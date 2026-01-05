Recomendaciones para salir a la ruta

Viajar protegidos, llevar la documentación obligatoria y respetar las normas de tránsito son las claves para una conducción segura.

Locales05 de enero de 2026
ScreenHunter_016

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través del Circuito de Educación y Seguridad Vial y Centro de Emisión de Licencias de Conducir, junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, brinda algunas recomendaciones para considerar antes de salir a la ruta:

Medidas de Seguridad

- Descansar al menos 8 horas

- En caso de lluvia modificar el horario de salida

- Todos deben llevar cinturón y los niños atrás con SRI (Sistema de Retención Infantil)

- No consumir alcohol si se va a conducir

- Mucha precaución en las maniobras de adelantamiento

- Respetar la velocidad máxima

Documentación exigible para circular

- DNI del conductor

- Licencia de Conducir Física (El domicilio de la Licencia debe coincidir con el DNI)

- Comprobante de Póliza de Seguro (física o digital)

- Cédula de Identificación del automotor (Tarjeta Verde)

- Revisión Técnica Obligatoria -RTO- (si corresponde por modelo del vehículo)

- Matafuego con control de carga y balizas portátiles normalizadas

- Vehículos con GNC: autorización correspondiente para la utilización del tipo de combustible

- Ambas chapas patente colocadas de manera visible, sin alteraciones y en buen estado

Consultas e Informes

Lunes a Viernes de 07:00 a 12:15 hs

Saavedra y Lisandro de la Torre, San Carlos Centro

Teléfono: 3404 422 638

E-mail: [email protected]

ScreenHunter_017

ScreenHunter_008

Choque en el cruce de San Carlos

Policiales01 de enero de 2026

Se produjo un accidente de tránsito en la Autovía 19 y Ruta 6 (Cruce de San Carlos), jurisdicción San Carlos Norte, cerca de la hora 18:00 de este jueves. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

ScreenHunter_021

Accidente de tránsito en Ruta 6

Policiales05 de enero de 2026

Ocurrió un accidente de tránsito en Ruta 6, jurisdicción de San Carlos Norte, en horas de la mañana de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.