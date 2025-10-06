Este viernes: Teatro en el Centro Municipal de Actividades Culturales

Octubre Rosa: Mes de la concientización y prevención del cáncer de mamaLocales06 de octubre de 2025
El Concejo Municipal de San Carlos Centro se suma a esta campaña mundial para promover la detección temprana y el cuidado de la salud.
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a disfrutar la obra de teatro “VAYA RAMONA… VAYA”, con entrada totalmente libre y gratuita, ESTE VIERNES 10 DE OCTUBRE a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.Locales06 de octubre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a disfrutar la obra de teatro “VAYA RAMONA… VAYA”, con entrada totalmente libre y gratuita, ESTE VIERNES 10 DE OCTUBRE a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.
La obra, de José Ignacio Serralunga, bajo la dirección de Silvia Paredes, abraza el drama y la comedia, la subordinación y el poder, la pobreza y la riqueza, provocando al mismo tiempo risas ante la ironía representada y lágrimas de fuerte emoción. Ramona y Mónica, mujeres de clases sociales distintas, con pesares y ambiciones diferentes conviven a diario, una en la necesidad de servir y trabajar, la otra en la de ser servida y descansar, pero como en la vida misma el guión puede cambiar y de repente mostrar que “no todo está escrito.”
En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.
Los alumnos y docentes de la Escuela Manuel Belgrano N° 359 han recibido nuevos bancos y sillas, aporte de la Comuna de San Carlos Sud que surge de un trabajo articulado con el establecimiento educativo, buscando de manera conjunta contar con las mejores condiciones para el dictado de las clases y la educación de los niños y niñas.
A través del Programa Provincial de Infraestructura Vial la Comuna de San Carlos Sud está llevando adelante importantes trabajos de bacheo, en esta oportunidad se repavimentó la esquina de 9 de Julio y Belgrano, ya que las condiciones de la calle se tornaba peligroso el tránsito.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que, con motivo de celebrarse ESTE DOMINGO el “Almuerzo de los Jóvenes de la Tercera Edad”, el Transporte Urbano Gratuito prestará el servicio hacia el Salón del Club de los Abuelos Sancarlinos.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que están disponibles las semillas producidas en el Jardín Botánico Municipal para la promoción de huertas familiares correspondientes a la temporada Primavera-Verano 2025/2026.
Müller Comisiones de Franco Müller realiza trámites y encomiendas en general de lunes a viernes.
El Intendente Municipal de San Carlos Centro Juan José Placenzotti y el Padre Ariel Beruto anunciaron esta noticia a los medios de comunicación en horas de la mañana de este jueves en el despacho del municipio.
Falleció hoy Miércoles 1 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, la Señora María Esther Catalina Borghetti.
El Presidente de la Sociedad Rural de San Carlos Miguel Giacosa confirmó a los medios de comunicación locales que se abrirá un emprendimiento gastronómico en la institución.
Con profundo dolor despedimos a nuestra querida MARÍA ESTHER CATALINA BORGHETTI, quien partió de este mundo el día 01 de Octubre de 2025 a los 88 años de edad.
Falleció en Esperanza a los 62 años, el Señor Gustavo Alejandro Lamagni.
En horas de la noche de este jueves, se llevó a cabo un acto formal para inaugurar el Gimnasio y la Cantina del Club Atlético Argentino, que ya venía funcionando hace unos meses atrás.
