Al finalizar, Martínez le solicitó al Intendente Placenzotti que todas las respuestas y manifestaciones expresadas durante el encuentro, le fueran entregadas por escrito para poder presentarlas a sus compañeros, puesto que caso contrario, los mismos no le iban a creer.

Es por ello, que en la misma tarde de ayer, siendo las 18:20 hs. Martínez recibió la Nota Nº 031/24, que se transcribe a continuación para conocimiento de la comunidad.

San Carlos Centro, 23 de Abril de 2024.-

Sr. Andrés MARTINEZ

Atento a la reunión celebrada en el día de la fecha a la hora 08:00, procedo a través de la presente y a su expreso pedido, a contestar cada uno de los temas planteados en vuestras Notas presentadas los días Miércoles 17, Jueves 18 y Viernes 19 de Abril. Todas las manifestaciones detalladas a continuación, se encuentran respaldadas por las imágenes registradas durante la reunión:

º Descuento de haberes a trabajadores con afecciones en su salud por supuestas faltas injustificadas que no son tales: Ud. sabe muy bien (porque así está establecido en la Ley y además, fue notificado) que existe una forma y un tiempo de presentación de los Certificados Médicos (además deben ser expedidos por el SAMCo local, no desde cualquier lugar). Los certificados se reciben si cumplen con las condiciones de tiempo y forma. Quienes lo presentan como corresponde, solo pierden el Presentismo. Caso contrario, la falta es injustificada. Ud. sabe cuántos empleados faltan durante un mes? Promedio 15. Ud. sabe cuántos tienen faltas injustificadas? Ninguno o uno o dos (siempre los mismos desganados, incumplidores, perezosos y holgazanes) y que son siempre los que Ud. defiende (los que forman parte del Sindicato). Todo el resto solo tiene descuento del Presentismo. Quiere Ud. un ejemplo que se reciben los Certificados? El caso de un desganado e incumplidor que Ud. defiende, que integra el Sindicato y que se lesionó la rodilla jugando al fútbol un fin de semana (G.A.P). Estuvo casi 4 meses sin venir a trabajar, cobro el sueldo que le correspondía. El día Jueves 21 de Marzo le dieron el alta, debía reintegrarse el Viernes 22, pero no vino a trabajar ese día, se tomó el fin de semana y volvió el Lunes 25 de Marzo. Como correspondía se le descontó Presentismo y un día por Falta Injustificada. Y qué pasó? Nada. Todos calladitos la boca. Ni Ud. ni el (G.A.P) hicieron reclamo alguno. Porqué? Porque se hizo lo que correspondía.

º Imposición de sanciones injustificadas (apercibimientos y suspensiones sin goce de haberes) Ese es su criterio, el de los Sindicalistas. Ud. quiere que leamos el Estatuto, que tiene un montón de Derechos (por ejemplo, el privilegio de concurrir al trabajo, ni digo trabajar, 6 horas por día, de Lunes a Viernes, 30 horas a la Semana). Ud. podrá decir quienes en la actividad privada tienen ese privilegio? Yo le contesto: NADIE. Y las Obligaciones? Leemos solo una: Ley 9286 Art 13 “La prestación personal del servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma que determinan las disposiciones reglamentarias correspondientes…” (a); “Obedecer toda orden emanada de un superior jerárquico con atribuciones para darla…” (d); Para los Sindicalistas como Ud., las Obligaciones no existen. Es correcto para Ud., que una agente municipal (S.C) esté en una Plaza fumando, manipulando el celular, apoyada en una escoba sin hacer nada, delante de la gente que mira con bronca; o que en un lugar donde una agente (L.A.C) concurre todos los días a limpiar (supuestamente) haya telarañas en la puerta principal de ingreso; o que cuando están con motoguadaña (L.G.P., M.S.M., G.A.P., D.E.B., G.A.L) y el personal a cargo del control de las tareas los observa permanentemente que están manipulando el celular, hablando con las personas que circulan por el lugar y no cortan ni una cuadra en la mañana; o cuando terminan de cortar en un lugar, se mueven innecesariamente 100 metros en vez de seguir a continuación, y primero llevan el bidón de nafta pidiéndole permiso a un pie para mover el otro, vuelven y van a llevar el bolso, vuelven y van a llevar la motoguadaña, y así están toda la mañana, delante de los contribuyentes que observan absortos; o por citar un solo ejemplo más, cuando un vecino cansado de observar al mismo agente municipal (L.G.P) todos los días sentado en una casa en construcción en lugar de hacer su trabajo, le saca fotos y las envía al Municipio. Hace falta que le siga explicando. Todo esto, quien está encargado del control de las tareas, se lo explico a Ud. en reiteradas oportunidades y Ud. que le manifestaba? Si es así, tenés razón. Y podemos seguir todo el día citando ejemplos. Bueno, esa es la gente que Ud. defiende. Quién protege a todo el resto que cumple? El Intendente tiene la obligación de aplicar medidas disciplinarias, apercibimiento y sanciones, establecidas dentro de la misma Ley a los que no cumplen, para que los que cumplen vean y comprueben que no es todo lo mismo. Mientras tanto, Ud. y los Sindicalistas que trae de otros lugares, defienden solamente a los desganados, incumplidores, perezosos y holgazanes.

º Postergación del pago de salarios a determinados trabajadores (discriminación por motivos sindicales). Afirmación totalmente equivocada. No hay discriminación por nada y mucho menos por motivos sindicales. Sucede que, en reiteradas oportunidades, hay agentes municipales que faltan gran cantidad de días durante el mes. Entonces el sistema detecta tantas que no emite el recibo de sueldo correspondiente. Ello debe hacerse en forma manual y demora un par de días, lo cual se complica si coincide con un fin de semana. Pero le pregunto a Ud? Sabe que es legal pagar hasta el quinto día hábil inclusive del mes siguiente? Y entonces cuál sería el problema? Le comento: si la situación económica se sigue complicando, por la notable disminución de los ingresos a valores constantes, y tenemos que comenzar a pagar por partes, porque no nos alcanzan los recursos y pagamos, por ejemplo: 40 agentes el 1º día, 40 agentes el 3º día y el resto al 5º día hábil y al otro mes, si hace falta, invertimos el orden, Ud. va a reclamar porque hay discriminación? NO. Se pagará dentro de lo que establece la Ley, pero de acuerdo a los recursos disponibles.

º Violación de Tutelas Sindicales. Persecución de dirigentes sindicales con el inicio de sumarios administrativos, descuentos injustificados e imposición de sanciones sin exclusión de la tutela sindical. TOTALMENTE FALSO. Precisamente se hacen los Sumarios por las violaciones a la Ley y se eleva para solicitar la Exclusión de Tutela, (las cuales seguimos esperando para que algún día la Justicia se expida). Si no hubiéramos hecho eso, Ud. y otros cuatro agentes (L.G.P., P.C.P., G.A.P., G.S.L.) que Ud. defiende, ya estarían cesanteados y fuera de la Municipalidad. Pero le pregunto: Ud. cree que pertenecer a un Sindicato da derecho a ser impune, a hacer lo que a cada uno le plazca? NO. Hicieron la Elección en el Sindicato sin cumplir los plazos requeridos, a las apuradas, no notificaron a nadie, no hicieron publicidad, no pusieron ni un mísero aviso en el lugar del fichaje para que los empleados se enteren. Hicieron todo a las apuradas y a escondidas para proteger a una sola agente (P.C.P) y Ud. sabe muy bien que es así. Todas esas irregularidades las vamos a plantear a la Justicia en el momento adecuado. Además, Ud. sabe muy bien que FESTRAM no tiene ámbito de actuación ni jurisdicción en este Departamento Las Colonias, no lo dice este Intendente, lo dice en su fallo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El ex agente F.J.L. integra la Comisión como último Vocal Suplente. En la Comisión del Sindicato hay 11 empleados del Municipio. Vuelvo a repetir 11 (Once). Los afiliados son 78. Vuelvo a repetir, 78 Afiliados tiene el Sindicato. Hay 1 Delegado cada 7 empleados. Vuelvo a repetir: 1 Delegado cada 7 empleados. Dónde está escrito que tiene que ser así? Me puede Ud. decir? Dónde? En ningún lado. Si Ud. cree que F.J.L tiene fuero sindical, tendrá que demostrarlo en la Justicia, mientras tanto está cesante porque tiene 42 faltas injustificadas y así lo establece la Ley que el Intendente tiene la obligación de cumplir, no como Ud. que de lo único que se preocupa es de defender ¨derechos¨ de desganados, incumplidores, perezosos y holgazanes. Vea Ud. lo que hizo F.J.L., al que Ud. defiende y por el que impide salir a trabajar y prestar los servicios. Ud. lo vio y está a disposición de quien quiera verlo, la documentación de Prevención A.R.T. que reza ¨se otorga al accidentado de referencia (F.J.L) el alta médica , sin incapacidad, al 25-01-24 motivo por el cual deberá reintegrarse a sus tareas habituales … .Ante cualquier inquietud o duda que tenga sobre el caso, podrá comunicarse a … En el supuesto que el trabajador tuviera diferencias con el Alta Médica otorgada, podrá presentarse ante la Comisión Médica sita en Las Heras 2883 de la ciudad de Santa Fe … ¨. El ex agente F.J.L presentó el día 31 de Enero ppdo. un Certificado Médico (que Ud. vio y está a disposición de quien quiera verlo) por la misma dolencia tratada por la A.R.T. F.J.L. no hizo ningún tipo de reclamo a la A.R.T y pretende justificar sus 42 inasistencias con un Certificado particular que detalla la misma dolencia por la que la A.R.T le dio el Alta Médica sin ningún tipo de incapacidad, debiendo reintegrarse a sus tareas habituales.

º Incumplimiento de sentencias firmes en las que la Municipalidad ha sido condenada. Eso es lo que dice Ud. y se lo hace decir su Abogado. Cuando haya alguna sentencia firme, el Municipio como corresponde la cumplirá. Mientras tanto, las decisiones que hemos tomado, siguen firmes. Habla Ud. de sentencias firmes, pero la realidad es que cada vez que hay alguna audiencia en el Juzgado, presentan como testigos a Sindicalistas de Coronda o Santo Tomé o de Santa Fe, que cuando el/la Secretario/a les pregunta qué saben acerca de los hechos en tratamiento, contestan, ¨no sabemos sobre los hechos, solo sabemos que en San Carlos Centro no se respetan los derechos de los trabajadores¨. Una verdadera vergüenza, tomada de pelo y pérdida de tiempo. O también, directamente no van a las audiencias, como ocurrió el Jueves 18 de Abril ppdo. Y así, de esta manera, tienen que fijar nueva fecha y sigue pasando el tiempo. Entonces su Abogado le dice que todo sigue bien y le hace decir a Ud. que hable de sentencias firmes.

º Violación al derecho a la salud mediante conductas arbitrarias: no recepción de certificados médicos incumpliendo leyes aplicables en la materia y el deber de resguardo de la salud de sus dependientes. Quiere Ud. que le demos otro ejemplo para demostrar que se reciben los Certificados? Ud. observo (y está a disposición de quien quiera corroborarlo) y le mostramos 18 de los Certificados que Ud., desde hace cuatro años, presenta todos los meses ¨… con un cuadro considerado como reacción al stress grave … con un condicionamiento del horizonte mental …¨ Otro más: le vuelvo a mostrar el que presentó F.J.L. el 31 de Enero ppdo. después que la ART le diera el alta total. Quién incumplió con las Leyes en vigencia? El propio F.J.L que no hizo el correspondiente reclamo ante la ART para cuidar su salud y recibir la atención que correspondía (si hubiera sido necesario) y por la cual el Municipio paga a la propia A.R.T. Y porque no lo hizo? Porque no tenía motivo ni fundamento para hacer el reclamo. Y le informo más: mientras se encontraba ausente del Municipio por el supuesto problema de su rodilla, estaba en una obra en construcción por calle 1º de Mayo y Pueyrredón. Para finalizar este tema: los Certificados siempre se reciben si se cumplen los tiempos y las formas. Ud. sabe muy bien que hay una reglamentación al respecto. Si fuera como Ud. manifiesta, que no se reciben los Certificados médicos, todos aquellos que faltan tendrían descuento del Presentismo y Faltas Injustificadas, y eso no sucede. Los que tienen siempre problemas, son los desganados, incumplidores y perezosos que Ud. defiende. Le voy brindar otro dato para que tenga en cuenta y pueda aconsejar a sus Afiliados: un agente municipal (J.L.C) muy faltador él, sobre todo los días Lunes. Si puede explíquele, que no puede ir el Domingo a hacer de Juez de Línea en un partido de fútbol en la Liga Paivense y el Lunes, no presentarse a trabajar porque tiene síntomas de dengue. Pero a la tarde circulaba en moto por las calles de la ciudad.

º Y el Jueves 18 de Abril, Ud. bajo su sola firma, presenta otra nota detallando puntos que fueron decididos en la Asamblea. MENTIRA, porque en la supuesta Asamblea habla Ud. y los que vienen de afuera. De nuestros empleados no habla nadie, nadie le da el aval pero igual Ud. dice que lo aprobó la Asamblea. Y a su vez escribe, Estado de Asamblea, pero cuando los camiones de la recolección diferenciada de residuos quieren salir a trabajar, las mujeres que Ud. trae de afuera, se le ponen adelante impidiéndoles que salgan. Es lo mismo que pasa cuando Ud. plantea los paros. Trae a la gente de afuera para apretar e impedir que salgan a trabajar, porque si no fuera así, Ud. quedaría solo con los 5 desganados, incumplidores y perezosos que Ud. puso de apuro en la Lista del Sindicato para cumplir con ellos.

º En esa misma nota Ud. pide el concreto funcionamiento del Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo. En la reunión de hoy le mostramos a Ud. (y está a disposición de quien quiera observarlas) las Actas que muestran el perfecto y normal funcionamiento del Comité, que se conformó hace mucho tiempo, cuando nos reuníamos en el Campus Universitario, con Ud. y su amigo Chapero. Ud. recibió notificación fehaciente y por escrito a la convocatoria para integrarlo. Ud. no concurrió, pero se conformó igual y sigue funcionando desde entonces.

ª En la misma nota Ud. pide que se le entregue a SITRAM el organigrama municipal. Todos los empleados conocen sus obligaciones, quienes ordenan el trabajo tanto en la Administración como en el resto de las tareas. Si Ud. como Sindicalista quiere conocer el organigrama, debería dejar de lado ¨… su condicionamiento del horizonte mental …¨ que manifiesta desde hace cuatro años, venir a trabajar y allí va a conocer todo. También va a poder verificar todos los días y en directo, lo que hacen o mejor dicho no hacen, los desganados, incumplidores y perezosos, que son los que Ud. defiende.

º Siguiendo con esa nota, pide la designación de Médico Laboral Municipal. Eso ya fue notificado oportunamente a todos los empleados municipales. Deben concurrir al Hospital SAMCo Pedro Suchón dónde no los va a atender un Médico Municipal, lo van a atender todos los Médicos que estén de guardia.

º En esa misma nota, Ud. solicita el restablecimiento del horario habitual a los agentes municipales que ingresan de 09:00 a 15:00 hs. Dónde está escrito que todos los empleados municipales deben trabajar de 07:00 a 13:00 hs? En qué Ley, Estatuto o Reglamento? Si fuera así, solamente se podría regar de 07:00 a 13:00, a la tarde y noche viva la tierra y el polvillo. En el Cementerio solamente sepulturas de 07:00 a 13:00 hs. Recolección de residuos, de 07:00 a 13:00 hs. No podrían salir a la noche que es cuando es más conveniente por el menor tránsito. La Barredora tendría que salir de 07:00 a 13:00 hs. cuando las calles están plagadas de autos y no podría hacer su trabajo. Y puedo seguir con otros ejemplos. Quién le dijo a Ud. que no podemos fijar el horario de 09:00 a 15:00 hs? Lo que sucede es que Ud. lo único que hace es defender a los desganados, incumplidores y perezosos, a los que con la motoguadaña cortan una o dos cuadras cada día (con mucha suerte y viento a favor), se la pasan hablando por celular, o escondidos en obras en construcción, o llevando 100 metros, pidiéndole permiso a un pie para mover el otro, primero el bidón, vuelven y llevan el bolso, vuelven y llevan la motoguadaña. Y cortan una cuadra en la sombra en el verano o una cuadra en el sol en invierno. Mientras el resto de los empleados municipales afectados a ese trabajo, corta 8, 10 o 12 cuadras.

º Y el día Viernes 19, Ud. siguió agregando supuestos reclamos. Presentó otra nota amenazando que si Ud. no tenía respuestas iban a incrementar las medidas de fuerza. Le expliqué hoy durante la reunión y se lo reitero ahora para demostrar que Ud. no tiene la más mínima idea de lo que pasa en la Municipalidad, porque en lugar de venir a trabajar, hace 4 años que presentás certificados ¨… con un cuadro considerado como reacción al stress grave … con un condicionamiento del horizonte mental …¨. En esa nota Ud. reclama el pago de Suplemento por Riesgo y Tareas Peligrosas. Durante la reunión de hoy le mostré (y están a disposición de quienes quieran observarlos) los recibos de sueldos de los agentes municipales (que realmente) trabajan en el Cementerio haciendo sepulturas o cremaciones, de los (que realmente) trabajan como recolectores de residuos, de quien (realmente) desempeña las tareas de limpieza en las cloacas. Todos perciben ese adicional que Ud. reclama sin tener la más mínima idea de lo que sucede en el Municipio.

º En la misma nota presentada el día Viernes bajo su única firma, Ud. menciona el Ordenamiento laboral para los mayores de 60 años o que sufran afecciones en su salud. Se lo manifesté hoy durante la reunión y lo reitero aquí: todos los agentes municipales que padecen problemas de salud (y en algunos casos supuestos problemas de salud), se le asignan tareas acordes. Y si Ud. tiene alguna duda, consulte a su compañero que integra el Sindicato (G.A.P.), que se lesionó la rodilla jugando al fútbol un fin de semana. Estuvo casi 4 meses sin venir a trabajar, y ahora está trabajando en el lugar que él pidió porque era el más conveniente para él. Se lo aclaré hoy en la reunión y se lo vuelvo a aclarar ahora: él lo pidió. Entonces, queda muy en claro, que Ud. escribe por escribir para agregar reclamos que no tienen fundamento alguno, hablando en general, sin mencionar algún caso en particular, sin saber a qué se refiere.

º Le voy a volver a repetir lo que le mencioné en la reunión: Ud. trae gente de Gálvez y de Coronda. Y esa gente que Ud. trae, les dice a nuestros empleados, que ellos en Gálvez o en Coronda, hacen paro si suspenden a un compañero, o dejan en la casa a algún contratado. Hace falta que yo le explique a Ud. en qué estado están y cómo funcionan las Municipalidades de Gálvez y Coronda? Cómo son los servicios y la limpieza de ambas ciudades? Con prácticamente el triple de empleados que deberían tener. Por lo tanto, casi la totalidad de los recursos los destinan a pagar sueldos. Y Obras? Es por eso que la gente que viene de esos lugares se asombra de lo que hacemos aquí.

ª Ud. le dijo a los empleados el Miércoles pasado: Los yuyos están cortados porque lo hacen Uds. no el Intendente. Tiene absoluta razón, se lo dije hoy en la reunión. El Intendente no maneja la motoguadaña. Pero en las zonas donde están los 5 desganados, incumplidores y perezosos que Ud. defiende, si no ponemos uno o dos más que trabajen en esos 5 sectores, los yuyos estarían de 2 metros de alto. Pero a esos Ud. los defiende.

º Para ir finalizando, Ud. habla y pide el Diálogo Social solamente para defender a los desganados, incumplidores y perezosos. No para otra cosa. Y además, en esta instancia repito lo que le dije hoy en la reunión. Ud. es MENTIROSO. Sabe por qué? Porque para endulzarle los oídos a los empleados y que le crean, le dice: vamos a reclamar la diferencia salarial que nos deben desde hace muchos años, es mucha plata les dice. Pero Ud. sabe que todo eso es una MENTIRA. Y es de tal tamaño la MENTIRA que en las tres notas que Ud. presentó con los supuestos reclamos, ni siquiera figura porque Ud. sabe que no tiene ningún sustento. Es todo un verso que Ud. sigue haciendo para hacerles creer que algún día van a cobrar mucha pero mucha plata. Mentiroso.

º Ud. escribió y firmó que ¨en caso de ser convocado por el DEM a una reunión …. las medidas quedarán suspendidas …¨. Otra MENTIRA más. Siguieron con la misma novela. No permitieron salir a trabajar como corresponde.

Para finalizar: en cumplimiento del tan mentado y mencionado por Ud. Diálogo Social, estuvimos, en el día de la fecha, reunidos por el lapso de una hora. Personalmente di respuesta a todos y cada uno de los supuestos reclamos. Tal cual lo demuestran las imágenes registradas durante la reunión, Ud. no rebatió absolutamente ninguno de los argumentos ni la documentación expuesta.

Teniendo en cuenta las manifestaciones realizadas en el ámbito del Corralón Municipal en el día de la fecha, por Ud. y quienes son ajenos a esta ciudad y a esta Municipalidad, en cuanto a que se perseguía solamente la reincorporación del agente cesanteado (F.J.L), debo reiterarle aquí lo ya manifestado a Ud. al finalizar la reunión: Ud. tuvo acceso a la documentación de Prevención A.R.T. que reza ¨se otorga al accidentado de referencia (F.J.L) el alta médica , sin incapacidad, al 25-01-24 motivo por el cual deberá reintegrarse a sus tareas habituales … .Ante cualquier inquietud o duda que tenga sobre el caso, podrá comunicarse a … En el supuesto que el trabajador tuviera diferencias con el Alta Médica otorgada, podrá presentarse ante la Comisión Médica sita en Las Heras 2883 de la ciudad de Santa Fe … ¨. El ex agente F.J.L presentó el día 31 de Enero ppdo. un Certificado Médico (que Ud. vio y está a disposición de quien quiera verlo) por la misma dolencia tratada por la A.R.T.. F.J.L. no hizo ningún tipo de reclamo a la A.R.T y pretende justificar sus 42 inasistencias con un Certificado particular que detalla la misma dolencia por la que la A.R.T le dio el Alta Médica sin ningún tipo de incapacidad, debiendo reintegrarse a sus tareas habituales. Por todo lo expuesto, queda más que claro que este Intendente cumplió con sus obligaciones. En todo caso deberá ser la Justicia, si así lo determina, la que disponga su reincorporación. De lo contrario, ni Andrés Martínez ni otros Sindicalistas que son totalmente ajenos a esta Municipalidad y a nuestra ciudad, podrán decidir o dictaminar al respecto.

Dejo expresa constancia, que hago directamente responsable a Ud. y a las personas ajenas a esta ciudad que lo acompañen, por las acciones y daños que impidan el normal desarrollo de las tareas que debe llevar adelante este Municipio.

Saludo a Ud. con atenta consideración.