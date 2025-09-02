El Padre Martín Lampa estará en San Carlos y realizará numerosas actividades

Llega nuevamente a San Carlos el Padre Martín Lampa para ofrecer diferentes propuestas en las que estás invitado a participar.

Locales02 de septiembre de 2025
lampa
lampa

Sábado 6 de setiembre 

18:30 horas: Jornada de Enseñanza y Oración 

Domingo 7 de setiembre 

10:00 horas: Jornada Especial para parejas. 

18:00 horas: Misa de Sanación y Liberación

Todas las actividades se realizan en la Sociedad Rural de San Carlos Centro.

 

“Si en tu vida tenés amargura, tristeza, depresión, adicciones y querés sanar, liberar, restaurar vínculos, avanzar, crecer, este es el momento”.

Te puede interesar
ScreenHunter_104

Último aviso previo a desguace de motovehículos retenidos

Locales02 de septiembre de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro comunica e INTIMA a los propietarios de motovehículos retenidos y/o secuestrados en la vía pública, que se encontraran depositados por más de seis (6) meses bajo responsabilidad del Municipio, a que en el plazo perentorio máximo de diez (10) días hábiles contados desde la primera publicación (20-08-25), se presenten a fin de retirar los mismos, previa acreditación de su derecho y pago de las multas y demás gastos que pudieran existir.

25092023-festival4

Se viene la quinta edición del “Beck Festival” en San Carlos Sud

Locales01 de septiembre de 2025

El próximo Domingo 28 de Septiembre en la Plaza “más linda” y organizado por la Comuna de San Carlos Sud, se celebrará una nueva edición del “BECK, FESTIVAL”, en el marco de los festejos por el 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos. (Foto archivo)

ScreenHunter_176

Plantación de árboles por cada nacimiento

Locales01 de septiembre de 2025

“Un árbol por la vida”, iniciativa implementada hace 30 años, surge precisamente con el fin de honrar la vida con un símbolo que es vida en sí mismo: EL ÁRBOL, y así acompañar el crecimiento de los niños cuidando a su vez el desarrollo de esas especies que llevan el nombre del nuevo ser. Un modo de comprometer a las familias sancarlinas en el fomento y protección de algo tan preciado para la humanidad y fundamentalmente para las generaciones futuras.

Imagen de WhatsApp 2025-08-30 a las 19.02.57_e8da8d3c

Se posterga la Plaza del Domingo

Locales30 de agosto de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro informa que, con motivo de los pronósticos climáticos desfavorables, “LA PLAZA DEL DOMINGO” prevista para mañana en el Paseo Parque de la Ciudad ha sido REPROGRAMADA para el PRÓXIMO DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE.

Lo más visto
ScreenHunter_104

Último aviso previo a desguace de motovehículos retenidos

Locales02 de septiembre de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro comunica e INTIMA a los propietarios de motovehículos retenidos y/o secuestrados en la vía pública, que se encontraran depositados por más de seis (6) meses bajo responsabilidad del Municipio, a que en el plazo perentorio máximo de diez (10) días hábiles contados desde la primera publicación (20-08-25), se presenten a fin de retirar los mismos, previa acreditación de su derecho y pago de las multas y demás gastos que pudieran existir.

25092023-festival4

Se viene la quinta edición del “Beck Festival” en San Carlos Sud

Locales01 de septiembre de 2025

El próximo Domingo 28 de Septiembre en la Plaza “más linda” y organizado por la Comuna de San Carlos Sud, se celebrará una nueva edición del “BECK, FESTIVAL”, en el marco de los festejos por el 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos. (Foto archivo)