Recomendaciones para salir a la ruta

Informamos que a partir de este mes se pueden gestionar los trámites de REGISTRO DE UNIDAD TRANSPORTE DE ALIMENTO (UTA) con vigencia 2026.
Viajar protegidos, llevar la documentación obligatoria y respetar las normas de tránsito son las claves para una conducción segura.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través del Circuito de Educación y Seguridad Vial y Centro de Emisión de Licencias de Conducir, junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, brinda algunas recomendaciones para considerar antes de salir a la ruta:
Medidas de Seguridad
- Descansar al menos 8 horas
- En caso de lluvia modificar el horario de salida
- Todos deben llevar cinturón y los niños atrás con SRI (Sistema de Retención Infantil)
- No consumir alcohol si se va a conducir
- Mucha precaución en las maniobras de adelantamiento
- Respetar la velocidad máxima
Documentación exigible para circular
- DNI del conductor
- Licencia de Conducir Física (El domicilio de la Licencia debe coincidir con el DNI)
- Comprobante de Póliza de Seguro (física o digital)
- Cédula de Identificación del automotor (Tarjeta Verde)
- Revisión Técnica Obligatoria -RTO- (si corresponde por modelo del vehículo)
- Matafuego con control de carga y balizas portátiles normalizadas
- Vehículos con GNC: autorización correspondiente para la utilización del tipo de combustible
- Ambas chapas patente colocadas de manera visible, sin alteraciones y en buen estado
Consultas e Informes
Lunes a Viernes de 07:00 a 12:15 hs
Saavedra y Lisandro de la Torre, San Carlos Centro
Teléfono: 3404 422 638
E-mail: [email protected]
La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública N°01/2026 (Ordenanza Nº1673/26) para la compra de hormigón.
En el marco de las jornadas de demanda extrema de energía eléctrica debido a las altas temperaturas, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO reitera a la comunidad la importancia de realizar un uso eficiente y racional de la energía y del agua, dado que en gran parte este servicio funciona también con la red eléctrica.
Nuestra ciudad constituye uno de los destinos turísticos más importantes del Departamento Las Colonias y la Provincia de Santa Fe. Año a año, el Turismo Receptivo conquista a miles de viajeros en diversos recorridos que ilustran nuestra historia, atraviesan nuestros paisajes, brindan oportunidad de conocer nuestras actividades características y emprendimientos productivos.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que, con motivo de la celebración del Año Nuevo, ESTE JUEVES 1° DE ENERO, NO HABRÁ RECOLECCIÓN DIFERENCIADA DE RESIDUOS.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO brinda algunos consejos a la comunidad con motivo de las actuales jornadas de extremas temperaturas ambiente.
El Club Atlético Argentino invita a toda la comunidad a disfrutar de una nueva edición de su tradicional Fiesta de la Cerveza, que se llevará a cabo el sábado 10 y domingo 11 de enero en el Complejo Polideportivo del club, ubicado en el Acceso Norte de San Carlos Centro.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a recibir a los REYES MAGOS que recorrerán las calles y espacios públicos de la ciudad, HOY LUNES 5 DE ENERO a partir de las 18 hs.
Se produjo un accidente de tránsito en la Autovía 19 y Ruta 6 (Cruce de San Carlos), jurisdicción San Carlos Norte, cerca de la hora 18:00 de este jueves. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Falleció hoy Viernes 2 de Enero a la edad de 93 años. la Señora Irma Teresa Príncipe de Ostta.
En horas de la mañana de este viernes la Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para informar sobre la preocupante situación en la que recibió la comuna del pueblo.
Estudios científicos recientes, citados por The Telegraph, confirmaron que caminar entre 15 y 45 minutos diarios no solo impacta en el gasto calórico, sino que también trae otros beneficios para la salud.
Con una configuración simple, la app permite descargar mapas y seguir navegando aunque no tengas datos. El método sirve para autos y peatones y ayuda a ahorrar megas.
Las altas temperaturas pueden afectar el rendimiento y la vida útil de los teléfonos. Especialistas recomiendan medidas simples para evitar sobrecalentamientos y daños irreversibles.
Ocurrió un accidente de tránsito en Ruta 6, jurisdicción de San Carlos Norte, en horas de la mañana de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Tras una requisa fue recuperada una mesa de madera faltante desde un domicilio de San Carlos Centro.