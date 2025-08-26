Trabajos preliminares para la pavimentación de un nuevo sector

Necrológicas17 de agosto de 2025
Falleció hoy domingo 17 de agosto a la edad de 86 años, el Señor Euclides Domingo Juan Iommi “Nene”.
Necrológicas23 de agosto de 2025
Falleció hoy sábado 23 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 53 años, el señor Gerardo David Nuñez.
Locales24 de agosto de 2025
En horas de la tarde de este domingo se realizó la Kermesse de las Infancias, organizada por el Club Atlético Argentino y su Mutual.
Necrológicas25 de agosto de 2025
Falleció ayer domingo 24 de agosto a la edad de 79 años, la Señora Norma Engel viuda de Kloster.
Locales25 de agosto de 2025
Con motivo de la celebración del 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, la Comuna de San Carlos Sud organiza para el Domingo 28 de Septiembre de 2025 a partir de las 11,00 hs. la QUINTA EDICIÓN del “BECK, FESTIVAL GASTRONÓMICO Y CERVECERO”, convocando a los artesanos y micro emprendedores de la localidad, la zona y la región a participar de tan importante evento.
Locales25 de agosto de 2025
En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.
Policiales25 de agosto de 2025
Desde el Consejo de Administración de la Mutual del Club Atlético Juventud Unida de Humboldt queremos agradecer públicamente al personal policial que con su rápida y eficaz respuesta permitió frenar el intento de robo que sufrimos hace pocos días en la sede de esta localidad.
Necrológicas25 de agosto de 2025
Falleció hoy lunes 25 de agosto en Santa Fe a la edad de 53 años, la Señora María Florencia Rotschy de Renk.
Necrológicas25 de agosto de 2025
Condolencias de la Sociedad Rural de San Carlos.
Policiales25 de agosto de 2025
Tiene 65 años y cometió los ilícitos durante la infancia de la víctima. La sentencia fue dispuesta por unanimidad en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El fiscal Alejandro Benítez estuvo a cargo de la investigación penal y también representó al MPA en el debate.