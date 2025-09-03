Curso sobre “Manipulación higiénica de alimentos”

El área de ASSAl (Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria) de la Comuna de San Carlos Sud informa a la población que se realizará una nueva edición del Curso "Manipulación Higiénica de Alimentos" para la obtención del carnet de manipulador.

Locales03 de septiembre de 2025
comuna sud

La misma se dictará los días Martes 16 y Miércoles 17 de Septiembre a las 13 hs. en el Espacio de Capacitación y Formación Comunal, sito en calle San Martín 675.

Dicha capacitación se brinda de manera gratuita y está dirigida a productores, elaboradores, distribuidores y comercializadores de alimentos.

Los interesados deberán inscribirse en la Sede Comunal en días y horarios de atención al público o al teléfono 420189 / Whatsapp 3404640791.

