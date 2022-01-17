Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este lunes 17 de enero en el Suchón

Locales 17 de enero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este lunes 17 de enero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ABBA    ANA MARIA    10242462
AIME    JORGE ALBERTO    12190314
ALARCON    MIGUEL ANGEL    12698461
ALBIL    MARTA ISABEL    12294504
ALBRECHT    FLORENTINA EVANGELINA    10338583
AMBORDT    HÉCTOR LUIS    11641396
AMBORT    JORGE ALBERTO    13459999
AMHERD    CARLOS ALBERTO    5408699
AMHERDT    JULIO CESAR    12368333
AROLFO    MARIELA GUADALUPE    22499030
BABSZKY    MARÍA ELENA    11899970
BARAVALLE    MÓNICA AURELIA    13797557
BERNARDI    EDUARDO RENATO    13947043
BERTAINA    BEATRIZ GUADALUPE    12368355
BERTONE    ARMANDO FRANCISCO    6613585
BERUTTI    JORGE HUMBERTO    10413918
BESSONE    MARIA ISABEL    12512453
BORETTO    SUSANA TERESA    11899993
BORIN    MIGUEL ANGEL    12067577
BREZ    JOSE CIPRIANO    12273393
BRITEZ SILVERO    ALBA TERESITA    93307195
BROCHERO    ROSALIA EUSTOLIA    4874944
BUENO    LILIANA ESTER    12273394
CANDOTTI    MIGUEL ANGEL    10191685
CARIBAUX    SUSANA TERESITA    13377024
CARPIO    HECTOR MANUEL    13459952
CARRERAS    ANA MARIA    6378505
CASSINI    ENZO AMADO    8379548
CAUDANA    MIGUEL ANGEL    12368314
COCCO    GRACIELA EMILIA    12368354
COLLA    PABLO ARIEL    23872568
COLLA    DIEGO ALBERTO    21804078
CRISPENS    SANTIAGO ALFREDO    8580110
DEBENEDETTO    JUAN CARLOS    11096883
DENIS    CARLOS AMADO    11899968
DIAZ    LUCIA DE LOURDES    12273387
DIP    MARTA ALICIA    12368319
EBERHARDT    RITA INES    12020197
EDSBERG    JOSÉ HORACIO PABLO    12212018
EMMERT    MARIA ROSA    10712987
EYRAS    HORACIO CÉSAR EDUARDO    13708503
FAVRE    OMAR ANTONIO    11608925
FELKER    VICTOR ANTONIO    12512460
FERRERO    NORMA SUSANA    13762401
FIGUEROA    LUIS EUSEBIO    11899940
FORTUNA    BEATRIZ GUADALUPE    11899947
FREYRE    LIDIA OLGA    5907884
FRUTOS    CARLOS MANUEL    11899960
FUX    HECTOR ARMANDO    10822034
GARIBAUX    ROSA OTILIA    10722884
GIECO    MIGUEL ANGEL    12212004
GIGENA    EDUARDO LUIS    10315230
GIMENEZ    MARCELO FABIÁN    17897038
GIMENEZ    MARIA ISABEL    10430233
GIMENEZ    NOEMI MARGARITA    13459971
GIONES    GUILLERMO ROQUE    12368347
GIORDA    FEDERICO JOSE    33297985
GODANO    ANA MARIA LUISA    11505549
GONZALEZ    DELICIA VICTORINA    11459999
GONZALEZ    ERNESTO RAÚL    11711491
GORGO    HORACIO RUBÉN    8433336
GORIA    CARLA ADRIANA    13947037
GROSSEMBACHER    ROSA OLANDA    12359691
GROSSO    VICTOR NÉSTOR    12368305
GUGLIELMONE    JUAN CARLOS    11232388
GUINDON    ROBERTO OSVALDO    12273381
GUNZIGER    GUILLERMO ARNOLDO    11825796
GUTIERREZ    BLANCA ESTHER    13478662
HANG    HUGO CARLOS    12368321
HARTMANN    AGUSTIN ARMANDO    12043052
HILDT    ANA MARGARITA    12273396
HOYOS    NESTOR OVIDIO    12635086
IMHOFF    GONZALO MATIAS    33452469
IMHOFF    MARIA DEL PILAR    12067550
IMSAND    STELLA MARIS    13762402
JACQUIER    MÓNICA LIDIA    11899958
JASSON    MARIA CRISTINA    13694856
KIEFFER    JOSÉ ALFONSO    12067546
KLEIN    JULIO CESAR    13459982
KLING    DANILO OMAR    11900105
LATANZI    SUSANA HILDA    12272911
LEHMANN    MARÍA ANGÉLICA    12273392
LEMOS    FRANCISCO ANIBAL    12368341
LUENGO    ORLANDO AURELIO    8291437
MALDONADO    BEATRIZ NOEMI    12698475
MARIN    OLGA BEATRIZ    12368340
MARTINEZ    CARLOS ALBERTO    11060485
MARTINEZ    RICARDO MIGUEL    13459957
MEURZET    ALBERTO FLORESMIL AQUILINO    11608943
MEYNET    DARIO JUAN    13123505
MICOL    NORA LILIANA    12098441
MÜHN    NORMA SUSANA    11900110
MUZZOPAPPA    ORLANDO HORACIO    11330579
NEPOTTI    MARÍA CRISTINA    10372685
NIERENBERGER    VIRGINIA MARIA    12368312
OBINO    ANGEL DAVID    12741777
ODASSO    RAQUEL ELENA    13459922
PAOLONI    JOSE MARTIN    26055922
PERETTO    JUAN CARLOS JOSÉ    6613553
PERIN    CARLOS ALBERTO    11782431
PIGHIN    CARLOS ALBERTO    33924620
PODDA    JUAN ANTONIO    10742967
PODDA    OMAR GILBERTO    13459908
PODDA    MARTA JUANA    12368337
POLITANO    MARIA ANGELICA LUISA    12314882
POZZO    ROBERTO HÉCTOR    6613596
PROPST    CARLOS ALFREDO    11899917
PUCHETTI    PEDRO GABRIEL    11759403
REICHERT    VIVIANA LUCRECIA    12368307
REINA    NILDA MARTA    6368127
RENK    CARLOS MARIO    12190339
REY    STELLA MARIS LUCIA    12020157
RIEDWEG    ANGELA IRENE    13658712
RODRIGUEZ    DELIA ELBA    10847725
RODRIGUEZ    JULIO EDUARDO    13478701
ROLON    MARTA GLADIS    11798291
ROSSO    OLGA MARIA    13205709
RUFINO    OSCAR RAÚL    13459913
SALA    OVIDIO RAMON    11649247
SARA    OSCAR DOMINGO    13459963
SARTORI    EDIT ELIDA GUADALUPE    12212035
SERRANO    NILDA ISABEL DEL VALLE    11899938
SOBRERO    RICARDO CARLOS    13459925
TELLO    ORLANDO RUBÉN    13105056
TRONCOSO    FLORENTINO JOSÉ    13288479
URRUTIA    SOLEDAD BEATRIZ    12273379
VILLALBA    ORLANDO    13459920
YOSSEN    LILIANA DEL CARMEN    13052996
ZANUTTINI    JOSÉ EMILIO    12461498
ZANUTTINI    EMILIO CORNELIO    13459936
ZAPATA    MONICA TERESA    13709207
ZEITER    MIRTA ESTER    13205716
ZOPPI    VIVIANA LELIA    12368363
ZOPPI    MÓNICA CRISTINA    11899982
ZURVERA    ESTER CATALINA    12115691

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