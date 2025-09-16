Rastrillajes y hallazgo de un cadáver

Necrológicas Sentir CarruajesNecrológicas14 de septiembre de 2025
Falleció ayer sábado 13 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, el Señor Alejandro Engel.
Rastrillajes realizados en la zona de Laguna Paiva y Constituyentes dieron con el hallazgo de un cadáver.16 de septiembre de 2025
Desde horas muy tempranas del día de hoy, teniendo en cuenta la denuncia por pedido de paradero radicada ante la Subcomisaria N° 15 URXI, por los familiares de Damián Strada, quien había sido visto por última vez el día sábado por la noche en la localidad de María Luisa, personal policial de la Unidad Regional XI encabezados por el jefe de la Agrupación Unidades de Orden Público, junto a efectivos y canes especializados en búsqueda de personas de la Unidad Regional I- La Capital-, personal del Departamento Operaciones (D3) con Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT/Dron) y funcionarios de la Dirección General Policía de Investigaciones (PDI) Las Colonias realizaron amplios patrullajes en Zona Rural, a la vera de la Ruta Pcial N° 2, tanto al Este como al oeste.
El arduo trabajo conjunto llevado a cabo por los uniformados de las diferentes Dependencias junto a los especializados canes permitieron, pasado el mediodía, el hallazgo de un cadáver a la vera de la mencionada Ruta Pcial, en las zonas de rastrillajes mencionadas.
El personal policial de la Unidad Regional XI, junto a la Dirección General de Bomberos y los peritos especialistas pertenecientes a la PDI, continúan trabajando en el lugar con el fin de establecer la identidad del cuerpo que fuera hallado, como así también determinar indicios o rastros que permitan conocer las diferentes circunstancias específicas relacionadas al presente hecho, todo ello con el conocimiento e intervención de la Fiscalía actuante.
Paralelamente al trabajo realizado, se efectuó un allanamiento en la localidad de Laguna Paiva y una requisa domiciliaria en Monte Vera, que permitieron la detención de una mujer y un hombre y el secuestro de elementos de interés para la causa.
Falleció ayer sábado 13 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, el Señor Alejandro Engel.
Falleció hoy Lunes 15 de Septiembre en San Carlos Centro a la edad de 86 años, la Señora Adelia Anita Santillán viuda de Grandolio.
Como cada año, el Gobierno de San Carlos Centro organiza el tradicional “Almuerzo de los Jóvenes de la Tercera Edad”, con el claro objetivo de agasajar a nuestros adultos mayores compartiendo un encuentro recreativo, con entretenimientos, sorteos, buena gastronomía y música para disfrutar.
Este domingo se jugó la última fecha del Torneo de Clubes en Desarrollo de la Unión Santafesina de Rugby.
El Club Argentino felicita al jugador Matías Verwinp, categoría 2013, por su participación en el Torneo Diego Barisone, representando a la Selección de la Liga Esperancina de Fútbol.
El Club Argentino se enorgullece en anunciar que la categoría Sub 12 de fútbol femenino participó recientemente del Torneo Barisone, organizado por el Club Unión de Santa Fe, representando con gran compromiso y orgullo al Club y la ciudad.
El Gobierno de San Carlos Centro comunica que ESTE DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE “DÍA DE LA PRIMAVERA”, el Paseo Parque de la Ciudad, lugar de encuentro predilecto de familias y amigos de nuestra ciudad y la región por la gran cantidad de servicios, comodidades y atractivos que ofrece de manera totalmente libre y gratuita, contará con la presencia de DJ GUIDO MIX desde las 15:30 hs. para musicalizar la tarde y recibir la estación más linda del año.
El Gobierno de San Carlos Centro, a través del Punto Digital San Carlos Centro invita a participar de la Video Conferencia “INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA INTELIGENCIAS REALES”. La misma, bajo la modalidad taller, ofrecerá herramientas para entender qué es la inteligencia artificial, cómo se desarrolla, los diferentes tipos que existen, y las oportunidades y desafíos que representa esta tecnología para nuestras comunidades.
El Club Atlético Argentino tiene el orgullo de informar que la jugadora María Clara Acosta ha sido convocada a integrar la Preselección Santafesina categoría U13, de cara al Torneo Interasociaciones organizado por la Federación Santafesina de Básquet.
Rastrillajes realizados en la zona de Laguna Paiva y Constituyentes dieron con el hallazgo de un cadáver.