San Carlos Centro celebró los 40 años de su declaración como ciudad

En el marco de los festejos por el 40º aniversario de la declaración de San Carlos Centro como ciudad, se destacó la historia de la comunidad, el valor de la democracia y el compromiso de las instituciones y los vecinos en la construcción del futuro local.

Durante el acto conmemorativo por los 40 años de la declaración de San Carlos Centro como ciudad, que se llevó a cabo en horas de la tarde de este viernes en el Cine Teatro Rivadavia, representantes de distintos sectores compartieron un encuentro cargado de emoción y reconocimiento a la trayectoria de la comunidad.

El discurso de la Primera Intendenta de la ciudad María del Carmen Mosello de Benzo “Chuchi” estuvo marcado por la reivindicación de la democracia recuperada en 1983 y por el reconocimiento al trabajo de quienes, desde distintos espacios políticos, contribuyeron al desarrollo de la ciudad. En ese sentido, destacó la importancia de la convivencia democrática, el respeto por las diferencias y la posibilidad de construir proyectos en común, más allá de las distintas posiciones políticas.

También puso en valor la historia de San Carlos Centro, cuyos orígenes estuvieron vinculados con las políticas de colonización y desarrollo impulsadas en el país. Además resaltó el esfuerzo de sus primeros pobladores y la capacidad de la comunidad para consolidarse a partir del trabajo agrícola y, posteriormente, del crecimiento industrial, convirtiéndose en un punto de referencia para la provincia de Santa Fe.

En el marco de la celebración, el diputado provincial Mariano Cuvertino hizo entrega de la declaración de Interés de la Cámara de Diputados y de un cuadro del artista argentino Guillermo Roux, obra que se encuentra en el recinto de la Cámara de Diputados de Santa Fe. La entrega se realizó en representación de la presidenta de la Cámara, Clara García, quien no pudo asistir al encuentro, pero manifestó su interés en acompañar la celebración.

Durante las palabras alusivas también el Senador Rubén Pirola expresó el vínculo afectivo con la ciudad, destacando su identidad, sus tradiciones y aquellos elementos cotidianos que forman parte de la memoria colectiva de los sancarlinos. También hizo entrega de la Declaración de Interés de la Cámara de Senadores.

Por su lado, el Presidente del Concejo Municipal Gabriel Otazo destacó que el 9 de octubre de 1986, San Carlos Centro fue declarada ciudad. A cuatro décadas de aquel acontecimiento, la conmemoración representó una oportunidad para repasar el camino recorrido y reflexionar sobre los desafíos que se presentan hacia adelante.

En ese contexto, remarcó que una ciudad no se construye únicamente a partir de una disposición legal, sino a través del trabajo cotidiano de sus instituciones, escuelas, clubes, comercios, industrias y organizaciones. También destacó el aporte de cada vecino que elige vivir, trabajar, emprender, enseñar y desarrollar sus proyectos en la comunidad.

La celebración de los 40 años invitó, de esta manera, a valorar el legado de las generaciones anteriores y a renovar el compromiso de construir una ciudad con oportunidades para quienes la habitan y para las generaciones que vendrán.