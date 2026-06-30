Convocatoria a Asamblea General Ordinaria del Club de los Abuelos Sancarlinos

El Club de los Abuelos Sancarlinos, de acuerdo al artículo 39 de los estatutos, llama a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de julio de 2026, a las 18hs, en su sede de calle Tucumán 325 de San Carlos Centro, para tratar el siguiente orden del día:
Locales30 de junio de 2026

El Club de los Abuelos Sancarlinos, de acuerdo al artículo 39 de los estatutos, llama a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de julio de 2026, a las 18hs, en su sede de calle Tucumán 325 de San Carlos Centro, para tratar el siguiente orden del día:

1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Lectura y aprobación de memoria y balance del ejercicio cerrado el 30/06/2025.
3) Renovación total de la Comisión Directiva por finalización de mandato.
4) Por finalización de mandato, designación de un síndico titular y un síndico suplente por el término de un año.
5) Designación de dos socios para refrendar el acta en forma conjunta con el presidente y secretario.
La asamblea podrá sesionar a la hora fijada con la mitad de los socios, caso contrario lo hará treinta minutos después con los socios presentes (art. 40 de los estatutos).

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