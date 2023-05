¿Los tractores pueden transitar por la calle normalmente?

Para mover un tractor de una ubicación a otra hay que tener en cuenta la reglamentación. Y la máquina en particular. Porque la norma difiere si se trata de una pulverizadora, una cosechadora o de un tractor con acoplado. Con una envergadura notablemente mayor. La norma apunta a garantizar la seguridad vial, tanto del vehículo agrario como del resto de los que comparten la ruta con él.

¿De qué hablamos cuando hablamos de una maquinaria agrícola?

Antes de hablar de las normas de circulación de un tractores indispensable definir qué es una maquinaria agrícola. Todo aquel accesorio y equipo, autopropulsado o no, utilizado para la actividad agraria es considerado maquinaria agrícola. Tanto tractores como carretones, acoplados y tráiler utilizados para acarrear las estructuras sin movilidad autónoma.

¿En qué condiciones pueden circular por la vía pública?

En cuanto al horario, las maquinarias agrícolas sólo pueden circular de día. Es decir, desde el amanecer hasta el atardecer. Y tienen la posibilidad de hacerlo por vías alternativas o auxiliares únicamente si éstas están en condiciones. Si su estado de transitabilidad garantiza la seguridad de circulación.

Respecto de las vías principales, tienen que respetar varias normas que pueden actualizarse o modificarse. Es importante consultar periódicamente agro noticias para estar al día y no cometer infracciones. Al transitar por rutas, deben hacerlo por el lado derecho. Y en vías de doble mano, no pueden ocupar el carril opuesto al sentido de circulación, salvo excepciones.

Si el ancho de la máquina excede el del carril, el responsable de la misma debe informarlo a las autoridades. Y la dependencia vial con jurisdicción en la ruta adoptará las medidas necesarias. Se debe informar con la correspondiente cartelería y cerrar el tránsito al resto de los vehículos. Toda medida que sea necesaria para evitar inconvenientes y prevenir accidentes durante la circulación de la máquina por la vía.

A menudo, pueden circular más de un tren de equipos, como dos tractores con tolva o pulverizadora, al mismo tiempo. En ese caso, deben mantener una distancia de 200 metros entre sí. El argumento es garantizar el espacio suficiente para que el resto de los vehículos circulando pueda pasarlos.

¿Cuándo tienen prohibido circular?

Como se mencionaba, las maquinarias agrícolas tienen prohibido transitar durante el horario nocturno. Tampoco están habilitadas a hacerlo con malas condiciones de tiempo. Como presencia de niebla, tormenta inminente, lluvia o nieve. Y todo aquel fenómeno climatológico que disminuya la visibilidad al conducir. En ningún caso pueden hacer sobrepasos ni detenerse o estacionar sobre la ruta, la banquina y las ochavas. Ni cualquier punto que obstaculice la visión del resto de los conductores de la vía.

¿Qué requisitos deben cumplir?

Si las tuviese, se deben desmontar todas las partes y complementos que puedan aumentar el ancho de la maquinaria. Elementos como ruedas auxiliares y escaleras deben ubicarse de modo tal de no ocupar espacios a los costados. Los tractores deben contar con una capacidad de frenado del tren completo de una distancia no mayor a 30 metros. Y de arrastre capaz de circular a no menos de 20 kilómetros por hora.

En todos los casos, deben contar con un espejo retrovisor por lado. Y ambos deben visibilizar el tren completo. Y con paragolpes al final delaestructura. Si existe algún equipamiento sin ruedas, debe transportarse sobre un tráiler o carretón. Y en todos los casos contar don dos enganches con cadenas de seguridad. Suficientes para evitar posibles desacoples. Con luces reglamentarias, aunque circulan con luz natural, y una baliza amarilla intermitente.

A modo de señalización, los trenes agrícolas deben poseer cuatro banderas. Con rayas blancas y rojas de 10 centímetros de ancho. De entre 50 y 70 centímetros de tamaño y situadas a 45 grados. Que estén en buen estado y sean perfectamente visibles. En la parte posterior, se debe colocar un cartel rígido y refractario. De uno por dos metros y con el texto “precaución de sobrepaso” y las medidas de ancho y largo.

La maquinaria agrícola no puede medir más de 3, 5º metros de ancho. De excederlo, debe trasladarse en corretones. Un máximo de 25, 50 de largo y 4, 20 de alto. Por razones obvias, no puede haber puentes en el trayecto.

Permisos de circulación

La validez del permiso de circulación de una maquinaria agrícola es de seis meses. Y debe ser coincidente con el seguro de responsabilidad civil vigente de cada componente del tren. Puede ser tramitado por terceros. En algunos casos, se requiere solicitar permisos especiales ante la autoridad vial que duran sólo tres meses. Como la maquinaria cuyas dimensiones superen las antes mencionadas y deben ser transportadas sobre carretones.

Cabe destacar que, de ningún modo, el equipo puede sobrepasar el 50% del ancho del carretón. Y es obligatorio que esté lo suficientemente sujeto y estable como para que no se mueva o vuelque. En relación a la velocidad de circulación, no podrá ser menor a 20 kilómetros por hora ni mayor a 30.

El permiso debe detallar todas las vías públicas por las que la maquinaria va a circular durante los tres o seis meses de vigencia. Y, en caso de renovarlo, modificarlas acorde a los tramos a transitar en el próximo período. El documento tiene carácter de declaración jurada. Y, firmándolo, el dueño de la maquinaria agrícola asume la responsabilidad que ésta pudiera ocasionar durante el trayecto.

Vale resaltar que los conductores deben mantener una actitud responsable al manejar una maquinaria agrícola.Descansar el tiempo necesario antes de conducirla. No presentar ningún malestar físico. Colocarse el cinturón de seguridad. Respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito generales.