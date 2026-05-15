Ni CABA ni Córdoba: un ranking reveló cuál es la ciudad argentina con mejor calidad de vida en 2026

Un relevamiento realizado por la fundación Enclave analizó la calidad de vida en las principales ciudades del país y dejó un ranking con fuertes contrastes entre distintas regiones. El estudio evaluó a 43 capitales provinciales y ciudades intermedias a partir de 17 indicadores, 26 ítems y 170 fuentes vinculadas a seguridad, conectividad, acceso a servicios, economía y cohesión social. El informe buscó construir un diagnóstico integral sobre cómo viven los argentinos en distintos puntos del país.

Cuál fue la mejor ciudad del país para vivir, según el ranking

La ciudad de Bahía Blanca quedó primera en el ranking con 68 puntos sobre 100 y se destacó especialmente por sus indicadores de seguridad, acceso al agua potable y bajos niveles de informalidad urbana. Además, el informe valoró su infraestructura vial, su oferta cultural y los costos relativamente accesibles en comparación con otras ciudades importantes.

Según explicó el diputado y urbanista Fabio Quetglas, uno de los objetivos del relevamiento fue “identificar con claridad cuáles son sus déficits y cómo abordarlos”. El estudio remarcó que no siempre las ciudades con mayor actividad económica son las que ofrecen mejores condiciones de vida.

En el extremo opuesto quedaron San Miguel de Tucumán, Zárate, Corrientes, Resistencia, Formosa y Lomas de Zamora, que no lograron superar los 40 puntos y mostraron serios problemas en cohesión social e infraestructura.

Qué ciudades lideran en economía y cuáles tuvieron mejores índices de seguridad

En el apartado económico, las ciudades mejor posicionadas fueron Neuquén, Rosario, Rafaela, Santa Fe y Mendoza. Sin embargo, el informe advirtió que el crecimiento económico suele venir acompañado por mayores dificultades para acceder a la vivienda, debido al aumento de alquileres y la presión inmobiliaria.

El trabajo destacó a Rafaela como una de las pocas ciudades que logró equilibrar crecimiento económico y bienestar social. En tanto, en materia de seguridad sobresalieron Bahía Blanca, Santa Rosa, Ushuaia y Goya, todas con bajas tasas de delitos violentos.

Por otro lado, Ciudad Autónoma de Buenos Aires obtuvo el puntaje más alto en conectividad física, mientras que San Juan, Godoy Cruz y Rafaela mostraron los niveles más bajos de informalidad urbana. El mapa final del índice reflejó un mejor desempeño general en el corredor central del país y las peores posiciones concentradas en el norte argentino.



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