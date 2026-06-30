Importante aporte a bomberos voluntarios para la compra de nueva autobomba

En el marco del permanente acompañamiento y apoyo a las instituciones de la ciudad, uno de los pilares más importantes de la actual gestión, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO realizó recientemente un aporte económico $33.000.000.- a la Asociación Bomberos Voluntarios de San Carlos, en concepto de adelanto, para concretar la adquisición de una nueva unidad autobomba.

La Autobomba-rescate marca “Spartan Crimson”, modelo 2007, de origen americano, se sumará a la flota de la institución para la atención de emergencias, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante siniestros y situaciones de emergencia, constituyendo una inversión de alto impacto para la seguridad y el bienestar de la comunidad.

“Tenemos la enorme satisfacción de poder decir que los recursos municipales se administran de tal modo que logramos prestar colaboración a todas y cada una de nuestras instituciones. Contribuir a la loable tarea de Bomberos es siempre un gran orgullo, y lo seguimos demostrando con HECHOS, trabajando codo a codo durante todo el año. Como siempre lo expresamos: si las instituciones crecen, la ciudad crece y ello redunda en beneficio de todos”, manifestó el Intendente Placenzotti.