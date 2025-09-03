Curso sobre “Manipulación higiénica de alimentos”

Locales02 de septiembre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro comunica e INTIMA a los propietarios de motovehículos retenidos y/o secuestrados en la vía pública, que se encontraran depositados por más de seis (6) meses bajo responsabilidad del Municipio, a que en el plazo perentorio máximo de diez (10) días hábiles contados desde la primera publicación (20-08-25), se presenten a fin de retirar los mismos, previa acreditación de su derecho y pago de las multas y demás gastos que pudieran existir.
Necrológicas29 de agosto de 2025
Falleció hoy Viernes 29 de Agosto a la edad de 83 años, el Señor Oscar Héctor Michelino "Pochi".
Necrológicas31 de agosto de 2025
Falleció hoy domingo 31 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 59 años, el Señor Ariel Eduardo Kling.
Locales01 de septiembre de 2025
El próximo Domingo 28 de Septiembre en la Plaza “más linda” y organizado por la Comuna de San Carlos Sud, se celebrará una nueva edición del “BECK, FESTIVAL”, en el marco de los festejos por el 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos. (Foto archivo)
Locales01 de septiembre de 2025
La Dra. Lorena Rougier, al frente de COCREAR, presenta una serie de cuatro webinars gratuitos y online, dictados por egresados de la Diplomatura en Coaching Organizacional de la Universidad Abierta Interamericana, orientados a fortalecer la gestión, el liderazgo y el desarrollo empresarial.
Polideportivo02 de septiembre de 2025
Se realizará la presentación oficial del 1º Torneo de Fútbol Infantil Sabalito Femenino del Club Central San Carlos, un evento que marca un hito en el fútbol femenino de la región.
Política02 de septiembre de 2025
El ministro Lisandro Enrico informó que, con máquinas propias, el gobierno provincial interviene el canal para hacer una limpieza de sedimentos que optimice su funcionamiento, lo que va a mejorar el escurrimiento en más de 40 mil hectáreas. Los trabajos optimizarán el drenaje en Gálvez, Arocena, San Eugenio y Loma Alta.
Locales02 de septiembre de 2025
Llega nuevamente a San Carlos el Padre Martín Lampa para ofrecer diferentes propuestas en las que estás invitado a participar.
Tecnología02 de septiembre de 2025
La plataforma tomó la decisión de pausar por 14 días las cuentas que pertenecen a una suscripción familiar pero que no residen en el mismo domicilio que el administrador. Actualmente, el nombrado plan permite añadir hasta cinco miembros.
Locales03 de septiembre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios relacionados a la Mecánica en sus diferentes ramas, en coordinación con la Asociación Mecánicos y Afines (A.M.A.).