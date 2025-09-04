La inteligencia artificial reveló las apps más tóxicas para la salud mental

La IA no podrá hablar más con adolescentes sobre sexo o autolesionesTecnología03 de septiembre de 2025
Un estudio reveló los daños que podría producir el diálogo de adolescentes con la inteligencia artificial de Meta AI.
Un análisis de la IA puso bajo la lupa las plataformas más populares y advirtió sobre su impacto en la autoestima, la concentración y el bienestar emocional.Tecnología04 de septiembre de 2025
El celular se volvió una extensión del día a día, pero no todas las aplicaciones impactan de la misma manera en la mente. Un reciente análisis realizado con inteligencia artificial reveló cuáles son las plataformas más tóxicas para la salud mental, al identificar cómo afectan la autoestima, la ansiedad y la concentración de millones de usuarios.
El informe señala que muchas de estas apps forman parte de la rutina cotidiana, y que el problema no es solo el tiempo de uso, sino los efectos psicológicos que generan: desde comparaciones sociales hasta el agotamiento emocional por exceso de información.
La lista es encabezada por Instagram, cuestionada por promover la comparación constante, la idealización de vidas ajenas y la presión estética. Según la IA, este hábito puede derivar en baja autoestima, adicción al scroll y autoexigencia excesiva.
Otra de las plataformas en la mira es TikTok, asociada al consumo de dopamina rápida y estímulos constantes. El abuso de esta red puede provocar fatiga mental, ansiedad sensorial y problemas de concentración.
En tercer lugar aparece X (ex Twitter), señalada como un espacio hostil donde predominan la sobreinformación y los discursos de odio, con consecuencias que van desde el estrés crónico hasta el agotamiento emocional. A esta le sigue Facebook, criticada por la proliferación de fake news y debates interminables que generan cansancio e incluso desconfianza.
El mismo análisis también puso el foco en el debate sobre cómo lograr un equilibrio entre la tecnología y el bienestar. “La advertencia no apunta a dejar de usar estas aplicaciones, sino a tomar conciencia del impacto que tienen en nuestra rutina”, concluyó.
En contraste, la inteligencia artificial también destacó la existencia de apps que pueden ser aliadas del bienestar, como Calm para meditar, Forest para enfocarse, Notion para organizarse o Spotify con playlists diseñadas para acompañar distintos estados de ánimo. Fuente: LT10
Un estudio reveló los daños que podría producir el diálogo de adolescentes con la inteligencia artificial de Meta AI.
La plataforma tomó la decisión de pausar por 14 días las cuentas que pertenecen a una suscripción familiar pero que no residen en el mismo domicilio que el administrador. Actualmente, el nombrado plan permite añadir hasta cinco miembros.
La nueva herramienta, llamada Writing Help, permite reformular y mejorar mensajes antes de enviarlos. Meta promete mantener el cifrado de extremo a extremo y anunció que por ahora solo está disponible en inglés.
Spotify anunciaron aumentos significativos. Conocé todos los detalles.
Desde el 1° de septiembre, la plataforma incorporará “Messages”, un servicio que habilita conversaciones privadas y el intercambio de canciones sin salir de la aplicación.
Mientras algunos la utilizan para obtener respuestas rápidas y a modo de recreación, otros buscan la manera de minimizar su presencia en la aplicación.
Por el momento, son conocidas como "Hypernova" y tendrán un costo inicial de menos de u$s1.000.
El Pixel 10 Pro Fold será presentado junto a la serie Pixel 10 y destaca por su pantalla de 8 pulgadas, batería más grande y resistencia IP68.
Falleció hoy domingo 31 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 59 años, el Señor Ariel Eduardo Kling.
Se realizará la presentación oficial del 1º Torneo de Fútbol Infantil Sabalito Femenino del Club Central San Carlos, un evento que marca un hito en el fútbol femenino de la región.
El ministro Lisandro Enrico informó que, con máquinas propias, el gobierno provincial interviene el canal para hacer una limpieza de sedimentos que optimice su funcionamiento, lo que va a mejorar el escurrimiento en más de 40 mil hectáreas. Los trabajos optimizarán el drenaje en Gálvez, Arocena, San Eugenio y Loma Alta.
Llega nuevamente a San Carlos el Padre Martín Lampa para ofrecer diferentes propuestas en las que estás invitado a participar.
El Gobierno de San Carlos Centro continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios relacionados a la Mecánica en sus diferentes ramas, en coordinación con la Asociación Mecánicos y Afines (A.M.A.).
En el marco del Plan de Acciones 2024-2027 desarrollado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial junto al Municipio, el Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a participar de la “CLÍNICA DE CONDUCCIÓN SEGURA DE MOTOS” que se llevará a cabo el MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE de 9 a 12 hs. y de 14 a 17 hs. en calle Rivadavia frente a Plaza San Martín.
El área de ASSAl (Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria) de la Comuna de San Carlos Sud informa a la población que se realizará una nueva edición del Curso "Manipulación Higiénica de Alimentos" para la obtención del carnet de manipulador.
Un estudio reveló los daños que podría producir el diálogo de adolescentes con la inteligencia artificial de Meta AI.
El día 4 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
En el Concejo Municipal de San Carlos Centro, los concejales de Alternativa Sancarlina, Gabriel Otazo, Carina Bassi y Elina Terisotto, presentaron un proyecto de ordenanza que busca establecer la política de Alcohol Cero al Volante en la ciudad.