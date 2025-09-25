Quedan inauguradas las nuevas luminarias del predio del Club Central

Necrológicas22 de septiembre de 2025
Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 83 años, la Señora Mirta Ester Müller viuda de Paoletti.
Tecnología22 de septiembre de 2025
El consumo de contenidos audiovisuales cambió radicalmente en la última década. Lo que antes dependía de la televisión por cable o de la compra de películas físicas, hoy se concentra en las plataformas de streaming, que permiten acceder a miles de series, películas, recitales y documentales desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Esta transformación no solo modificó los hábitos de los usuarios, sino que también impulsó nuevas formas de producción y distribución de contenidos.
Policiales22 de septiembre de 2025
Durante el fin de semana se intensificaron los controles a motovehículos en la ciudad de San Carlos Centro y en otras localidades del Departamento Las Colonias.
Locales22 de septiembre de 2025
La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino incorpora un nuevo servicio, se trata de la apertura de la Farmacia Mutual.
Necrológicas23 de septiembre de 2025
Falleció anoche a la edad de 84 años, la Señora Corina Elba Riva viuda de Hug.
Necrológicas23 de septiembre de 2025
Falleció hoy martes 23 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 64 años el Señor VICTOR HUGO SEJAS "CACHO".
Locales24 de septiembre de 2025
A través del Decreto Nº 046/25 del Intendente Municipal, el Gobierno de San Carlos Centro ha convocado a “LICITACIÓN PÚBLICA Nº 008/25” para la Reparación y Puesta en Valor de la Fuente de Agua de Plaza San Martín.
Locales25 de septiembre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a sintonizar el Micro “DEJANDO HUELLAS” que se estrena MAÑANA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE a las 10:00 hs. con repetición a las 19:00 hs. por FM SAN CARLOS 107.7.
Locales25 de septiembre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a sintonizar el Programa “ADULTOS EN ACCIÓN, VIVIENDO SIN PERMISO” que se emitirá MAÑANA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE a las 09:00 hs. con repetición a las 18:00 hs. a través del Servicio Municipal de Radiodifusión FM SAN CARLOS 107.7.
Locales25 de septiembre de 2025
Con motivo del 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, el próximo Domingo 28 en la Plaza “27 de Septiembre” llega el “Beck Festival” en su quinta edición.