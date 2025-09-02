Presentarán el 1º Torneo de Fútbol Infantil Sabalito Femenino del Club Central

Se realizará la presentación oficial del 1º Torneo de Fútbol Infantil Sabalito Femenino del Club Central San Carlos, un evento que marca un hito en el fútbol femenino de la región.

Polideportivo02 de septiembre de 2025
10072019-central

La presentación se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de septiembre en el SUM Ferrari (Tomás Lubary N° 319) a las 20:00 horas.

En este encuentro, se dará a conocer todos los detalles de este emocionante torneo, que se realizará los días 27 y 28 de septiembre en las instalaciones del Club Central San Carlos. 

Será una excelente oportunidad para celebrar el crecimiento del fútbol femenino y reconocer el talento de las futuras jugadoras centralistas.

 

