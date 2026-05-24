Exitoso Encuentro Multimarcas en el Circuito “Juan Betique”

El San Carlos Chevrolet Club organizó una nueva y renovada edición del Encuentro Multimarcas San Carlos, en el Circuito “Juan Betique” de San Carlos Sud.

El mismo, que comenzó en horas de la mañana de este domingo se extendió hasta la tarde, y contó con la exposición de autos antiguos, clásicos, hot rods, pickups y motocicletas antiguas.

Además, en esta edición Nº 22 los vehículos circularon por el inmenso circuito acondicionado muy especialmente para el evento, sin dudas esta fue una de las propuestas más atractivas del encuentro.

También, como parte de la programación, se presentó en vivo la banda “Saltando La Cerca”, reconocida banda tributo al rock nacional.

La entrada del evento consistió en la donación de un alimento no perecedero para Cáritas Parroquial, que luego distribuirán a quienes más lo necesitan.

Cabe destacar que la Comuna de San Carlos Sud y el Circuito Juan Betique acompañaron y colaboraron para que este evento pueda realizarse.