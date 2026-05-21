San Carlos Centro, segunda ciudad de la provincia en el ranking de índice de calidad de vida

“ICV-50 Ciudades-Santa Fe. Hacia un desarrollo urbano armónico de las ciudades de la Provincia”, es un informe elaborado por Néstor Javier Gómez, Profesor Titular de las cátedras “Geografía Urbana” y “Sistemas de Información Geográfica II”, y Director del Proyecto de Investigación “Calidad de vida y dinámica demográfica en diferentes contextos territoriales de la provincia de Santa Fe a comienzos del siglo XXI”, en el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. Es, además, Investigador Independiente del CONICET.

El ICV-50 Ciudades-Santa Fe nace como una herramienta estratégica para decodificar la complejidad del bienestar en el sistema urbano provincial. A través de un análisis multidimensional que integra las esferas de salud, educación, servicios y vivienda, este índice propone una lectura dinámica espaciotemporal de las urbes santafesinas. Su objetivo no es solo cuantificar, sino visibilizar las brechas estructurales y las asimetrías existentes entre las cincuenta principales ciudades de la provincia, aportando evidencia científica esencial para proyectar un desarrollo regional más armónico, equilibrado y socialmente justo.

Las ciudades del centro y sur de la provincia de Santa Fe presentan los mejores índices de calidad de vida, según un estudio basado en datos oficiales de las 50 localidades más pobladas del territorio, que concentran el 80% de la población provincial.

El estudio precisó que Funes encabeza el ranking provincial, seguida por San Carlos Centro y sucesivamente otras ciudades del centro – sur de la Provincia.