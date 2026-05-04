WhatsApp: el truco para encontrar, borrar archivos ocultos y liberar espacio en tu celular

El uso cotidiano de WhatsApp lo convirtió en una de las aplicaciones más importantes del celular, pero también en una de las principales responsables de que el almacenamiento se llene sin aviso. Fotos, audios, videos y documentos se acumulan con el paso del tiempo y, aunque el usuario los elimine desde la app, muchos siguen guardados en carpetas internas del sistema.

Este fenómeno, conocido como “archivos ocultos” o “residuales”, es especialmente frecuente en dispositivos con sistema operativo Android. Con el correr de los meses, estos datos pueden afectar el rendimiento del equipo, generar lentitud e incluso impedir la descarga de nuevas aplicaciones o actualizaciones.

Dónde se esconden los archivos que no ves

A diferencia de otras plataformas, WhatsApp no tiene una papelera visible dentro de la app. Sin embargo, el contenido eliminado suele quedar almacenado en rutas internas del teléfono.

Para acceder a estos archivos, es necesario utilizar un gestor de archivos (la mayoría de los celulares ya lo incluyen). La ruta más común es: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media

Dentro de esa carpeta aparecen distintas subcarpetas como Imágenes, Videos, Audios y Documentos. Allí se guarda todo el contenido recibido o enviado, incluso aquel que ya no figura en las conversaciones.

Paso a paso: cómo liberar espacio

Eliminar estos archivos es sencillo, pero requiere atención para no borrar contenido importante:

Abrir el gestor de archivos del celular

Ir a la ruta indicada

Revisar las carpetas una por una

Seleccionar los archivos innecesarios

Eliminarlos de forma permanente

Este proceso permite recuperar una cantidad significativa de memoria, sobre todo en dispositivos con mucho uso diario.

La función interna que pocos usan

Además del método manual, WhatsApp ofrece una herramienta propia para gestionar el almacenamiento. Se accede desde:

Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento

Allí, la aplicación ordena los archivos según su tamaño y frecuencia de uso, facilitando la eliminación de videos pesados, memes repetidos o documentos que ya no sirven.

Otras papeleras que también ocupan espacio

El problema no termina en la app de mensajería mas popular del mundo. Muchas veces, los archivos eliminados quedan almacenados en otras “papeleras” del sistema:

Galería del celular: guarda fotos y videos eliminados temporalmente

Google Fotos: conserva archivos borrados durante 30 días

Apps de limpieza: pueden acumular caché y datos innecesarios

Vaciar estos espacios es clave para una limpieza completa.

Una práctica clave para evitar problemas

Especialistas recomiendan hacer una limpieza periódica del celular, especialmente si se usa intensivamente aplicaciones de mensajería. También sugieren realizar copias de seguridad antes de borrar archivos, para evitar la pérdida de información relevante.

Mantener el almacenamiento optimizado no solo mejora la velocidad del dispositivo, sino que también evita fallas, bloqueos y problemas al recibir nuevos mensajes. En un contexto donde el celular es una herramienta central, pequeños ajustes como este pueden marcar una gran diferencia en el uso diario.

Fuente: Nexofin