Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy viernes 24 de septiembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA AZUL AILÉN 41217613
AGUIRRE AGUSTINA GUADALUPE 40277924
ALVAREZ JOSE IGNACIO 29809197
AMBORT LUISINA MAILEN 43128446
BASSI LORENA LAURA 28022850
BELTRAMONE DIEGO JESUS 32176318
BERTOSSI CAMILA MARÌA 41217630
BERUTTI MARÍA VICTORIA 40702707
BETTIG GUSTAVO ALBERTO 23350762
BLANCO MICAEL DAVID 36150463
BORETTO GEORGINA ELISABET 35440135
BRIZZIO PAOLA ANDREA 27511689
BÜRCHER GABRIELA MARIA 28212548
CABRERA FRANCISCO EMANUEL 41241053
CASTILLO BRENDA ALEJANDRA 42330381
CASTILLO DIEGO MARTIN 28242538
CELAYES MICAELA MELISA 39631765
CHIAVARINI MAURICIO JESÚS 43378295
CLOSTER CAMILA AYELÈN 40363784
CORTES SILVINA LORENA 28571869
CRIADO EZEQUIEL HORACIO 42125811
DESTEFANIS EZEQUIEL ALBERTO 28567418
DOMINGUEZ RAMÓN EMILIO 20689877
DUARTE BELÉN MILAGROS 41217628
FALCHINI MARÍA CECILIA 28567406
FAVRE GABRIELA GUADALUPE 28567404
FELKER EXEQUIEL OSCAR 41637118
FERRARIS CECILIA MATILDE 33587168
FERRARIS MELISA BELÉN 28468592
FLADUNG OSCAR RUBEN 40905366
FLAMENCO JOSEFINA 41011347
FRANZEN JULIETA NATALÍ 40554929
FRANZEN DIEGO BENITO 26208015
GARONI PRISCILA 41217648
GIONE FLORENCIA ORIANA 40277923
GOMEZ LORENA BEATRIZ 28019536
GONZALEZ FACUNDO AUGUSTÍN 41217617
GONZALEZ BRIAN ESEQUIEL 41217649
GONZÁLEZ SOL 41011352
GREGGIO GABRIEL OMAR 40363793
IMHOFF ARIEL OMAR 40363789
INSAURRALDE LUCERO LUCAS SEBASTIAN 28490718
INVINKELRIED SOFÍA MARTINA 41217653
ISA YAMIL MANUEL 41217651
ISLER LUISINA 41217632
ITURRASPE AZUL 41217654
JARA BRAEM IVAN AQUILES 41848154
JUNCOS BRIAN EZEQUIEL 44181243
KERN ROMINA PAOLA 41341922
KLENZI PRISCILA CARINA 28428618
LIZARRAGA NAILA GUADALUPE 40053738
LOPEZ ANTONELA DAIANA 41217645
LOPEZ MARCELA YANINA 28055721
LUQUE BRANDON GASTON 40363787
MAGNIN GISELA JORGELINA DEL CARMEN 27292487
MALDONADO ALEJANDRA NOEMÍ 41217614
MANSILLA GERARDO DAVID 27864149
MAROZZI MARCO 41637299
MARTINEZ HERNÁN DARÍO 40363779
MEDINA MAIRA NOEMI 41282354
MEHRING NESTOR JESUS 25651993
MEHRING MIRTA MARIA 28173298
MEJIA GONZALEZ ANA MILENA 94917003
MELLANO AGUSTIN SIMON 41153372
MORALES ROSELÉN MARÍA DE LUJÁN 40920679
MÜLLER JULIETA LARA 41217631
ODASSO MARTIN DANIEL 28022859
OGGIER ANALIA GUADALUPE 28571305
OJEDA EPIFANIO IGNACIO 13105010
OLMEDO LUCIANO CARLOS 28567491
ORIATTI VALENTINA ANABEL 41217608
OTTONELLI MARCOS ABELARDO 28332943
OVANDO MARTÍN JOSÉ 28524603
PANIAGUA SILVANA MABEL 28242925
PAPORELLO RAMIRO ENZO 41086878
PASTOR ERIKA ROXANA 28332946
PEDROZZA SANTIAGO RAMÓN 42926825
PERALTA MACARENA AYELÉN 41241355
PERREN LAURA SOLEDAD 28212542
PINCIROLI AGUSTIN MARCELO 41217624
PINCIROLI NICOLE ARLÉN 41217633
PONCIO MILAGROS GUADALUPE 41217638
PRATTO KEVIN MIGUEL 40277928
PRINCIPE LEON JESUS 28567407
RAMONDA MICAELA ROCIO 41341925
REGNER LILIANA LUISA 36619178
ROBINET MATÍAS FRANCO 41217619
RUIZ TOMÁS DANIEL 41217611
SALA VICTOR NAHUEL 40920678
SCHMIDT ROY 41217658
SCHMIDT MARCOS AGUSTÍN 28567409
SEJAS DAIANA ALEJANDRA 41633666
SILVA TOMÁS EZEQUIEL 40920677
SILVA CARLOS EXEQUIEL 41256481
STALDER SANTIAGO ENRIQUE 41520592
STALDER MARCELO SILVIO 28212549
STORANI MARÍA LUZ 41217650
SUERO LUZ AILEN 40363588
TISOCCO GUSTAVO ARIEL 27668971
TORRES EMILIA BELÉN 41403651
TORRES KAREN AYELEN 41011332
TORRES SANTIAGO OSCAR 41135714
VERGE AILEN GUADALUPE 41216623
VICTOR NICOLÁS ALEJO 41217625
YBARRA JOAQUÍN DARÍO 41217642