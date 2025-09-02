Presentarán el 1º Torneo de Fútbol Infantil Sabalito Femenino del Club Central

Locales02 de septiembre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro comunica e INTIMA a los propietarios de motovehículos retenidos y/o secuestrados en la vía pública, que se encontraran depositados por más de seis (6) meses bajo responsabilidad del Municipio, a que en el plazo perentorio máximo de diez (10) días hábiles contados desde la primera publicación (20-08-25), se presenten a fin de retirar los mismos, previa acreditación de su derecho y pago de las multas y demás gastos que pudieran existir.
Locales01 de septiembre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a disfrutar la obra de teatro “Once”, con entrada totalmente libre y gratuita, los VIERNES 5, 12 y 19 DE SEPTIEMBRE a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.
Interés General28 de agosto de 2025
El 7 de septiembre de 2025 ocurrirá el eclipse lunar total más largo del año, con 82 minutos de totalidad. El fenómeno no será visible en Argentina, pero podrá seguirse en vivo por Internet. Te contamos los horarios y detalles.
Necrológicas29 de agosto de 2025
Falleció hoy Viernes 29 de Agosto a la edad de 83 años, el Señor Oscar Héctor Michelino "Pochi".
Policiales30 de agosto de 2025
Aprehendieron a tres hombres en el acceso a San Carlos Centro que estarían involucrados en al menos un hecho delictivo ocurrido en San Jerónimo Norte
Necrológicas31 de agosto de 2025
Falleció hoy domingo 31 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 59 años, el Señor Ariel Eduardo Kling.
Locales01 de septiembre de 2025
El próximo Domingo 28 de Septiembre en la Plaza “más linda” y organizado por la Comuna de San Carlos Sud, se celebrará una nueva edición del “BECK, FESTIVAL”, en el marco de los festejos por el 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos. (Foto archivo)
Tecnología01 de septiembre de 2025
La nueva herramienta, llamada Writing Help, permite reformular y mejorar mensajes antes de enviarlos. Meta promete mantener el cifrado de extremo a extremo y anunció que por ahora solo está disponible en inglés.
Locales01 de septiembre de 2025
La Dra. Lorena Rougier, al frente de COCREAR, presenta una serie de cuatro webinars gratuitos y online, dictados por egresados de la Diplomatura en Coaching Organizacional de la Universidad Abierta Interamericana, orientados a fortalecer la gestión, el liderazgo y el desarrollo empresarial.
Polideportivo02 de septiembre de 2025
Se realizará la presentación oficial del 1º Torneo de Fútbol Infantil Sabalito Femenino del Club Central San Carlos, un evento que marca un hito en el fútbol femenino de la región.