Receta de colita de cuadril rellena, rápida y fácil

Un aroma a domingo invade la casa cuando se hornea una colita de cuadril rellena. La mezcla de la carne jugosa con un interior cremoso y sabroso, suele despertar recuerdos de reuniones familiares, charlas largas y brindis en la mesa grande.

En Argentina, la colita de cuadril rellena es ese plato “comodín” para recibir invitados o festejar algo especial, porque se puede preparar con anticipación y admite muchos tipos de relleno. Se come sobre todo en el almuerzo del fin de semana, acompañada de papas al horno o ensalada fresca.

Receta de colita de cuadril rellena

La colita de cuadril rellena es una pieza tierna de carne vacuna, abierta en forma de libro y rellena con una combinación clásica de jamón, queso, morrón y huevo duro. Se cocina al horno hasta lograr una costra dorada por fuera y el relleno fundente en el centro. Es una receta fácil y rápida, ideal para quienes buscan un plato principal con presencia y poco trabajo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 15 minutos

Cocción: 45 minutos

Ingredientes

1 colita de cuadril de 1,2 a 1,5 kg

150 gr jamón cocido

150 gr queso mozzarella o cuartirolo

1 morrón rojo asado y pelado

2 huevos duros

2 dientes de ajo picados

1 cucharada de mostaza

Sal y pimienta a gusto

2 cucharadas de aceite de oliva

1 vaso de vino blanco (opcional)

Hilo de cocina o palillos

Cómo hacer colita de cuadril rellena, paso a paso

1- Abrir la colita de cuadril en forma de libro, sin llegar a separar las dos mitades. Si es muy gruesa, hacer un corte profundo a lo largo.

2- Salpimentar la carne por dentro y frotar con ajo picado y mostaza.

3- Distribuir jamón, queso, tiras de morrón y rodajas de huevo duro sobre una de las mitades, dejando 2 cm libres en los bordes.

4- Cerrar la carne y atar con hilo de cocina o asegurar con palillos.

5- Frotar el exterior con aceite de oliva y salpimentar.

6- Colocar en una fuente para horno. Agregar el vino blanco en la base si se desea más jugo.

7- Cocinar en horno precalentado a 200°C durante 45 minutos, girando a mitad de cocción.

8- Retirar, dejar reposar 10 minutos antes de cortar en rodajas gruesas para que no se desarme el relleno.

Consejos técnicos:

+ El horno debe estar bien caliente al principio.

+ No exceder la cocción para evitar que la carne se seque.

+ Dejar reposar antes de cortar, para que el queso no se escape.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 340 kcal

Grasas: 18 gr

Carbohidratos: 2 gr

Proteínas: 39 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días en recipiente cerrado. En freezer: hasta 2 meses ya cortada en rodajas y bien envuelta.

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