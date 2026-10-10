San Carlos Centro recorrió sus cuatro décadas de historia a través de una muestra en el Museo Histórico

En el marco del 40° aniversario de la Declaración de Ciudad de San Carlos Centro, este viernes quedó inaugurada la muestra “40 años de ciudad – 40 años de historia”, una propuesta de Jorgelina Beltramone y Matías Ubait, con el apoyo del Gobierno de San Carlos Centro, que se presentó en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos.

En la oportunidad, el Intendente Juan José Placenzotti se refirió, entre otros aspectos, a esta trascendental muestra que expone los 40 años de historia de la comunidad.

La exposición invitó a la comunidad a realizar un recorrido por los principales acontecimientos que marcaron la historia de la ciudad, a partir de documentos oficiales, fuentes periodísticas, fotografías y videos provenientes del Museo Histórico y de la colaboración de vecinos.

El recorrido comenzó en 1986, año en que San Carlos Centro fue declarada ciudad, y permitió conocer las gestiones institucionales, los debates y las repercusiones que acompañaron aquel acontecimiento trascendental para la comunidad.

La propuesta también incorporó espacios interactivos que posibilitaron descubrir diferentes voces, testimonios y momentos de aquella época desde diversas perspectivas, vinculadas con la cultura, el deporte, la vida social, la economía y las instituciones.

A través de fotografías, documentos, audios y videos, los visitantes pudieron acercarse a las transformaciones que experimentó San Carlos Centro a lo largo de estas cuatro décadas, así como también conocer las experiencias y los protagonistas que contribuyeron a construir la identidad de la ciudad.

La iniciativa, impulsada en coincidencia con un nuevo aniversario de la Declaración de Ciudad, constituyó una oportunidad para recuperar la memoria colectiva, reconocer el camino recorrido y valorar la historia compartida por generaciones de sancarlinos.