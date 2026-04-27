Receta de brownie de banana y cacao, rápida y fácil

Una mezcla simple logra un postre húmedo y sabroso, perfecto para quienes buscan algo práctico, sencillo y con un toque saludable.
Cocina27 de abril de 2026

ScreenHunter_108

Hay sabores que despiertan recuerdos casi instantáneos. El aroma del brownie de banana y cacao recién horneado suele llenar la cocina de una calidez hogareña, evocando tardes de merienda y charlas compartidas. Algo en la combinación de banana madura con cacao remite a la infancia, a lo simple y reconfortante.

En muchas casas argentinas, este tipo de recetas rápidas y fáciles ganaron terreno como opción para aprovechar bananas pasadas y resolver un antojo dulce sin complicarse. El brownie de banana y cacao se disfruta tanto en familia como en reuniones informales, especialmente cuando se busca algo casero, sin batidoras ni pasos complejos, ideal para merendar o acompañar el mate.

Este postre tiene el encanto de lo cotidiano y la practicidad de lo inmediato. Es común encontrarlo en cuadernos de recetas heredados o en grupos de cocina, donde circulan variantes adaptadas a lo que hay en la alacena. Su textura húmeda, el dulzor justo y el aroma a cacao hacen que cada porción sea un pequeño placer. Además, la receta permite improvisar: se puede sumar algún fruto seco, chips de chocolate o hasta un toque de canela, sin perder la esencia sencilla que lo caracteriza.

En la actualidad, el brownie de banana y cacao se convirtió en una de las elecciones preferidas para quienes buscan aprovechar lo que hay en casa y compartir algo rico sin invertir demasiado tiempo ni dinero. Es la respuesta clásica para cuando sobran bananas maduras en la frutera, y una excusa perfecta para sumar a la mesa un bocado tierno y reconfortante, siempre bien recibido a cualquier hora del día.

Receta de brownie de banana y cacao

El brownie de banana y cacao es un postre húmedo, denso y de miga compacta, donde la banana aporta dulzura y humedad natural, y el cacao realza el sabor. Se prepara mezclando ingredientes sencillos en un solo bol y se cocina al horno en pocos minutos. Es una receta pensada para quienes buscan un resultado sabroso con el menor esfuerzo posible.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos
Preparación: 10 minutos
Cocción: 30 minutos

Ingredientes

2 bananas maduras (bien pisadas)
120 gr de manteca derretida
100 gr de azúcar (puede ser rubia o común)
2 huevos
1 cucharadita de esencia de vainilla
80 gr de cacao amargo en polvo
100 gr de harina leudante
1 pizca de sal
50 gr de nueces o chips de chocolate (opcional)

Cómo hacer brownie de banana y cacao, paso a paso

1- Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar un molde cuadrado o rectangular, de unos 20x20 cm.

2- Pisar las bananas con tenedor hasta lograr un puré liso y sin grumos.

3- En un bol grande, mezclar la banana pisada, la manteca derretida, el azúcar, los huevos y la esencia de vainilla. Integrar bien.

4- Tamizar juntos el cacao, la harina y la sal. Agregar a la mezcla húmeda y unir con espátula, sin batir en exceso para que no quede seco.

5- Incorporar nueces o chips de chocolate si se desea, mezclando suavemente.

6- Volcar la preparación en el molde y alisar la superficie.

7- Llevar al horno, cocinar durante 25 a 30 minutos. El centro debe quedar apenas húmedo; al pinchar con palillo, debe salir con migas.

8- Dejar enfriar antes de cortar en porciones. Esperar que enfríe evita que se rompa al desmoldar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 9 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210
Grasas: 10 gr
Carbohidratos: 28 gr
Proteínas: 4 gr

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapado, dura hasta 4 días sin perder textura. También se puede congelar por hasta 2 meses, envuelto en film o en recipiente hermético.

INFOBAE

Te puede interesar
Lo más visto
ScreenHunter_180

ScreenHunter_189

19022018-patrullero

ScreenHunter_191

concejo 2026

