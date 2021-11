La nueva forma de escuchar audios reenviados en Whatsapp

Durante el último tiempo, WhatsApp comenzó a implementar diversas actualizaciones que logran facilitar cada una de nuestras conversaciones. Entre ellas, una de las funciones más eficaces que presentó la aplicación de mensajería, es la modificación de la velocidad de los audios que enviamos.

De esta forma, podemos elegir si los queremos escuchar de forma normal, un 50% más rápido o el doble de velocidad. Pero lamentablemente, para aquellos audios que nos reenvían esa actualización no estaba disponible. Actualmente, cuando un contacto reenvía una nota de voz, no es posible acelerarla porque el botón de velocidad de reproducción no está disponible. Por ello, WhatsApp decidió no quedarse atrás y anunció que podrá ser escuchada en diferentes formas.

Según detallaron los expertos en filtraciones de WABetaInfo, la nueva función llegará en las próximas semanas y estará disponible para todas las plataformas. Ahora bien, muchos usuarios de la aplicación todavía no conocieron la función para reproducir los audios en distintas velocidades y acá detallamos el paso por paso.

En primer lugar, se debe contar con la última actualización de WhatsApp. En caso de tener la última versión, debemos ir a la app, abrir un chat y hacer clic en el botón de reproducción de un audio. Como tercer paso, notaremos que a la derecha de la nota de voz, aparecerán tres velocidades : 1x (velocidad normal), 1,5x (aumenta la velocidad en 0.5x) y 2x (velocidad máxima en la que se puede reproducir un audio). Finalmente, tendremos que hacer clic en el botón de las velocidades para cambiarlas. Y listo, ya se puede escuchar los mismos en diferentes velocidades.

Recordemos que esta es la aplicación de mensajería más utilizada por todo el mundo a la hora de conectarse con otros. Además, permite enviar también fotos, videos hasta incluso realizar una videollamada con más de cuatro contactos. De esta manera, la compañía, que fue comprada por Facebook en los últimos años, incluye nuevas funciones de forma permanente para que los usuarios disfruten dentro de la red social. FUENTE: RADIO MITRE