La escoliosis puede cuidarse con Quiropraxia

La escoliosis es una curvatura anormal de la columna vertebral, la cual puede llegar a ser muy dolorosa, y trae consecuencias muy graves en caso de no ser debidamente tratada. Normalmente se asocia con:

Dolor de cuello

Dolor de espalda

Dolor de cabeza

Mala postura

Espasmos musculares

Un hombro y/o cadera más elevada de un lado

Escápulas desalineadas

De pie, con los brazos colgando, el espacio entre brazo y tronco es mayor de un lado.

Se conoce que con Quiropraxia tiene excelente historial con respecto al cuidado de la escoliosis, además tiene a favor que no posee efectos secundarios, se puede adaptar a cualquier persona de cualquier edad y es totalmente segura y natural. Mediante los ajustes precisos sobre las vertebras desalineadas que producen el mal funcionamiento del sistema nervioso, los quiroprácticos (especialistas en columna y su relación con el neuroeje) restauran la función neurológica permitiendo al cuerpo funcionar de manera armoniosa.

Es importante evaluar no sólo a la persona, sino al grupo familiar, evaluar los antecedentes de escoliosis que puede dar un factor hereditario. Tener en cuenta que muchas veces se presenta sin signos ni síntomas, pero detectarla lo antes posible facilitará mejores resultados.

En el caso de las mujeres hay que tener en cuenta que el desarrollo físico se da antes que el de los varones, y luego de su primer ciclo menstrual, la condición se acelera y agrava aún más.

Como es obvio, la quiropraxia no pretende esperar a los síntomas para actuar, sino prevenir todo tipo de mal funcionamiento, evitando los síntomas que llevan a muchas personas a sufrir cirugías muy costosas y dolorosas que ni siquiera pueden garantizar la corrección de la escoliosis.

Según dijo el Dr. Ishi Rodríguez, de Guaynabo, Puerto Rico (Quiropráctico egresado de LIFE UNIVERSITY en Marietta, GEORGIA, E.E.U.U.) “El quiropráctico no es el superhéroe de la escoliosis, pero es la solución no invasiva y más amigable a la que se pueda acceder…La cirugía de columna no es la única solución, no es sencilla, es muy dolorosa y puede causar efectos adversos en los pacientes”.

Si sufres de ésta condición, tienes un familiar o amigo que padezca de escoliosis, recomienda el análisis y cuidado quiropráctico para el manejo temprano de su condición, antes que sea demasiado tarde y deba someterse a una riesgosa cirugía.

Invitamos a todas las personas que quieren vivir más saludables, sin molestias ni dolores, a solicitar un turno en QUIROPRAXIS (en San Carlos Centro) enviando un WhatsApp al número 3425244806 para comenzar a cuidar su cuerpo de manera rápida y sencilla.