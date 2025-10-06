Bienestar y cuidados en tiempos de pantallas: ciclo de charlas abierto a la comunidad

La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino y su Farmacia Mutual organizan un ciclo de charlas junto a especialistas para reflexionar sobre crianzas, entornos digitales y el rol de los adultos cuidadores. La primera actividad estará dedicada a las primeras infancias y se realizará el miércoles 8 de octubre a las 20 horas en el Auditorio Mutual de San Carlos Centro.

Locales06 de octubre de 2025
27012021-mutual

Las pantallas forman parte de la vida cotidiana: conectan, entretienen y facilitan, pero también plantean nuevos desafíos para quienes acompañan a niños, niñas y adolescentes en su crecimiento. Su presencia constante en los hogares, las escuelas y los espacios de socialización influye de manera directa en los vínculos, los hábitos y la forma de aprender.

En este contexto, la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino y su Farmacia Mutual organizaron el ciclo de charlas “Bienestar y cuidados en tiempos de pantallas”, una propuesta para reflexionar junto a especialistas sobre cómo cuidar, educar y acompañar en los entornos digitales.

Las experiencias en el mundo virtual tienen repercusiones significativas en la vida física —afectando las relaciones, la salud mental y el comportamiento—, y del mismo modo, lo que ocurre en el entorno cotidiano también impacta en lo digital. Esta interacción constante entre ambos mundos invita a desarrollar una conciencia crítica sobre cómo vivir bien entre esas dos realidades, y a buscar el bienestar en el presente para transitar la vida de la manera más saludable posible.

Primeras infancias: 1 de 3 encuentros

El ciclo comenzará con una charla destinada a las primeras infancias (0 a 6 años), en la que se abordarán interrogantes muy presentes en la vida familiar y escolar como ¿cuándo dar un dispositivo?, ¿de qué manera y con qué contenidos?, ¿por cuánto tiempo?, ¿qué cuidados tener?, entre otros.

La actividad se realizará el miércoles 8 de octubre a las 20 horas en el Auditorio Mutual, en San Carlos Centro, y estará coordinada por la Lic. en Psicología y Doctora en Educación Mariana Citroni, y la Lic. en Terapia Ocupacional Certificada en Integración Sensorial Leticia Berra. La participación es libre y gratuita, no requiere inscripción previa, y está destinada a adultos cuidadores: familias, educadores y comunidad en general.

Próximos encuentros

El ciclo continuará el miércoles 29 de octubre con un encuentro dirigido a las segundas infancias (6 a 12 años), y finalizará el miércoles 5 de noviembre con una charla dedicada a las adolescencias.

De este modo, la Mutual abre un espacio para reflexionar sobre el impacto de los entornos digitales en cada etapa del crecimiento y aportar herramientas que ayuden a acompañar las crianzas y adolescencias de manera consciente y saludable.

