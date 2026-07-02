Netflix volvió a cambiar el sistema para compartir cuentas: qué tienen que hacer los usuarios argentinos de la plataforma

Netflix empezó a exigir que cada perfil tenga correo propio para iniciar sesión, un cambio que convierte a cada usuario dentro de una misma cuenta en alguien con credenciales individuales, incluso cuando se comparte el servicio.

La compañía confirmó que el nuevo sistema comenzó a implementarse el 15 de junio a nivel global, con el objetivo de reforzar el control sobre quién accede y consume contenidos en cuentas compartidas.

“En esencia, el acceso se simplifica para todos los miembros del hogar, ya que no tendrán que depender del correo electrónico de otra persona para iniciar sesión. Su propio correo se convierte en la clave para acceder rápidamente desde el teléfono, el televisor u otros dispositivos”, destacaron desde Netflix Argentina.

Hasta ahora, los perfiles solían entrar con el correo del titular de la cuenta. Con la actualización, cada perfil debe asociar una dirección independiente y pasar a iniciar sesión con esos datos, en lugar de utilizar un único correo general.

A nivel global, días atrás, usuarios reportaron problemas para acceder y luego recibieron una notificación con el nuevo requisito. En ese mensaje, Netflix indica: “Añade una dirección de correo electrónico a tu perfil para iniciar sesión más fácilmente, recuperar tu cuenta, recibir sugerencias personalizadas y mucho más”.

Tras configurar correos separados, cada perfil empieza a recibir sus propias notificaciones y comunicaciones por email, y la plataforma puede seguir con mayor detalle la actividad de cada persona.

Algunos usuarios criticaron la medida por las complicaciones para acceder en dispositivos con varios perfiles, como una televisión del hogar, donde antes alternaban sin identificación adicional. Netflix aclaró que la novedad no se aplica a las cuentas para menores.

Como agregar una dirección

La propia empresa destacó que “las personas titulares de las cuentas o los usuarios de perfiles pueden agregar una dirección de email de un perfil o actualizarla en cualquier momento desde la página Cuenta. Es posible que también se te solicite agregar una dirección de email a un perfil cuando hayas iniciado sesión en Netflix”.

Estos son los pasos:

1- Ir a la página Cuenta en un navegador. Hay que iniciar sesión.

2- Seleccionar Perfiles y luego elegir el propio.

3- Hacer clic en el nombre del perfil para editar la información personal y de contacto.

4- En Información de contacto, agregar o actualizar la dirección de email del perfil (cada dirección de email debe ser única y no puede estar vinculada a otra cuenta o perfil de Netflix).

5- Se enviará un email de confirmación tanto a la persona titular de la cuenta como al perfil secundario.

Cuidado con los accesos

En términos de seguridad, el acceso no autorizado a cuentas de Netflix se convirtió en un riesgo creciente para millones de usuarios y expone no solo al uso indebido del perfil, sino también al robo de credenciales, cambios en la suscripción y posibles cobros no reconocidos, en un escenario marcado por ciberataques y la venta clandestina de contraseñas. Así lo destacó este medio días atrás.

Las claves robadas por filtraciones, malware o ataques de phishing terminan en foros clandestinos, donde se venden a bajo precio y permiten el ingreso de terceros a servicios de entretenimiento. Ese circuito ilegal alimenta numerosos accesos indebidos a plataformas de streaming.

Cuando surgen sospechas, la primera verificación consiste en revisar desde la sección “Cuenta” de la web de Netflix el listado de dispositivos conectados. Esa comprobación permite identificar accesos activos desde equipos que el usuario no reconoce.

El control debe extenderse a todos los perfiles creados dentro de la cuenta para detectar nombres extraños, alteraciones en la actividad o usuarios que nunca fueron dados de alta por el titular. La revisión también debe incluir el correo de contacto, el plan contratado y los medios de pago asociados.

Si la cuenta presenta señales claras de vulneración, la recomendación central es actuar sin demora para recuperar el control. El objetivo es impedir que continúe el acceso de terceros y proteger la información personal vinculada al servicio.



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