WhatsApp suma un asistente de escritura con IA: cómo funciona

WhatsApp acaba de incorporar una función que marca un nuevo paso en la integración de Inteligencia Artificial dentro del mensajero. Se trata de un asistente de escritura denominado Writing Help, pensado para ayudar a los usuarios a mejorar sus mensajes antes de enviarlos.

La idea es sencilla: con solo presionar un ícono en forma de lápiz, la aplicación ofrece sugerencias generadas por IA para reformular textos, corregir errores o ajustar el tono según la situación. De esa manera, el usuario puede elegir entre diferentes estilos y asegurarse de que su mensaje se lea tal como lo desea.

Meta explicó que la herramienta funciona bajo un sistema llamado Procesamiento Privado, que garantiza que ni los mensajes originales ni las versiones corregidas se almacenan en sus servidores. De esta forma, la compañía asegura que se mantiene el cifrado de extremo a extremo, una de las banderas históricas de WhatsApp en materia de privacidad.

Un detalle clave: el destinatario no sabrá si el texto fue editado con ayuda de la IA, ya que no se mostrará ninguna etiqueta ni aviso. El objetivo es ofrecer fluidez en las conversaciones, sin que la intervención tecnológica quede expuesta.

En cuanto a los usos posibles, Writing Help ofrece cinco modos principales:

Reformulación: mejora la claridad del texto sin alterar su sentido.

Profesional: ajusta el tono para que resulte más formal.

Divertido: incorpora humor o expresiones lúdicas.

Apoyo: transforma el mensaje para sonar más empático.

Corrección: detecta y arregla errores ortográficos y gramaticales

Como ejemplo, Meta mostró cómo un mensaje simple como “Por favor, no dejes las medias sucias en el sillón” puede transformarse en distintas variantes. Desde un tono más irónico (“No conviertas el sillón en un cementerio de medias”), hasta uno humorístico (“Escuchame, ninja de las medias, el cesto de la ropa sucia está allá”).

Por ahora, la novedad está disponible únicamente en inglés y comenzó a activarse en Estados Unidos. Según anticipó la compañía, en los próximos meses planean extenderla a otros idiomas y regiones.

La llegada de Writing Help confirma la estrategia de Meta de profundizar el uso de IA en sus plataformas, ofreciendo a los usuarios nuevas formas de comunicarse sin resignar seguridad. Fuente: nexofin