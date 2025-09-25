Quedan inauguradas las nuevas luminarias del predio del Club Central

Hoy es un día muy especial para todo el club. Estamos emocionados de inaugurar las nuevas luminarias en 3 de nuestras canchas y sector ciego del predio de auxiliares.

Polideportivo25 de septiembre de 2025
ScreenHunter_036

Esta importante inversión nos permite brindar un espacio más seguro y eficiente para que nuestros deportistas desarrollen sus actividades.

Se colocaron en total, 10 columnas y 60 reflectores + 1300mts de cables subterráneos.

Agradecemos a todos los que lo hicieron posible. Su esfuerzo y dedicación son fundamentales para nuestro querido Club Central.

ScreenHunter_037

