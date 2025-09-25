Quedan inauguradas las nuevas luminarias del predio del Club Central

Esta importante inversión nos permite brindar un espacio más seguro y eficiente para que nuestros deportistas desarrollen sus actividades.

Se colocaron en total, 10 columnas y 60 reflectores + 1300mts de cables subterráneos.

Agradecemos a todos los que lo hicieron posible. Su esfuerzo y dedicación son fundamentales para nuestro querido Club Central.