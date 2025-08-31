Benjamín Peralta y el primer paso hacia Europa

El piloto de San Carlos Centro, Santa Fe; estará participando de la Pretemporada europea de velocidad con el Hadden Sports de España. El joven de 14 años y campeón Latinoamericano de R15, se sumará a los trabajos deportivos que realizará con el equipo español y también junto al argentino Lucas Gutiérrez, actual piloto de la Copa Yamaha R7.

31 de agosto de 2025
Peralta viajará el 2 de enero de 2026 con el objetivo de iniciar su etapa europea y proyectando su futuro deportivo y estableciéndose en España. Benjamín llega con el apoyo de su actual equipo, familia y sponsors que vienen sosteniendo el rendimiento del piloto santafesino.

El equipo al que se sumará Benja, además de contar con Lucas Gutiérrez, campeón latino de R3 Cup, tiene a Marcos Uriarte, piloto del mundial de Moto3 corriendo actualmente en el Level Up MTA y a Yvonne Cerpa en Moto3 del FIM Junior GP corriendo en el AGR Team.

Peralta fue sorprendido con la noticia de su viaje a España por su círculo más íntimo y tras ser informado del mismo, dijo “Es una locura. El sueño que siempre tuvimos con mi familia y me equipo. Poder viajar y poder entrenar en España era el objetivo que teníamos desde hace tiempo y gracias al apoyo de mucha gente vamos en busca de concretarlo”.

Campeón argentino de 250 y campeón latino de 150, formado en los óvalos argentinos del CAM, Benja ascendió a la Categoría Talent de R3 de la Velocidad en Brasil donde actualmente forma parte de los pilotos estables del campeonato, busca su futuro a partir de 2026 en tierras europeas.

