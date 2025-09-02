Presentarán el 1º Torneo de Fútbol Infantil Sabalito Femenino del Club Central

La presentación se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de septiembre en el SUM Ferrari (Tomás Lubary N° 319) a las 20:00 horas.

En este encuentro, se dará a conocer todos los detalles de este emocionante torneo, que se realizará los días 27 y 28 de septiembre en las instalaciones del Club Central San Carlos.

Será una excelente oportunidad para celebrar el crecimiento del fútbol femenino y reconocer el talento de las futuras jugadoras centralistas.