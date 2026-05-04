Nuevas conferencias de Alejandro Schujman en nuestra ciudad

Luego del éxito de sus visitas anteriores, la firme decisión del Intendente Juan José Placenzotti de sostener en el tiempo estas acciones hace posible que el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO ofrezca nuevamente a la comunidad las charlas del reconocido Psicólogo especialista en adolescencia y adicciones LIC. ALEJANDRO SCHUJMAN.

En esta oportunidad, el conferencista y escritor estará presente en nuestra ciudad el VIERNES 22 DE MAYO desarrollando en siguiente Programa:

09:00 HS. “ADOLESCENCIA SALUDABLE, GESTIÓN DE EMOCIONES”, para alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º nivel secundario.

20:00 HS. “ADOLESCENCIA: UN DESAFÍO POSIBLE”, obra de teatro unipersonal dirigida por Eugenia Tobal, orientada hacia la comunicación a través de monitores apagados, miradas encendidas y el amor propio como factor de protección más valioso. Un espectáculo para la familia CON HIJOS a partir de 11 años.

Ambos eventos tendrán lugar en el Salón del Club de los Abuelos Sancarlinos, Tucumán 325, y serán con acceso libre y gratuito.