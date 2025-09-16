Rastrillajes y hallazgo de un cadáver

Desde horas muy tempranas del día de hoy, teniendo en cuenta la denuncia por pedido de paradero radicada ante la Subcomisaria N° 15 URXI, por los familiares de Damián Strada, quien había sido visto por última vez el día sábado por la noche en la localidad de María Luisa, personal policial de la Unidad Regional XI encabezados por el jefe de la Agrupación Unidades de Orden Público, junto a efectivos y canes especializados en búsqueda de personas de la Unidad Regional I- La Capital-, personal del Departamento Operaciones (D3) con Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT/Dron) y funcionarios de la Dirección General Policía de Investigaciones (PDI) Las Colonias realizaron amplios patrullajes en Zona Rural, a la vera de la Ruta Pcial N° 2, tanto al Este como al oeste.

El arduo trabajo conjunto llevado a cabo por los uniformados de las diferentes Dependencias junto a los especializados canes permitieron, pasado el mediodía, el hallazgo de un cadáver a la vera de la mencionada Ruta Pcial, en las zonas de rastrillajes mencionadas.

El personal policial de la Unidad Regional XI, junto a la Dirección General de Bomberos y los peritos especialistas pertenecientes a la PDI, continúan trabajando en el lugar con el fin de establecer la identidad del cuerpo que fuera hallado, como así también determinar indicios o rastros que permitan conocer las diferentes circunstancias específicas relacionadas al presente hecho, todo ello con el conocimiento e intervención de la Fiscalía actuante.

Paralelamente al trabajo realizado, se efectuó un allanamiento en la localidad de Laguna Paiva y una requisa domiciliaria en Monte Vera, que permitieron la detención de una mujer y un hombre y el secuestro de elementos de interés para la causa.