Trabajos preliminares para la pavimentación de un nuevo sector

El Gobierno de San Carlos Centro informa que comenzaron los trabajos preliminares para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.

Locales26 de agosto de 2025
ScreenHunter_131

El Gobierno de San Carlos Centro informa que comenzaron los trabajos preliminares para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.

Se trata de calle Saavedra entre Arturo Illia y Suipacha, incluyendo las obras hídricas complementarias que contribuirán a mejorar el escurrimiento de los excedentes pluviales.

Es importante destacar que los trabajos se llevan a cabo con personal y maquinarias del Municipio, entre ellas la nueva motoniveladora adquirida recientemente con recursos propios.

Se recomienda circular con suma precaución por dicha zona y respetar la cartelería ubicada en el lugar.

ScreenHunter_132

Una nueva cuadra de pavimento en San Carlos Sud

Locales26 de agosto de 2025

Se comenzaron con los trabajos de adecuación del suelo para la pavimentación en calle Carlos Beck Bernard entre 25 de Mayo y Güemes, solicitando transitar con precaución respetando la señalética dispuesta en la zona.

ScreenHunter_129

Curso de Inteligencia Artificial en el Punto Digital San Carlos Centro

Locales26 de agosto de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. Actualmente, se encuentra habilitada la matriculación al curso autoasistido e interactivo sobre INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

ScreenHunter_119

Domingo 31 de agosto: Música en anfiteatro

Locales25 de agosto de 2025

En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.

ScreenHunter_118

“Beck, festival gastronómico”: Convocatoria para artesanos y emprendedores

Locales25 de agosto de 2025

Con motivo de la celebración del 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, la Comuna de San Carlos Sud organiza para el Domingo 28 de Septiembre de 2025 a partir de las 11,00 hs. la QUINTA EDICIÓN del “BECK, FESTIVAL GASTRONÓMICO Y CERVECERO”, convocando a los artesanos y micro emprendedores de la localidad, la zona y la región a participar de tan importante evento.

ScreenHunter_090

Hoy viernes: Teatro en el Centro Municipal de Actividades Culturales

Locales22 de agosto de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a disfrutar de la obra de teatro “TRES HERMANAS (Y UN HERMANO)” que se ofrecerá al público, con entrada libre y gratuita, HOY VIERNES 22 DE AGOSTO a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.

