Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este lunes 17 de enero en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ABBA ANA MARIA 10242462
AIME JORGE ALBERTO 12190314
ALARCON MIGUEL ANGEL 12698461
ALBIL MARTA ISABEL 12294504
ALBRECHT FLORENTINA EVANGELINA 10338583
AMBORDT HÉCTOR LUIS 11641396
AMBORT JORGE ALBERTO 13459999
AMHERD CARLOS ALBERTO 5408699
AMHERDT JULIO CESAR 12368333
AROLFO MARIELA GUADALUPE 22499030
BABSZKY MARÍA ELENA 11899970
BARAVALLE MÓNICA AURELIA 13797557
BERNARDI EDUARDO RENATO 13947043
BERTAINA BEATRIZ GUADALUPE 12368355
BERTONE ARMANDO FRANCISCO 6613585
BERUTTI JORGE HUMBERTO 10413918
BESSONE MARIA ISABEL 12512453
BORETTO SUSANA TERESA 11899993
BORIN MIGUEL ANGEL 12067577
BREZ JOSE CIPRIANO 12273393
BRITEZ SILVERO ALBA TERESITA 93307195
BROCHERO ROSALIA EUSTOLIA 4874944
BUENO LILIANA ESTER 12273394
CANDOTTI MIGUEL ANGEL 10191685
CARIBAUX SUSANA TERESITA 13377024
CARPIO HECTOR MANUEL 13459952
CARRERAS ANA MARIA 6378505
CASSINI ENZO AMADO 8379548
CAUDANA MIGUEL ANGEL 12368314
COCCO GRACIELA EMILIA 12368354
COLLA PABLO ARIEL 23872568
COLLA DIEGO ALBERTO 21804078
CRISPENS SANTIAGO ALFREDO 8580110
DEBENEDETTO JUAN CARLOS 11096883
DENIS CARLOS AMADO 11899968
DIAZ LUCIA DE LOURDES 12273387
DIP MARTA ALICIA 12368319
EBERHARDT RITA INES 12020197
EDSBERG JOSÉ HORACIO PABLO 12212018
EMMERT MARIA ROSA 10712987
EYRAS HORACIO CÉSAR EDUARDO 13708503
FAVRE OMAR ANTONIO 11608925
FELKER VICTOR ANTONIO 12512460
FERRERO NORMA SUSANA 13762401
FIGUEROA LUIS EUSEBIO 11899940
FORTUNA BEATRIZ GUADALUPE 11899947
FREYRE LIDIA OLGA 5907884
FRUTOS CARLOS MANUEL 11899960
FUX HECTOR ARMANDO 10822034
GARIBAUX ROSA OTILIA 10722884
GIECO MIGUEL ANGEL 12212004
GIGENA EDUARDO LUIS 10315230
GIMENEZ MARCELO FABIÁN 17897038
GIMENEZ MARIA ISABEL 10430233
GIMENEZ NOEMI MARGARITA 13459971
GIONES GUILLERMO ROQUE 12368347
GIORDA FEDERICO JOSE 33297985
GODANO ANA MARIA LUISA 11505549
GONZALEZ DELICIA VICTORINA 11459999
GONZALEZ ERNESTO RAÚL 11711491
GORGO HORACIO RUBÉN 8433336
GORIA CARLA ADRIANA 13947037
GROSSEMBACHER ROSA OLANDA 12359691
GROSSO VICTOR NÉSTOR 12368305
GUGLIELMONE JUAN CARLOS 11232388
GUINDON ROBERTO OSVALDO 12273381
GUNZIGER GUILLERMO ARNOLDO 11825796
GUTIERREZ BLANCA ESTHER 13478662
HANG HUGO CARLOS 12368321
HARTMANN AGUSTIN ARMANDO 12043052
HILDT ANA MARGARITA 12273396
HOYOS NESTOR OVIDIO 12635086
IMHOFF GONZALO MATIAS 33452469
IMHOFF MARIA DEL PILAR 12067550
IMSAND STELLA MARIS 13762402
JACQUIER MÓNICA LIDIA 11899958
JASSON MARIA CRISTINA 13694856
KIEFFER JOSÉ ALFONSO 12067546
KLEIN JULIO CESAR 13459982
KLING DANILO OMAR 11900105
LATANZI SUSANA HILDA 12272911
LEHMANN MARÍA ANGÉLICA 12273392
LEMOS FRANCISCO ANIBAL 12368341
LUENGO ORLANDO AURELIO 8291437
MALDONADO BEATRIZ NOEMI 12698475
MARIN OLGA BEATRIZ 12368340
MARTINEZ CARLOS ALBERTO 11060485
MARTINEZ RICARDO MIGUEL 13459957
MEURZET ALBERTO FLORESMIL AQUILINO 11608943
MEYNET DARIO JUAN 13123505
MICOL NORA LILIANA 12098441
MÜHN NORMA SUSANA 11900110
MUZZOPAPPA ORLANDO HORACIO 11330579
NEPOTTI MARÍA CRISTINA 10372685
NIERENBERGER VIRGINIA MARIA 12368312
OBINO ANGEL DAVID 12741777
ODASSO RAQUEL ELENA 13459922
PAOLONI JOSE MARTIN 26055922
PERETTO JUAN CARLOS JOSÉ 6613553
PERIN CARLOS ALBERTO 11782431
PIGHIN CARLOS ALBERTO 33924620
PODDA JUAN ANTONIO 10742967
PODDA OMAR GILBERTO 13459908
PODDA MARTA JUANA 12368337
POLITANO MARIA ANGELICA LUISA 12314882
POZZO ROBERTO HÉCTOR 6613596
PROPST CARLOS ALFREDO 11899917
PUCHETTI PEDRO GABRIEL 11759403
REICHERT VIVIANA LUCRECIA 12368307
REINA NILDA MARTA 6368127
RENK CARLOS MARIO 12190339
REY STELLA MARIS LUCIA 12020157
RIEDWEG ANGELA IRENE 13658712
RODRIGUEZ DELIA ELBA 10847725
RODRIGUEZ JULIO EDUARDO 13478701
ROLON MARTA GLADIS 11798291
ROSSO OLGA MARIA 13205709
RUFINO OSCAR RAÚL 13459913
SALA OVIDIO RAMON 11649247
SARA OSCAR DOMINGO 13459963
SARTORI EDIT ELIDA GUADALUPE 12212035
SERRANO NILDA ISABEL DEL VALLE 11899938
SOBRERO RICARDO CARLOS 13459925
TELLO ORLANDO RUBÉN 13105056
TRONCOSO FLORENTINO JOSÉ 13288479
URRUTIA SOLEDAD BEATRIZ 12273379
VILLALBA ORLANDO 13459920
YOSSEN LILIANA DEL CARMEN 13052996
ZANUTTINI JOSÉ EMILIO 12461498
ZANUTTINI EMILIO CORNELIO 13459936
ZAPATA MONICA TERESA 13709207
ZEITER MIRTA ESTER 13205716
ZOPPI VIVIANA LELIA 12368363
ZOPPI MÓNICA CRISTINA 11899982
ZURVERA ESTER CATALINA 12115691