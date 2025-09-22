Retuvieron una moto en Santa Clara

Te puede interesar

Secuestraron una moto que circulaba sin espejos y con escape no reglamentado Policiales 22 de septiembre de 2025 Durante el fin de semana se intensificaron los controles a motovehículos en la ciudad de San Carlos Centro y en otras localidades del Departamento Las Colonias.

Volcó un auto en zona rural de Campo Piaggio Policiales 19 de septiembre de 2025 En horas de la mañana de este viernes, cerca de las 7:00 horas se produjo un accidente de tránsito en zona rural de Campo Piaggio, Departamento San Jerónimo.

Femenina aprehendida con material estupefaciente Policiales 19 de septiembre de 2025 Una mujer de 38 años, con domicilio en San Carlos Centro fue aprehendida mientras se trasladaba en un automóvil de alquiler (taxi), y con posterioridad con autorización de la Fiscalía en turno se procedió a realizar una requisa en su domicilio.

López: Apareció la mujer que era buscada Policiales 12 de septiembre de 2025 De esta manera informó la policía a nuestro medio de comunicación, en horas de la tarde de este viernes.

López: Se busca a una mujer de 50 años Policiales 12 de septiembre de 2025 La Policía de la Unidad Regional XV emitió un pedido de paradero para dar con María Viviana Bulla, de 50 años, quien se ausentó de su domicilio y hasta el momento no regresó.

Entrega de pistolas Taser a la Policía Policiales 10 de septiembre de 2025 El Gobierno santafesino equipó este miércoles a efectivos de la capital provincial, y seguirá en la semana en Rosario. “Este camino en materia de seguridad empezó hace 20 meses cuando nos propusimos defender a la Policía, equiparla, darle las condiciones y respaldo político”, dijo la vicegobernadora.