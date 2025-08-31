Benjamín Peralta y el primer paso hacia Europa

Se realizó el Torneo Clausura de Newcom en el Club CentralPolideportivo24 de agosto de 2025
Se llevó a cabo este fin de semana en el Club Central San Carlos el Torneo Clausura de Newcom 2025.
El piloto de San Carlos Centro, Santa Fe; estará participando de la Pretemporada europea de velocidad con el Hadden Sports de España. El joven de 14 años y campeón Latinoamericano de R15, se sumará a los trabajos deportivos que realizará con el equipo español y también junto al argentino Lucas Gutiérrez, actual piloto de la Copa Yamaha R7.Polideportivo31 de agosto de 2025
Peralta viajará el 2 de enero de 2026 con el objetivo de iniciar su etapa europea y proyectando su futuro deportivo y estableciéndose en España. Benjamín llega con el apoyo de su actual equipo, familia y sponsors que vienen sosteniendo el rendimiento del piloto santafesino.
El equipo al que se sumará Benja, además de contar con Lucas Gutiérrez, campeón latino de R3 Cup, tiene a Marcos Uriarte, piloto del mundial de Moto3 corriendo actualmente en el Level Up MTA y a Yvonne Cerpa en Moto3 del FIM Junior GP corriendo en el AGR Team.
Peralta fue sorprendido con la noticia de su viaje a España por su círculo más íntimo y tras ser informado del mismo, dijo “Es una locura. El sueño que siempre tuvimos con mi familia y me equipo. Poder viajar y poder entrenar en España era el objetivo que teníamos desde hace tiempo y gracias al apoyo de mucha gente vamos en busca de concretarlo”.
Campeón argentino de 250 y campeón latino de 150, formado en los óvalos argentinos del CAM, Benja ascendió a la Categoría Talent de R3 de la Velocidad en Brasil donde actualmente forma parte de los pilotos estables del campeonato, busca su futuro a partir de 2026 en tierras europeas.
El sábado 6 de septiembre a la hora 21:00 el Club Central San Carlos festeja 99 años de vida institucional con una Cena Aniversario en Letoile Disco.
En marzo de 2026, el mundo será testigo del esperado cruce entre Lionel Messi y su sucesor en el Barcelona, Lamine Yamal, cuando Argentina y España se enfrenten por la Finalissima 2026.
En horas de la tarde de este jueves presentaron el Torneo Internacional de Fútbol Femenino “Argentinito” y realizaron el sorteo de las zonas, en el Auditorio de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino de la ciudad de San Carlos Centro.
El Club Atlético Argentino informa que se encuentra en marcha una importante obra de infraestructura en el predio: la construcción de los vestuarios de la Cancha Nº2, una mejora significativa que continúa fortaleciendo el desarrollo integral de la institución.
El Fútbol Femenino del Club Central San Carlos se coronó campeón del Torneo Apertura de la Liga Esperancina, después de una emocionante final contra Libertad de San Jerónimo.
El Club Atlético Argentino expresa su profundo orgullo por el desempeño de las jugadoras de la categoría Sub 15, quienes lograron una victoria por 3 a 2 en el partido de vuelta de la final disputado ante Unión de Esperanza.
Desde la Comisión Organizadora del Torneo Internacional Argentinito Femenino queremos compartir con mucha alegría que ya se han completado los cupos en la categoría Sub 12.
Se continúa apoyando a los emprendedores de la localidad.
El 7 de septiembre de 2025 ocurrirá el eclipse lunar total más largo del año, con 82 minutos de totalidad. El fenómeno no será visible en Argentina, pero podrá seguirse en vivo por Internet. Te contamos los horarios y detalles.
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a sintonizar el Programa “ADULTOS EN ACCIÓN, VIVIENDO SIN PERMISO” que se emitirá HOY VIERNES 29 DE AGOSTO a las 09:00 hs. con repetición a las 18:00 hs. a través del Servicio Municipal de Radiodifusión FM SAN CARLOS 107.7.
En la vida doméstica, algunos dispositivos incrementan el gasto energético mensual y alteran el presupuesto familiar de manera significativa.
Falleció hoy Viernes 29 de Agosto a la edad de 83 años, el Señor Oscar Héctor Michelino "Pochi".
Aprehendieron a tres hombres en el acceso a San Carlos Centro que estarían involucrados en al menos un hecho delictivo ocurrido en San Jerónimo Norte
El Intendente Juan José Placenzotti visitó el Taller de Educación Manual Nº 58 “Luis Borruat” y se reunió con el Director Silvio Biech para dar a conocer lo que se compró con lo recibido en el F.A.E.
A raíz de una medida dispuesta por Nación, para que se sigan aplicando los beneficios -como el Boleto Educativo- los usuarios con tarjeta física deben realizar una actualización obligatoria en las Terminales Automáticas SUBE. En el caso de personas con certificado de discapacidad y sus acompañantes, el trámite puede completarse a través de la App SUBE, en las terminales automáticas o en los comercios habilitados al momento de acreditar saldo.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que, con motivo de los pronósticos climáticos desfavorables, “LA PLAZA DEL DOMINGO” prevista para mañana en el Paseo Parque de la Ciudad ha sido REPROGRAMADA para el PRÓXIMO DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE.