAN    28976683
PEREIRA DE REZENDE    MICAELA    28879767
PEREZ    LUCIANA NAZARENA    30285203
PEREZLINDO    SILVIA LEONOR    39371341
PERREN    HERNAN JERÓNIMO    28571874
PERREN    FERNANDO JORGE    30171943
PERRIG    JESICA BEATRIZ    30171940
PERUSSINI    LISANDRO FRANCISCO    28513740
PIEDRABUENA    ROSA DEL CARMEN    13947151
PILLONEL    MARTIN SEBASTIAN    28976633
PINCIROLI CLEMENTE    ANDRES CRISTIAN    29391654
POZZO    PAOLA DANIELA    28513739
POZZO    ERICA ROMINA    30285210
PRATTO    JUAN PABLO    28567458
PRATTO    NADIA SOLEDAD    29185121
RAICHHOLZ    ALBERTO GUILLERMO    29793641
RAMONDA    GISELA ALEJANDRA    28567497
RAMONDA    RAFAEL SEBASTIAN    29793666
RAMOS    SILVINA VALERIA    27875407
RAMSEYER    VALERIA SOLEDAD    28513711
REGNER    RUBÉN OMAR    28976667
ROMANO    VICTOR JUAN    28468600
ROMERO    HÉCTOR LUCAS    30407097
SARANDON    MARTIN OSCAR    28567454
SARÚ    SEBASTIÁN ALEJANDRO    28249398
SATTLER    MARCELA ALEJANDRA    30373444
SATTLER    PAOLA ANDREA    30373443
SAUCEDO    MAGALI LIDIA ELENA    28976626
SCHAMNE    CRISTIAN JAVIER    29793642
SCHELL    VICTOR DANIEL    28584750
SCHINNER    WALTER NICOLAS    28571348
SCHINNER    MARIA JIMENA    28882234
SCHMIDHALTER    MATIAS HERNAN    28567483
SCHUCHARA    LUCIANA DE LOS MILAGROS    28796392
SCOTTA    LUCAS LUIS    29793557
SEJAS    JUAN LUIS    30171930
SERRA    JULIETA MARÍA    28976661
SIVERA    MARTINA FANI    28928513
SOSA    MARIA VICTORIA    28158564
STEFFEN    GASTÓN DAMIÁN    30173095
STERZER    ROMINA FERNANDA    28994795
STETTLER    CECILIA    28513724
SUAREZ    MIRTA LILIANA    28526915
THEILER    SILVANA GUADALUPE    28567439
TOANI    MARCELA GUADALUPE    28976622
TSCHOPP    RUBEN LUIS    28513703
VILLARROEL    EDITH MABEL    28527089
VINDEROLA    DIEGO OSCAR    28976657
VIVALDA    JUAN ESTEBAN    28022860
VOGT    CRISTIAN ANIBAL    29053352
VOLKEN    WALTER ABRAHAM    29793680
WALKER    DARDO EMILIO    28928514
WALTER    MARIA LAURA    30403699
WELSCHEN    PATRICIA RAQUEL    28571336
WELSCHEN    LUIS BENITO    28973619
WEPPLER    GABRIELA SOLEDAD    28571872
WOLKEN    LUCIANA GUADALUPE    29793668
YERI    CARLOS ALBERTO    29940453
YONES    ANDREA VANINA    27891059
YOSSEN    MAURO JAVIER    28522785
YOSSEN    MARCELA VERONICA    30266746
ZANUTTINI    GERMAN ROBERTO    30336789
ZEITER    ALEJANDRO FABIAN    28571306
ZENCLUSEN    ALEJANDRINA VERONICA    30474934
ZINGERLING    JORGE LUIS    28976611
ZUCHIATTI    JAVIER ALBERTO    28567481
ZUCHIATTI    GABRIELA BEATRIZ    29793639

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