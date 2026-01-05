Santa Fe prorrogó la emergencia agropecuaria por sequía en el norte provincial

El 2025 se despide con sol y una máxima de 39ºProvinciales31 de diciembre de 2025
La inestabilidad podría llegar hacia la tarde noche del 1 de enero. Mirá lo que dice el pronóstico extendido.
La medida se extiende hasta el 28 de febrero de 2026 y abarca a distritos del departamento 9 de Julio, con beneficios fiscales y administrativos para sostener la producción ante el impacto de la sequía. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo recordaron que el trámite es 100 % digital.Provinciales05 de enero de 2026
Con el objetivo de acompañar a los productores mediante beneficios fiscales y administrativos, el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, dispuso mediante el Decreto Nº 3184/25 la prórroga de la declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario establecida por el Decreto Nº 0435/25, como consecuencia de la prolongada sequía que afecta a distritos del departamento 9 de Julio y que compromete la producción agrícola y ganadera.
La medida abarca desde el 1 de septiembre de 2025 y se extiende hasta el 28 de febrero de 2026 e incluye a Santa Margarita, San Bernardo, Villa Minetti, Pozo Borrado, Tostado, Logroño, Campo Garay, Esteban Rams y Montefiore, quedando exceptuados Gato Colorado y Gregoria Pérez de Denis, donde se verificaron mejoras productivas.
“Con esta decisión, el Gobierno encabezado por Maximiliano Pullaro refuerza su acompañamiento al sector agropecuario, brindando herramientas que permiten mitigar el impacto de la sequía y sostener la actividad productiva en una de las regiones más afectadas de la provincia. La honestidad y la transparencia en la gestión son claves para que cada productor sepa que el Estado está presente”, remarcó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
Trámites y acceso
De acuerdo con la norma, los productores que ya cuenten con certificados en situación de Emergencia Agropecuaria pasarán automáticamente a la condición de Desastre, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Aquellos que posean certificados de Desastre Agropecuario mantendrán esa condición, quedando eximidos de cualquier nuevo acto administrativo.
Asimismo, los productores que no hayan presentado declaración jurada y deseen acceder a los beneficios previstos, deberán iniciar el trámite a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (Sisagea), completando el formulario de declaración jurada de pérdidas y daños, en el siguiente link: https://www.santafe.gov.ar/emergencia-agro/
En el caso de los productores apícolas, la presentación deberá realizarse a través del sistema Proap, ingresando a www.santafe.gob.ar/proap/login, en la sección correspondiente a Emergencia Agropecuaria.
La normativa indica que hay tiempo hasta el 29 de enero para realizar la presentación de las declaraciones juradas, a través del portal web oficial de la Provincia, y autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo a prorrogar dicho plazo cuando existan razones que así lo ameriten.
En tanto, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, junto con la Subdirección General de Ordenamiento Territorial y Emergencia Agropecuaria, será la encargada de confeccionar y actualizar semanalmente el Registro Único de Productores en Situación de Emergencia o Desastre Agropecuario, el cual será comunicado públicamente mediante resoluciones ministeriales disponibles en www.santafe.gov.ar.
Beneficios fiscales
Para los productores con certificados de Emergencia Agropecuaria, cuyos establecimientos se ubiquen en zonas rurales y suburbanas comprendidas en la medida, la prórroga de los vencimientos de las cuotas 5ª y 6ª del año 2025 y la 1ª del año 2026 del Impuesto Inmobiliario, conforme a los calendarios impositivos vigentes.
En tanto, los productores que cuenten con certificados de Desastre Agropecuario y desarrollen su actividad en predios ubicados en zonas rurales y suburbanas comprendidas en la normativa accederán a la condonación de las cuotas quinta y sexta correspondientes al año 2025 y de la primera cuota del año 2026 del Impuesto Inmobiliario, conforme al calendario impositivo vigente.
También dispuso que la Administración Provincial de Impuestos (API) emita certificados de crédito fiscal o proceda a la devolución correspondiente, de acuerdo con la reglamentación que se dicte a tal efecto, en aquellos casos en que los productores con certificado de Desastre Agropecuario hubieran abonado cuotas del Impuesto Inmobiliario Rural o Urbano que debían ser condonadas según lo establecido en el decreto.
Por último, la norma suspende, por un plazo de 180 días contados a partir de la finalización del período de declaración de la Emergencia y/o Desastre Agropecuario, la iniciación y sustanciación de juicios y acciones administrativas vinculadas al cobro de impuestos, en los términos previstos por la Ley Nº 11.297.
Los datos surgen de las inscripciones realizadas en todo el territorio provincial y reflejan las preferencias de las familias santafesinas al momento de registrar nacimientos, en el marco de la función esencial que cumple el Registro Civil en la garantía del derecho a la identidad. Además, al 15 de diciembre, se registraron 8.650 matrimonios y 10.220 uniones convivenciales.
Quienes se encuentren al día al 31 de diciembre, tendrán un 20 % de descuento para 2026 en el Impuesto Inmobiliario. Además, podrán sumar beneficios y alcanzar descuentos totales de hasta 56 %. Modos de pagos y links para regularizar los impuestos, en esta nota.
Es para facilitar la participación en las reuniones de Navidad y Año Nuevo a quienes viven en zonas alejadas de sus familias.
Se sortearán otros 300 créditos, que se sumarán a los 5.258 ya otorgados. Se realizará en dos instancias: el miércoles 10 será el turno de Rosario y La Capital; en tanto que el jueves 11 se hará lo propio con el resto de los departamentos.
El Gobierno Provincial lanzó una estrategia innovadora que combina una serie animada y un álbum de figuritas para motivar que chicos y chicas completen sus esquemas de vacunación. El material se distribuirá en febrero en todas las escuelas públicas y privadas, y centros de salud para recuperar coberturas históricas.
Este año, se presentaron 142 juicios por cada 10 mil trabajadores, por encima de la media nacional que es de 62.
Comenzará el lunes 1 de diciembre -disponible por homebanking este sábado- y se completará el viernes 5. La liquidación incluye el aumento acordado en paritarias y la compensación salarial anunciada para corregir la diferencia entre los porcentajes de aumentos salariales y el IPC acumulado en el período julio-octubre 2025, con un mínimo garantizado de $ 30.000 con respecto a octubre.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a recibir a los REYES MAGOS que recorrerán las calles y espacios públicos de la ciudad, HOY LUNES 5 DE ENERO a partir de las 18 hs.
Se produjo un accidente de tránsito en la Autovía 19 y Ruta 6 (Cruce de San Carlos), jurisdicción San Carlos Norte, cerca de la hora 18:00 de este jueves. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Falleció hoy Viernes 2 de Enero a la edad de 93 años. la Señora Irma Teresa Príncipe de Ostta.
En horas de la mañana de este viernes la Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para informar sobre la preocupante situación en la que recibió la comuna del pueblo.
Estudios científicos recientes, citados por The Telegraph, confirmaron que caminar entre 15 y 45 minutos diarios no solo impacta en el gasto calórico, sino que también trae otros beneficios para la salud.
Con una configuración simple, la app permite descargar mapas y seguir navegando aunque no tengas datos. El método sirve para autos y peatones y ayuda a ahorrar megas.
Las altas temperaturas pueden afectar el rendimiento y la vida útil de los teléfonos. Especialistas recomiendan medidas simples para evitar sobrecalentamientos y daños irreversibles.
Viajar protegidos, llevar la documentación obligatoria y respetar las normas de tránsito son las claves para una conducción segura.
Ocurrió un accidente de tránsito en Ruta 6, jurisdicción de San Carlos Norte, en horas de la mañana de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Tras una requisa fue recuperada una mesa de madera faltante desde un domicilio de San Carlos Centro.