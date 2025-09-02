El Padre Martín Lampa estará en San Carlos y realizará numerosas actividades

Te puede interesar

Domingo 7 de septiembre: “La plaza del domingo” en el Anfiteatro Locales 02 de septiembre de 2025 En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.

Último aviso previo a desguace de motovehículos retenidos Locales 02 de septiembre de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro comunica e INTIMA a los propietarios de motovehículos retenidos y/o secuestrados en la vía pública, que se encontraran depositados por más de seis (6) meses bajo responsabilidad del Municipio, a que en el plazo perentorio máximo de diez (10) días hábiles contados desde la primera publicación (20-08-25), se presenten a fin de retirar los mismos, previa acreditación de su derecho y pago de las multas y demás gastos que pudieran existir.

Se viene la quinta edición del “Beck Festival” en San Carlos Sud Locales 01 de septiembre de 2025 El próximo Domingo 28 de Septiembre en la Plaza “más linda” y organizado por la Comuna de San Carlos Sud, se celebrará una nueva edición del “BECK, FESTIVAL”, en el marco de los festejos por el 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos. (Foto archivo)

Plantación de árboles por cada nacimiento Locales 01 de septiembre de 2025 “Un árbol por la vida”, iniciativa implementada hace 30 años, surge precisamente con el fin de honrar la vida con un símbolo que es vida en sí mismo: EL ÁRBOL, y así acompañar el crecimiento de los niños cuidando a su vez el desarrollo de esas especies que llevan el nombre del nuevo ser. Un modo de comprometer a las familias sancarlinas en el fomento y protección de algo tan preciado para la humanidad y fundamentalmente para las generaciones futuras.

“Once": Tres funciones en el Centro Municipal de Actividades Culturales Locales 01 de septiembre de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a disfrutar la obra de teatro “Once”, con entrada totalmente libre y gratuita, los VIERNES 5, 12 y 19 DE SEPTIEMBRE a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.

Se posterga la Plaza del Domingo Locales 30 de agosto de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro informa que, con motivo de los pronósticos climáticos desfavorables, “LA PLAZA DEL DOMINGO” prevista para mañana en el Paseo Parque de la Ciudad ha sido REPROGRAMADA para el PRÓXIMO DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE.