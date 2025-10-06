Este domingo: “La plaza del domingo” junto al Encuentro de Motos

En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.

La misma tendrá lugar ESTE DOMINGO 12 DE OCTUBRE en el Paseo Parque de la Ciudad, a partir de las 15:00 hs., con los shows en vivo de “TÍPICOS ROCK” y “AGRUPACIÓN EL 3 DE FIERRO”.

El evento se desarrollará, en esta oportunidad, en el marco del 9° Encuentro de Motos Clásicas y Antiguas que comenzará al mediodía, organizado por la “Agrupación Sancarlina Motos de Ayer” con aportes del Municipio.

Paseo de Artesanos Sancarlinos. Entrada Libre y Gratuita.

LA PLAZA DEL DOMINGO, JUNTO AL ENCUENTRO DE MOTOS, PARA VIVIR EN FAMILIA Y DISFRUTAR EN COMUNIDAD.