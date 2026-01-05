Recomendaciones para salir a la ruta

Viajar protegidos, llevar la documentación obligatoria y respetar las normas de tránsito son las claves para una conducción segura.

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través del Circuito de Educación y Seguridad Vial y Centro de Emisión de Licencias de Conducir, junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, brinda algunas recomendaciones para considerar antes de salir a la ruta:

Medidas de Seguridad

- Descansar al menos 8 horas

- En caso de lluvia modificar el horario de salida

- Todos deben llevar cinturón y los niños atrás con SRI (Sistema de Retención Infantil)

- No consumir alcohol si se va a conducir

- Mucha precaución en las maniobras de adelantamiento

- Respetar la velocidad máxima

Documentación exigible para circular

- DNI del conductor

- Licencia de Conducir Física (El domicilio de la Licencia debe coincidir con el DNI)

- Comprobante de Póliza de Seguro (física o digital)

- Cédula de Identificación del automotor (Tarjeta Verde)

- Revisión Técnica Obligatoria -RTO- (si corresponde por modelo del vehículo)

- Matafuego con control de carga y balizas portátiles normalizadas

- Vehículos con GNC: autorización correspondiente para la utilización del tipo de combustible

- Ambas chapas patente colocadas de manera visible, sin alteraciones y en buen estado

Consultas e Informes

Lunes a Viernes de 07:00 a 12:15 hs

Saavedra y Lisandro de la Torre, San Carlos Centro

Teléfono: 3404 422 638

E-mail: [email protected]