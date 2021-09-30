Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy jueves 30 de septiembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
AGUILERA SERGIO LEONARDO 28947397
ALARCON GONZALO RAÚL 29793691
ALBERA ANTONIO RAMÓN 28499485
ALBRECHT VALERIA ANALIA 28571866
AMBORDT ALEJANDRO PABLO 29793678
AMHERDT ELINA LORENA 28571347
ANGELI CLAUDIO ALBERTO 28692550
BANCHIO LEONARDO DANIEL 28567463
BASSI CARLOS HORACIO 28976631
BAUCERO PAMELA ELIANA 28958691
BECCHIO VANINA ELIZABET 26655427
BEGUIRISTAIN LATORRE GABRIEL SEBASTIAN 28663997
BERARDO NATALIA PAOLA 29793672
BERNHARD MARISA RAQUEL 34663250
BERRA MAURICIO ALEJANDRO 28976645
BERTOLÉ NICOLÁS SEBASTIÁN 28347439
BERTOSSI MARICRUZ 28249404
BERTOSSI NADIA SOLEDAD 28976641
BERTOSSI JUAN MANUEL 30373445
BESSONE LUCIANA ANDREA 28567979
BETIQUE GERMÁN AUGUSTO 30285215
BETTIG LUIS MARIO 28976659
BLANC JUAN CARLOS 29793667
BOASSO PICATTO PRISCILA NATACHA 29793685
BORETTO MARIA SILVIA 28567464
BOSCOVICH RODRIGO ABEL 28571325
BOTELLI WALDO AMBROSIO 28072284
BULLA CARLA CECILIA 30285202
BUONAGEMMA ISABELA 30265254
BURGI ROBERTO LUIS 28928511
BUSTOS ANDREA PAOLA 29806104
CABRERA JERONIMO LUIS 28976653
CACCIOLATTO MARIA BELEN 29793648
CACERES FLAVIA GISELA 30173295
CANO ROBERTO HERNÁN 28976607
CAPELLO GUILLERMO SEBASTIAN 30624031
CARBONE ALEJANDRA ISABEL 28571340
CARLINI CECILIA ANABEL 28879764
CASSINI JORGE LUIS 26773253
CASTILLO PABLO FABIAN 28055758
CASTILLO ANTONIO FELIPE 29229005
CHAVARINI FERNANDO DAVID 28922347
CITRARO CESAR FRANCISCO 28567478
CLAUSEN SILVINA MARÍA 28571316
COGGIOLA CAROLINA GUADALUPE 28468599
COLLA CARLOS ALBERTO 28567467
CORREA CARLOS CEFERINO 28758417
CORTES ROMINA SOLEDAD 29179377
CROATTO FLORENCIA MARIA 33664701
DAMEVIN ZULMA JIMENA 28567471
DEJON NELIDA PAOLA 28976662
DENTE LORENA GUADALUPE 28741480
DEVESA CLAUDIA 28571323
DI STEFANO MARIA EMILIA 28764861
DIETRICH RAÚL ANGEL 28567480
DON NOELIA 28135522
EBERHARDT CRISTIAN DANIEL 28571313
EBERHARDT ANDRES EDUARDO 28928517
EBERHARDT ROMINA MERCEDES 29095693
EGGEL MARIA BELÉN 30171926
EHRSAM LAURA OLGA 29793674
ERNI MILENA VANESA 30360351
ESCUDERO DANIEL ALBERTO RAFAEL 29095711
FAES DANIEL OMAR 28928529
FALCHINI ISMAEL LUIS 28976687
FANTINI VANESA MARÍA 30305690
FERNANDEZ CRISTIÁN DANIEL 28828092
FERRARIS NOELIA ANDREA 29940451
FERREYRA MÓNICA INÉS 28976625
FLEURY NICOLÁS SILVIO 28513737
FRANCHINO LUCAS MANUEL 29793633
FRANZEN MARCIA BIBIANA 28571312
FRIGIERI MARIA EUGENIA 29793693
GAIDO ERIKA FLAVIA 28947248
GALARZA MATIAS AGUSTIN 30285204
GARCIA FERNANDO DAMIAN 30007224
GARNERO SOLEDAD GRACIELA 28567495
GARUTI MARCELO ROBERTO 30238829
GASSER CESAR NESTOR 28928537
GASSER PAOLA LILIANA 30171952
GASTRICINI SANTIAGO OSCAR 29793673
GAUNA JUAN ANTONIO 27795986
GIROD NICOLAS DANIEL 30171953
GIUPPONI CRISTIAN DAVID 30487743
GODANO SERGIO ERNESTO 29180877
GODOY MARINA ANTONINA 28513702
GODOY DIEGO ARMANDO 28736193
GOMEZ ABBA EZEQUIEL NICOLAS 30562233
GONZALEZ ANGEL RAMON 28567435
GONZALEZ SABRINA JESICA 30431887
GONZALEZ ELISABET SOLEDAD 30171958
GORGO VIVIANA NOELIA 28741517
GORGO HUGO DANIEL 29793675
GUEVARA DARIO RAMON 28651793
GUSELLA PAOLA ELISABET JESICA 28513721
GUTIERREZ MARCELA ANTONIA 28759610
HAFLIGER CAROLINA GUADALUPE 29793652
HEIM ARIEL ALEJANDRO 28513744
HERNANDEZ JESICA GERALDINE 28938885
HUMELER CINTIA SABRINA 28928544
IBAÑEZ DIEGO LUIS 29793669
IMHOFF SILVINA SOLEDAD 28571320
IMHOFF SEBASTIAN EMILIO 28571334
IMSAND CAROLINA 28567472
IMSAND FERNANDO ARIEL 28928505
IMSANT DIEGO ALBERTO 28928502
IMVINKELRIED CRISTIAN RUBEN 28513715
IMVINKELRIED CECILIA LEONOR 28928564
IMVINKELRIED EZEQUIEL ANGEL 30171933
INGARAMO SEBASTIÁN NORBERTO 28513710
INGARAMO MATIAS RAUL 28522770
ISHIKAWA MARIA VIRGINIA 28567492
JACOB ANDREA VANINA 28928553
JULLIER PABLO ENRIQUE 28928540
JUNCOS JORGE ANDRES 30373449
KESSLER JOSÉ ALBERTO 30265305
KLOSTER ROSALIA ANDREA 28976635
KRENZ RODRIGO JOSÉ 28567455
KUCHEN ROMINA MARIA 28928506
KUCHEN MATIAS EDUARDO 30171959
KUMMER ANDREA GUADALUPE 28882181
LONGONI LORENA SOLEDAD 28856080
MAGLIA FERNANDO GERMÁN 28567466
MAIDANA MARIA SOLEDAD 28442145
MAIZA SECCASPINA MARÍA GUADALUPE 29180736
MANGIAUT RAFAEL ADRIAN 28567465
MARIANI DAMIAN LUIS 29793655
MARIN LORENA PAOLA 29793676
MARTINELLI CAROLINA ELENA 28567442
MARTINELLI ALEXIS 28567476
MARTOS MARIA CARLA 28525396
MATTIO CECILIA INES 30171934
MEHRING MARIA ASUNCION 28249411
MEHRING JAVIER ENRIQUE 30171941
MELIA SAMANTA VANINA 28764721
MILAN GUADALUPE 28769688
MONDINO JUAN MARTIN ANTONIO 28567874
MONTERO JUAN CARLOS 28976616
MORALES RAMIRO BENITO 30185651
MOREIRA MARCELA BETIANA 28744346
MOREL MARIA SOLEDAD 30185945
NAGEL MARÍA EVANGELINA GUADALUPE 28976608
NAGEL LUIS ORLANDO 30097446
NEUMANN MATIAS 28567484
NICOLLIER MAURO ABEL 29793643
NUÑEZ PAULA BELÉN 28976677
NUÑEZ DIEGO DANTE 29793651
OBELAR SONIA CAROLINA 28891660
OGGIER MARTIN ENRIQUE 30171923
OGGIER MARTIN ANDRES 30171955
OJEDA SILVIA ESTEFANIA 28931965
ORPIANESI MARILIN DIANA 28499498
ORTIZ PAOLA EDITH 29940388
ORTMANN ADRIANA MARISELA 28513707
PACHECO SERGIO ALEJANDRO 29799405
PALACIOS JULIO ALBERTO 29793649
PAPORELLO CRISTIAN CARLOS 28976672
PASTOR HUGO ALBERTO 30185497
PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN 28976683
PEREIRA DE REZENDE MICAELA 28879767
PEREZ LUCIANA NAZARENA 30285203
PEREZLINDO SILVIA LEONOR 39371341
PERREN HERNAN JERÓNIMO 28571874
PERREN FERNANDO JORGE 30171943
PERRIG JESICA BEATRIZ 30171940
PERUSSINI LISANDRO FRANCISCO 28513740
PIEDRABUENA ROSA DEL CARMEN 13947151
PILLONEL MARTIN SEBASTIAN 28976633
PINCIROLI CLEMENTE ANDRES CRISTIAN 29391654
POZZO PAOLA DANIELA 28513739
POZZO ERICA ROMINA 30285210
PRATTO JUAN PABLO 28567458
PRATTO NADIA SOLEDAD 29185121
RAICHHOLZ ALBERTO GUILLERMO 29793641
RAMONDA GISELA ALEJANDRA 28567497
RAMONDA RAFAEL SEBASTIAN 29793666
RAMOS SILVINA VALERIA 27875407
RAMSEYER VALERIA SOLEDAD 28513711
REGNER RUBÉN OMAR 28976667
ROMANO VICTOR JUAN 28468600
ROMERO HÉCTOR LUCAS 30407097
SARANDON MARTIN OSCAR 28567454
SARÚ SEBASTIÁN ALEJANDRO 28249398
SATTLER MARCELA ALEJANDRA 30373444
SATTLER PAOLA ANDREA 30373443
SAUCEDO MAGALI LIDIA ELENA 28976626
SCHAMNE CRISTIAN JAVIER 29793642
SCHELL VICTOR DANIEL 28584750
SCHINNER WALTER NICOLAS 28571348
SCHINNER MARIA JIMENA 28882234
SCHMIDHALTER MATIAS HERNAN 28567483
SCHUCHARA LUCIANA DE LOS MILAGROS 28796392
SCOTTA LUCAS LUIS 29793557
SEJAS JUAN LUIS 30171930
SERRA JULIETA MARÍA 28976661
SIVERA MARTINA FANI 28928513
SOSA MARIA VICTORIA 28158564
STEFFEN GASTÓN DAMIÁN 30173095
STERZER ROMINA FERNANDA 28994795
STETTLER CECILIA 28513724
SUAREZ MIRTA LILIANA 28526915
THEILER SILVANA GUADALUPE 28567439
TOANI MARCELA GUADALUPE 28976622
TSCHOPP RUBEN LUIS 28513703
VILLARROEL EDITH MABEL 28527089
VINDEROLA DIEGO OSCAR 28976657
VIVALDA JUAN ESTEBAN 28022860
VOGT CRISTIAN ANIBAL 29053352
VOLKEN WALTER ABRAHAM 29793680
WALKER DARDO EMILIO 28928514
WALTER MARIA LAURA 30403699
WELSCHEN PATRICIA RAQUEL 28571336
WELSCHEN LUIS BENITO 28973619
WEPPLER GABRIELA SOLEDAD 28571872
WOLKEN LUCIANA GUADALUPE 29793668
YERI CARLOS ALBERTO 29940453
YONES ANDREA VANINA 27891059
YOSSEN MAURO JAVIER 28522785
YOSSEN MARCELA VERONICA 30266746
ZANUTTINI GERMAN ROBERTO 30336789
ZEITER ALEJANDRO FABIAN 28571306
ZENCLUSEN ALEJANDRINA VERONICA 30474934
ZINGERLING JORGE LUIS 28976611
ZUCHIATTI JAVIER ALBERTO 28567481
ZUCHIATTI GABRIELA BEATRIZ 29793639