Avance contra el alzhéimer: un estudio logró ralentizar la enfermedad

Necrológicas22 de septiembre de 2025
Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 83 años, la Señora Mirta Ester Müller viuda de Paoletti.
Locales28 de septiembre de 2025
Con un acto protocolar, encabezado por la Presidenta Comunal de San Carlos Sud Dra. Florencia Primo, se festejó un nuevo aniversario de la Colonia San Carlos en horas de la mañana de este domingo en la Plaza 27 de Septiembre.
Falleció hoy Domingo 28 de Septiembre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 42 años, el Señor Juan José Pegassano.
Videos28 de septiembre de 2025
La Comuna de San Carlos Sud realizó la quinta edición del “Beck Festival”, en la Plaza 27 de Septiembre, con entrada libre y gratuita, en el marco de los festejos de los 167 años de la Fundación de la Colonia San Carlos.
Locales28 de septiembre de 2025
Polideportivo29 de septiembre de 2025
Juan Anthieni, jugador de la cantera del Club Atlético Argentino, se consagró campeón del Torneo Interasociaciones junto al Selectivo U15 de la Asociación Santafesina de Básquet.
Polideportivo29 de septiembre de 2025
Durante esta semana las jugadoras de vóley del Club Central San Carlos representan a la institución y a la provincia en los Juegos Deportivos Nacionales Evita que se realiza en Mar del Plata.
Locales29 de septiembre de 2025
Al finalizar el acto por los 167 años de la Fundación de la Colonia San Carlos este domingo en horas de la mañana, se inauguró una muestra realizada por la “Asociación Civil Colectividades de la Colonia San Carlos”.
Locales30 de septiembre de 2025
El Intendente Placenzotti visitó recientemente el Instituto Superior del Profesorado N° 60 “27 de Septiembre” para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2025. Cabe destacar que éste, como cada uno de los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $6.000.000.-, exactamente el doble que el año pasado.
Policiales30 de septiembre de 2025
En zona rural de Larrechea cerca de las 00:40 horas, se produjo un accidente de tránsito protagonizado por un automóvil y aparentemente un animal.