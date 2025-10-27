Nueva capacitación gratuita en el Espacio de Capacitación y Formación Comunal de San Carlos Sud

Se dictará el Curso de Gestión de Costos y Técnicas de Ventas.

Locales27 de octubre de 2025
Imagen de WhatsApp 2025-10-27 a las 10.17.10_85b6fa59

Inicia viernes 31/10

Cupos limitados

Modalidad presencial

Vas a aprender a calcular costos, mejorar precios y potenciar tus ventas, con herramientas prácticas para emprendedores, comercios y quienes quieran profesionalizar su trabajo.

Inscribite ya para asegurar tu lugar.

Espacio de Capacitación y Formación Comunal— San Martín 675, San Carlos Sud

Es gratuito, pero los cupos se agotan rápido

