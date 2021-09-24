Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy viernes 24 de septiembre en el Suchón

Locales 24 de septiembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy viernes 24 de septiembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    AZUL AILÉN    41217613
AGUIRRE    AGUSTINA GUADALUPE    40277924
ALVAREZ    JOSE IGNACIO    29809197
AMBORT    LUISINA MAILEN    43128446
BASSI    LORENA LAURA    28022850
BELTRAMONE    DIEGO JESUS    32176318
BERTOSSI    CAMILA MARÌA    41217630
BERUTTI    MARÍA VICTORIA    40702707
BETTIG    GUSTAVO ALBERTO    23350762
BLANCO    MICAEL DAVID    36150463
BORETTO    GEORGINA ELISABET    35440135
BRIZZIO    PAOLA ANDREA    27511689
BÜRCHER    GABRIELA MARIA    28212548
CABRERA    FRANCISCO EMANUEL    41241053
CASTILLO    BRENDA ALEJANDRA    42330381
CASTILLO    DIEGO MARTIN    28242538
CELAYES    MICAELA MELISA    39631765
CHIAVARINI    MAURICIO JESÚS    43378295
CLOSTER    CAMILA AYELÈN    40363784
CORTES    SILVINA LORENA    28571869
CRIADO    EZEQUIEL HORACIO    42125811
DESTEFANIS    EZEQUIEL ALBERTO    28567418
DOMINGUEZ    RAMÓN EMILIO    20689877
DUARTE    BELÉN MILAGROS    41217628
FALCHINI    MARÍA CECILIA    28567406
FAVRE    GABRIELA GUADALUPE    28567404
FELKER    EXEQUIEL OSCAR    41637118
FERRARIS    CECILIA MATILDE    33587168
FERRARIS    MELISA BELÉN    28468592
FLADUNG    OSCAR RUBEN    40905366
FLAMENCO    JOSEFINA    41011347
FRANZEN    JULIETA NATALÍ    40554929
FRANZEN    DIEGO BENITO    26208015
GARONI    PRISCILA    41217648
GIONE    FLORENCIA ORIANA    40277923
GOMEZ    LORENA BEATRIZ    28019536
GONZALEZ    FACUNDO AUGUSTÍN    41217617
GONZALEZ    BRIAN ESEQUIEL    41217649
GONZÁLEZ    SOL    41011352
GREGGIO    GABRIEL OMAR    40363793
IMHOFF    ARIEL OMAR    40363789
INSAURRALDE LUCERO    LUCAS SEBASTIAN    28490718
INVINKELRIED    SOFÍA MARTINA    41217653
ISA    YAMIL MANUEL    41217651
ISLER    LUISINA    41217632
ITURRASPE    AZUL    41217654
JARA BRAEM    IVAN AQUILES    41848154
JUNCOS    BRIAN EZEQUIEL    44181243
KERN    ROMINA PAOLA    41341922
KLENZI    PRISCILA CARINA    28428618
LIZARRAGA    NAILA GUADALUPE    40053738
LOPEZ    ANTONELA DAIANA    41217645
LOPEZ    MARCELA YANINA    28055721
LUQUE    BRANDON GASTON    40363787
MAGNIN    GISELA JORGELINA DEL CARMEN    27292487
MALDONADO    ALEJANDRA NOEMÍ    41217614
MANSILLA    GERARDO DAVID    27864149
MAROZZI    MARCO    41637299
MARTINEZ    HERNÁN DARÍO    40363779
MEDINA    MAIRA NOEMI    41282354
MEHRING    NESTOR JESUS    25651993
MEHRING    MIRTA MARIA    28173298
MEJIA GONZALEZ    ANA MILENA    94917003
MELLANO    AGUSTIN SIMON    41153372
MORALES    ROSELÉN MARÍA DE LUJÁN    40920679
MÜLLER    JULIETA LARA    41217631
ODASSO    MARTIN DANIEL    28022859
OGGIER    ANALIA GUADALUPE    28571305
OJEDA    EPIFANIO IGNACIO    13105010
OLMEDO    LUCIANO CARLOS    28567491
ORIATTI    VALENTINA ANABEL    41217608
OTTONELLI    MARCOS ABELARDO    28332943
OVANDO    MARTÍN JOSÉ    28524603
PANIAGUA    SILVANA MABEL    28242925
PAPORELLO    RAMIRO ENZO    41086878
PASTOR    ERIKA ROXANA    28332946
PEDROZZA    SANTIAGO RAMÓN    42926825
PERALTA    MACARENA AYELÉN    41241355
PERREN    LAURA SOLEDAD    28212542
PINCIROLI    AGUSTIN MARCELO    41217624
PINCIROLI    NICOLE ARLÉN    41217633
PONCIO    MILAGROS GUADALUPE    41217638
PRATTO    KEVIN MIGUEL    40277928
PRINCIPE    LEON JESUS    28567407
RAMONDA    MICAELA ROCIO    41341925
REGNER    LILIANA LUISA    36619178
ROBINET    MATÍAS FRANCO    41217619
RUIZ    TOMÁS DANIEL    41217611
SALA    VICTOR NAHUEL    40920678
SCHMIDT    ROY    41217658
SCHMIDT    MARCOS AGUSTÍN    28567409
SEJAS    DAIANA ALEJANDRA    41633666
SILVA    TOMÁS EZEQUIEL    40920677
SILVA    CARLOS EXEQUIEL    41256481
STALDER    SANTIAGO ENRIQUE    41520592
STALDER    MARCELO SILVIO    28212549
STORANI    MARÍA LUZ    41217650
SUERO    LUZ AILEN    40363588
TISOCCO    GUSTAVO ARIEL    27668971
TORRES    EMILIA BELÉN    41403651
TORRES    KAREN AYELEN    41011332
TORRES    SANTIAGO OSCAR    41135714
VERGE    AILEN GUADALUPE    41216623
VICTOR    NICOLÁS ALEJO    41217625
YBARRA    JOAQUÍN DARÍO    41217642

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