Receta de colita de cuadril rellena, rápida y fácil
Un aroma a domingo invade la casa cuando se hornea una colita de cuadril rellena. La mezcla de la carne jugosa con un interior cremoso y sabroso, suele despertar recuerdos de reuniones familiares, charlas largas y brindis en la mesa grande.
En Argentina, la colita de cuadril rellena es ese plato “comodín” para recibir invitados o festejar algo especial, porque se puede preparar con anticipación y admite muchos tipos de relleno. Se come sobre todo en el almuerzo del fin de semana, acompañada de papas al horno o ensalada fresca.
Receta de colita de cuadril rellena
La colita de cuadril rellena es una pieza tierna de carne vacuna, abierta en forma de libro y rellena con una combinación clásica de jamón, queso, morrón y huevo duro. Se cocina al horno hasta lograr una costra dorada por fuera y el relleno fundente en el centro. Es una receta fácil y rápida, ideal para quienes buscan un plato principal con presencia y poco trabajo.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora
Preparación: 15 minutos
Cocción: 45 minutos
Ingredientes
1 colita de cuadril de 1,2 a 1,5 kg
150 gr jamón cocido
150 gr queso mozzarella o cuartirolo
1 morrón rojo asado y pelado
2 huevos duros
2 dientes de ajo picados
1 cucharada de mostaza
Sal y pimienta a gusto
2 cucharadas de aceite de oliva
1 vaso de vino blanco (opcional)
Hilo de cocina o palillos
Cómo hacer colita de cuadril rellena, paso a paso
1- Abrir la colita de cuadril en forma de libro, sin llegar a separar las dos mitades. Si es muy gruesa, hacer un corte profundo a lo largo.
2- Salpimentar la carne por dentro y frotar con ajo picado y mostaza.
3- Distribuir jamón, queso, tiras de morrón y rodajas de huevo duro sobre una de las mitades, dejando 2 cm libres en los bordes.
4- Cerrar la carne y atar con hilo de cocina o asegurar con palillos.
5- Frotar el exterior con aceite de oliva y salpimentar.
6- Colocar en una fuente para horno. Agregar el vino blanco en la base si se desea más jugo.
7- Cocinar en horno precalentado a 200°C durante 45 minutos, girando a mitad de cocción.
8- Retirar, dejar reposar 10 minutos antes de cortar en rodajas gruesas para que no se desarme el relleno.
Consejos técnicos:
+ El horno debe estar bien caliente al principio.
+ No exceder la cocción para evitar que la carne se seque.
+ Dejar reposar antes de cortar, para que el queso no se escape.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Calorías: 340 kcal
Grasas: 18 gr
Carbohidratos: 2 gr
Proteínas: 39 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 3 días en recipiente cerrado. En freezer: hasta 2 meses ya cortada en rodajas y bien envuelta.
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