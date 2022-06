¿Cuáles son los requisitos para participar de Gran Hermano 2022?

El aislamiento dejó de ser una novedad. Si el público sentía curiosidad sobre cómo sería la vida en casa tiempo completo, la cuarentena dura al inicio de la pandemia hizo que todos conocieron la experiencia. Sin embargo, en ese momento en las redes sociales comenzaron a pedir el regreso de Gran Hermano. Y a más de dos años de aquella movida, Telefe abrió la convocatoria para la décima temporada, que tendrá a Santiago Del Moro como conductor.

"'Quedate en casa', la frase que más escuchamos y que más odiamos los últimos años, pero, aunque no lo creas, vas a querer quedarte en casa otra vez. Sin ver a familiares ni amigos, sin salir a la calle por meses, pero esta vez no vas a querer salir, porque la casa en la que te vas a querer quedar es la casa más famosa del mundo", anunció el canal. Y destacó que, a diferencia de otros realities, los participantes no necesitan saber cantar, bailar ni cocinar, sino que deberán vivir sin celulares, contacto con el afuera y sin los filtros de las redes sociales para que el público los conozca tal cual son.

¿Quiénes pueden postularse para entrar? A diferencia de otras ediciones, este año decidieron ampliar el rango de edad, para que puedan observarse choques generacionales en la competencia. Por eso, el casting está abierto para personas que tengan entre 18 y ¡101 años! que deben ingresar sus datos en granhermano.mitelefe.com.

Allí, los aspirantes deben detallar cuál es su nivel académico, su situación laboral, si tienen algún vínculo con algún famoso y qué están dispuestos a hacer para ganar. Además, deben contar si llevan una alimentación especial, sus gustos musicales, hobbies y especificar si saben nadar. En esta oportunidad, además de Telefe, el público podrá ver lo que ocurre en la casa durante las 24 horas del día a través de Pluto TV, el servicio gratuito líder de televisión por streaming de Paramount.

Si bien todavía no está definida la fecha de debut, se estima que el programa podría regresar a la pantalla chica en septiembre, cuando termine la cuarta temporada de La Voz Argentina. Además, habrá que esperar la confirmación del debate, uno programa satélite del ciclo que se convirtió en un clásico en el que figuras de distintos ámbitos dan su punto de vista sobre los conflictos entre los participantes.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS