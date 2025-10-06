Este viernes: Teatro en el Centro Municipal de Actividades Culturales

El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a disfrutar la obra de teatro “VAYA RAMONA… VAYA”, con entrada totalmente libre y gratuita, ESTE VIERNES 10 DE OCTUBRE a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.

Locales06 de octubre de 2025
ScreenHunter_024

El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a disfrutar la obra de teatro “VAYA RAMONA… VAYA”, con entrada totalmente libre y gratuita, ESTE VIERNES 10 DE OCTUBRE a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.

La obra, de José Ignacio Serralunga, bajo la dirección de Silvia Paredes, abraza el drama y la comedia, la subordinación y el poder, la pobreza y la riqueza, provocando al mismo tiempo risas ante la ironía representada y lágrimas de fuerte emoción. Ramona y Mónica, mujeres de clases sociales distintas, con pesares y ambiciones diferentes conviven a diario, una en la necesidad de servir y trabajar, la otra en la de ser servida y descansar, pero como en la vida misma el guión puede cambiar y de repente mostrar que “no todo está escrito.”

 

 

Te puede interesar
ScreenHunter_023

Nuevos bancos para la Escuela Primaria Manuel Belgrano N° 359

Locales06 de octubre de 2025

Los alumnos y docentes de la Escuela Manuel Belgrano N° 359 han recibido nuevos bancos y sillas, aporte de la Comuna de San Carlos Sud que surge de un trabajo articulado con el establecimiento educativo, buscando de manera conjunta contar con las mejores condiciones para el dictado de las clases y la educación de los niños y niñas.

Lo más visto
ScreenHunter_023

Nuevos bancos para la Escuela Primaria Manuel Belgrano N° 359

Locales06 de octubre de 2025

Los alumnos y docentes de la Escuela Manuel Belgrano N° 359 han recibido nuevos bancos y sillas, aporte de la Comuna de San Carlos Sud que surge de un trabajo articulado con el establecimiento educativo, buscando de manera conjunta contar con las mejores condiciones para el dictado de las clases y la educación de los niños y niñas.