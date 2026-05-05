Qué significan los códigos 35800, 9875 y 7424 en Netflix
Netflix cuenta con una serie de códigos secretos que te permiten acceder a categorías muy concretas de películas, series o documentales. Tal es el caso de las combinaciones numéricas 35800, 9875 y 7424.
Si deseas ver películas románticas con contenido sensual como 365 Días, 50 Sombras de Grey, El amante de Lady Chatterley, solo debes ingresar el código 35800 en el buscador.
La combinación numérica 9875 es para aquellos usuarios que quieren ver true crime, es decir, documentales o series sobre crímenes reales. En Netflix puedes encontrar algunos títulos como El depredador de Sevilla, El secreto del Doctor Grinberg, ¿Qué hizo Jennifer?, entre otras.
Para los amantes del anime, el código 7424 es ideal. Al ingresar estos números en el buscador, Netflix clasifica diversos subgéneros de anime como de adolescentes, fantasía sombría, magía, sobrenatural, terror y más. Algunos títulos son: My hero Academia, Overlord, Black Cover, Toriko y muchos más.
Cómo usar los códigos secretos de Netflix
Para utilizar los códigos secretos, solo es necesario acceder al buscador de la aplicación e ingresar el código numérico correspondiente. Así, la app desplegará los títulos asociados a ese género o subgénero.
La disponibilidad de resultados puede variar según la región y las actualizaciones que implemente Netflix.
Qué otros códigos secretos de Netflix hay
Además de los códigos 35800, 9875 y 7424, existen muchos más como:
Cine dramático
Cine dramático basado en hechos reales: 3653
Cine dramático basado en libros: 4961
Cine dramático biográfico: 3179
Cine dramático de deportes: 7243
Cine dramático militar: 11
Cine dramático político: 6616
Cine dramático romántico: 1255
Cine dramático sobre crímenes: 6889
Cine dramático sobre la farándula: 5012
Dramas LGBTQ+: 500
Dramas sociales: 3947
Cine independiente
Cine de intriga independiente: 3269
Cine dramático independiente: 384
Películas de acción y aventura independientes: 11804
Películas experimentales: 11079
Películas independientes para reír: 4195
Películas románticas independientes: 9916
Cine romántico
Cine dramático romántico: 1255
Películas románticas clásicas: 31273
Películas románticas extranjeras: 7153
Películas románticas independientes: 9916
Películas románticas para reír: 5475
Películas románticas sensuales: 35800
Romances excéntricos: 36103
Romances inolvidables: 502675
De intriga
Cine de intriga independiente: 3269
Cine de intriga política: 10504
Cine de intriga psicológica: 5505
Cine de intriga sobrenatural: 11140
Cine de intriga y acción: 43048
Cine de intriga y crímenes: 10499
Cine de intriga y espías: 9147
Intriga y sci-fi: 11014
Películas de gánsteres: 31851
Películas de misterio: 9994
Thriller extranjero: 10306
Thrillers clásicos: 46588
Thrillers sensuales: 972
Música
Conciertos de rock y pop: 3278
Conciertos urbanos y de danza: 9472
Country & western/folk: 1105
Jazz y easy listening: 10271
Musicales: 13335
Musicales clásicos: 32392
Musicales de Disney: 59433
Musicales sobre la farándula: 13573
Musicales teatrales: 55774
Música del mundo: 2856
Música infantil: 52843
Música latina: 10741
Navidad
British Christmas Kids & Family Movies: 1527064
Películas familiares canadienses navideñas: 1721544
Películas familiares navideñas optimistas: 1475066
Películas infantiles navideñas de los noventa: 1476024
Películas navideñas disparatadas para ver en familia: 1475071
Películas navideñas europeas familiares: 1527063
Películas navideñas infantiles y familiares: 1474017
Otros
Cine de arte: 29764
Epopeyas: 52858
Especiales de stand-up: 11559
Film noir: 7687
Películas de fantasía: 9744
Películas de gánsteres: 31851
Películas experimentales: 11079
Películas sobre fe y espiritualidad: 52804
Solo en Netflix: 839338
Sátiras: 4922
Todas las películas: 34399
Películas de acción y aventura
Cine de intriga y acción: 43048
Foreign action & adventure: 11828
Películas asiáticas de acción: 77232
Películas de acción para reír: 43040
Películas de acción y aventura clásicas: 46576
Películas de acción y aventura de espías: 10702
Películas de acción y aventura militares: 2125
Películas de acción y aventura sobre crímenes: 9584
Películas de acción, sci-fi y fantasía: 1568
Películas de artes marciales: 8985
Películas de aventura: 7442
Películas de historietas y superhéroes: 10118
Películas sobre secuestros: 20541
Wésterns: 7700
INFOBAE