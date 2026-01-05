La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública para la compra de hormigón

La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública N°01/2026 (Ordenanza Nº1673/26) para la compra de hormigón.

Locales05 de enero de 2026
comuna sud

OBJETO: COMPRA DE “300 mt3 HORMIGON ELABORADO H25” CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN ESTE PLIEGO

VENTA DE PLIEGO: Desde el día 5 de Enero de 2026  hasta el día 21 de Enero de 2026 en la Comuna de San Carlos Sud, ubicada en calle 9 de Julio 626 de esa localidad, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, en días y horarios administrativos de 7 a 12,30 h.

RECEPCIÓN DE OFERTAS: Hasta las 9 h. del día 21 de Enero de 2026, en la Comuna de San Carlos Sud.

FECHA DE APERTURA: 21 de Enero de 2026, a las 10 h. en la Comuna de San Carlos Sud.-

VALOR DEL PLIEGO: $5.000,00.- (cinco mil con 00/100.-)

LUGAR DE PRESENTACIÓN: Las ofertas deberán ser presentadas en la Comuna de  San Carlos Sud, ubicada en calle 9 de Julio 626 de esa localidad, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, en horas hábiles de oficina, hasta la fecha indicada. 

