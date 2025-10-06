Este domingo: “La plaza del domingo” junto al Encuentro de Motos

En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.

Locales06 de octubre de 2025
ScreenHunter_027

La misma tendrá lugar ESTE DOMINGO 12 DE OCTUBRE en el Paseo Parque de la Ciudad, a partir de las 15:00 hs., con los shows en vivo de “TÍPICOS ROCK” y “AGRUPACIÓN EL 3 DE FIERRO”.

El evento se desarrollará, en esta oportunidad, en el marco del 9° Encuentro de Motos Clásicas y Antiguas que comenzará al mediodía, organizado por la “Agrupación Sancarlina Motos de Ayer” con aportes del Municipio.

Paseo de Artesanos Sancarlinos. Entrada Libre y Gratuita.

LA PLAZA DEL DOMINGO, JUNTO AL ENCUENTRO DE MOTOS, PARA VIVIR EN FAMILIA Y DISFRUTAR EN COMUNIDAD.

ScreenHunter_026

 

