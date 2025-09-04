Finalizó la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad

El Gobierno de San Carlos Centro informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.

Se trata de calle Saavedra entre Arturo Illia y Suipacha, incluyendo las obras hídricas complementarias que contribuirán a mejorar el escurrimiento de los excedentes pluviales.

Es importante destacar que los mismos se llevaron a cabo con maquinarias y personal del Municipio.

Se recomienda circular con suma precaución por dicha zona y respetar la cartelería ubicada en el lugar hasta el momento de su definitiva habilitación.