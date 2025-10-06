Bienestar y cuidados en tiempos de pantallas: ciclo de charlas abierto a la comunidad

Octubre Rosa: Mes de la concientización y prevención del cáncer de mamaLocales06 de octubre de 2025
El Concejo Municipal de San Carlos Centro se suma a esta campaña mundial para promover la detección temprana y el cuidado de la salud.
La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino y su Farmacia Mutual organizan un ciclo de charlas junto a especialistas para reflexionar sobre crianzas, entornos digitales y el rol de los adultos cuidadores. La primera actividad estará dedicada a las primeras infancias y se realizará el miércoles 8 de octubre a las 20 horas en el Auditorio Mutual de San Carlos Centro.Locales06 de octubre de 2025
Las pantallas forman parte de la vida cotidiana: conectan, entretienen y facilitan, pero también plantean nuevos desafíos para quienes acompañan a niños, niñas y adolescentes en su crecimiento. Su presencia constante en los hogares, las escuelas y los espacios de socialización influye de manera directa en los vínculos, los hábitos y la forma de aprender.
En este contexto, la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino y su Farmacia Mutual organizaron el ciclo de charlas “Bienestar y cuidados en tiempos de pantallas”, una propuesta para reflexionar junto a especialistas sobre cómo cuidar, educar y acompañar en los entornos digitales.
Las experiencias en el mundo virtual tienen repercusiones significativas en la vida física —afectando las relaciones, la salud mental y el comportamiento—, y del mismo modo, lo que ocurre en el entorno cotidiano también impacta en lo digital. Esta interacción constante entre ambos mundos invita a desarrollar una conciencia crítica sobre cómo vivir bien entre esas dos realidades, y a buscar el bienestar en el presente para transitar la vida de la manera más saludable posible.
Primeras infancias: 1 de 3 encuentros
El ciclo comenzará con una charla destinada a las primeras infancias (0 a 6 años), en la que se abordarán interrogantes muy presentes en la vida familiar y escolar como ¿cuándo dar un dispositivo?, ¿de qué manera y con qué contenidos?, ¿por cuánto tiempo?, ¿qué cuidados tener?, entre otros.
La actividad se realizará el miércoles 8 de octubre a las 20 horas en el Auditorio Mutual, en San Carlos Centro, y estará coordinada por la Lic. en Psicología y Doctora en Educación Mariana Citroni, y la Lic. en Terapia Ocupacional Certificada en Integración Sensorial Leticia Berra. La participación es libre y gratuita, no requiere inscripción previa, y está destinada a adultos cuidadores: familias, educadores y comunidad en general.
Próximos encuentros
El ciclo continuará el miércoles 29 de octubre con un encuentro dirigido a las segundas infancias (6 a 12 años), y finalizará el miércoles 5 de noviembre con una charla dedicada a las adolescencias.
De este modo, la Mutual abre un espacio para reflexionar sobre el impacto de los entornos digitales en cada etapa del crecimiento y aportar herramientas que ayuden a acompañar las crianzas y adolescencias de manera consciente y saludable.
En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.
Los alumnos y docentes de la Escuela Manuel Belgrano N° 359 han recibido nuevos bancos y sillas, aporte de la Comuna de San Carlos Sud que surge de un trabajo articulado con el establecimiento educativo, buscando de manera conjunta contar con las mejores condiciones para el dictado de las clases y la educación de los niños y niñas.
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a disfrutar la obra de teatro “VAYA RAMONA… VAYA”, con entrada totalmente libre y gratuita, ESTE VIERNES 10 DE OCTUBRE a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.
A través del Programa Provincial de Infraestructura Vial la Comuna de San Carlos Sud está llevando adelante importantes trabajos de bacheo, en esta oportunidad se repavimentó la esquina de 9 de Julio y Belgrano, ya que las condiciones de la calle se tornaba peligroso el tránsito.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que, con motivo de celebrarse ESTE DOMINGO el “Almuerzo de los Jóvenes de la Tercera Edad”, el Transporte Urbano Gratuito prestará el servicio hacia el Salón del Club de los Abuelos Sancarlinos.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que están disponibles las semillas producidas en el Jardín Botánico Municipal para la promoción de huertas familiares correspondientes a la temporada Primavera-Verano 2025/2026.
Müller Comisiones de Franco Müller realiza trámites y encomiendas en general de lunes a viernes.
Falleció hoy Miércoles 1 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, la Señora María Esther Catalina Borghetti.
Con profundo dolor despedimos a nuestra querida MARÍA ESTHER CATALINA BORGHETTI, quien partió de este mundo el día 01 de Octubre de 2025 a los 88 años de edad.
Falleció en Esperanza a los 62 años, el Señor Gustavo Alejandro Lamagni.
En horas de la noche de este jueves, se llevó a cabo un acto formal para inaugurar el Gimnasio y la Cantina del Club Atlético Argentino, que ya venía funcionando hace unos meses atrás.
El Torneo Argentinito Hockey 2025 volvió a reunir a clubes de diferentes localidades, con dos jornadas llenas de entusiasmo, compañerismo y compromiso deportivo. Las categorías Sub-12 y Octava División ofrecieron encuentros de gran nivel, reflejo del trabajo formativo que cada institución viene realizando.
