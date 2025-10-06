Este viernes: Teatro en el Centro Municipal de Actividades Culturales

El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a disfrutar la obra de teatro “VAYA RAMONA… VAYA”, con entrada totalmente libre y gratuita, ESTE VIERNES 10 DE OCTUBRE a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.

La obra, de José Ignacio Serralunga, bajo la dirección de Silvia Paredes, abraza el drama y la comedia, la subordinación y el poder, la pobreza y la riqueza, provocando al mismo tiempo risas ante la ironía representada y lágrimas de fuerte emoción. Ramona y Mónica, mujeres de clases sociales distintas, con pesares y ambiciones diferentes conviven a diario, una en la necesidad de servir y trabajar, la otra en la de ser servida y descansar, pero como en la vida misma el guión puede cambiar y de repente mostrar que “no todo está escrito.”