La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública para la compra de hormigón

San Carlos Sud: El Área de Assal local realizará trámites del registro UTA 2026Locales05 de enero de 2026
Informamos que a partir de este mes se pueden gestionar los trámites de REGISTRO DE UNIDAD TRANSPORTE DE ALIMENTO (UTA) con vigencia 2026.
La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública N°01/2026 (Ordenanza Nº1673/26) para la compra de hormigón.Locales05 de enero de 2026
OBJETO: COMPRA DE “300 mt3 HORMIGON ELABORADO H25” CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN ESTE PLIEGO
VENTA DE PLIEGO: Desde el día 5 de Enero de 2026 hasta el día 21 de Enero de 2026 en la Comuna de San Carlos Sud, ubicada en calle 9 de Julio 626 de esa localidad, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, en días y horarios administrativos de 7 a 12,30 h.
RECEPCIÓN DE OFERTAS: Hasta las 9 h. del día 21 de Enero de 2026, en la Comuna de San Carlos Sud.
FECHA DE APERTURA: 21 de Enero de 2026, a las 10 h. en la Comuna de San Carlos Sud.-
VALOR DEL PLIEGO: $5.000,00.- (cinco mil con 00/100.-)
LUGAR DE PRESENTACIÓN: Las ofertas deberán ser presentadas en la Comuna de San Carlos Sud, ubicada en calle 9 de Julio 626 de esa localidad, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, en horas hábiles de oficina, hasta la fecha indicada.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a recibir a los REYES MAGOS que recorrerán las calles y espacios públicos de la ciudad, HOY LUNES 5 DE ENERO a partir de las 18 hs.
Viajar protegidos, llevar la documentación obligatoria y respetar las normas de tránsito son las claves para una conducción segura.
En el marco de las jornadas de demanda extrema de energía eléctrica debido a las altas temperaturas, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO reitera a la comunidad la importancia de realizar un uso eficiente y racional de la energía y del agua, dado que en gran parte este servicio funciona también con la red eléctrica.
Nuestra ciudad constituye uno de los destinos turísticos más importantes del Departamento Las Colonias y la Provincia de Santa Fe. Año a año, el Turismo Receptivo conquista a miles de viajeros en diversos recorridos que ilustran nuestra historia, atraviesan nuestros paisajes, brindan oportunidad de conocer nuestras actividades características y emprendimientos productivos.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que, con motivo de la celebración del Año Nuevo, ESTE JUEVES 1° DE ENERO, NO HABRÁ RECOLECCIÓN DIFERENCIADA DE RESIDUOS.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO brinda algunos consejos a la comunidad con motivo de las actuales jornadas de extremas temperaturas ambiente.
El Club Atlético Argentino invita a toda la comunidad a disfrutar de una nueva edición de su tradicional Fiesta de la Cerveza, que se llevará a cabo el sábado 10 y domingo 11 de enero en el Complejo Polideportivo del club, ubicado en el Acceso Norte de San Carlos Centro.
Se produjo un accidente de tránsito en la Autovía 19 y Ruta 6 (Cruce de San Carlos), jurisdicción San Carlos Norte, cerca de la hora 18:00 de este jueves. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Falleció hoy Viernes 2 de Enero a la edad de 93 años. la Señora Irma Teresa Príncipe de Ostta.
En horas de la mañana de este viernes la Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para informar sobre la preocupante situación en la que recibió la comuna del pueblo.
Estudios científicos recientes, citados por The Telegraph, confirmaron que caminar entre 15 y 45 minutos diarios no solo impacta en el gasto calórico, sino que también trae otros beneficios para la salud.
Con una configuración simple, la app permite descargar mapas y seguir navegando aunque no tengas datos. El método sirve para autos y peatones y ayuda a ahorrar megas.
Las altas temperaturas pueden afectar el rendimiento y la vida útil de los teléfonos. Especialistas recomiendan medidas simples para evitar sobrecalentamientos y daños irreversibles.
Ocurrió un accidente de tránsito en Ruta 6, jurisdicción de San Carlos Norte, en horas de la mañana de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Tras una requisa fue recuperada una mesa de madera faltante desde un domicilio de San Carlos Centro.